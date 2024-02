Apple TV+ a 25 nejoblíbenějších filmů a seriálů v roce 2024. Na co se Češi nejvíc dívají

Tyto filmy a seriály jsou na českém Apple TV+ nejoblíbenější. Nerozlišujeme žánr, stáří ani hodnocení na filmových webech. Jde o souhrnnou oblíbenost, kterou zjišťuje web FlixPatrol.

22. Apple Music Live: Jennifer Lopez Jennifer Lopez oslnila své fanoušky výjimečným vystoupením v Orpheum Theater v Los Angeles. Představila zde své deváté studiové album „This Is Me... Now“. Koncertní večer pro Apple Music Live obohatila o živé provedení skladeb z tohoto alba a také o některé z jejích nejslavnějších hitů. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Koncerty

Režie: Paul Dugdale

Hrají: Jennifer Lopez

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 70 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (bez dabingu a titulků)

21. Mimo systém Skupina agentů britské MI5 se dostane do oddělení, kde končí jen ti, kteří jsou považováni za největší zklamání. Je na nich a jejich sarkastickém šéfovi, aby se pokusili vykoupit a zabránili spiknutí. Velmi dobrý britský kriminální seriál má špionážní zápletku. Nechybí tu sice typický britský humor, ale rozhodně nejde o komedii. V hereckém obsazení vedou držitel Oscara, herec Gary Oldman, nebo známá herečka Kristin Scott Thomas. Za pozornost určitě také stojí, že úvodní znělku složil a nazpíval Mick Jagger z Rolling Stones. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Slow Horses

Hrají: Gary Oldman, Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce, Olivia Cooke

Původ a premiéra: Velká Británie, 2022 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

20. Konstelace Osamělá astronautka Jo se po tragické nehodě na Mezinárodní vesmírné stanici vrací jako hrdinka zpět na Zemi. Nicméně brzy po přistání zjišťuje, že klíčové části jejího života, včetně vztahu k její malé dceři, se dramaticky změnily. Před Jo stojí náročná výzva: musí odhalit pravdu skrývanou za tajemstvími vesmírných letů a zjistit, co přesně se stalo během její nepřítomnosti, aby si mohla znovu vybudovat svůj život. Její cesta za hledáním pravdy a obnovou ztracených vztahů je hlubokou introspekcí vlastní identity a místa ve světě. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Constellation

Hrají: Noomi Rapace, Jonathan Banks, James D'Arcy, Rosie Coleman, Davina Coleman, William Catlett, Barbara Sukowa, Julian Looman

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

19. Apple Music Live: SZA Na své první arénové turné „S.O.S. Tour“ zavítala SZA do Barclays Center v newyorském Brooklynu. Jako další hvězda zde vystoupila v rámci série Apple Music Live. SZA, která byla v roce 2023 díky svému druhému albu jednou z nejposlouchanějších hudebnic, předvedla během koncertu své největší hity a oblíbené skladby fanoušků. Hodnocení IMDB: 58 % Žánr: Koncerty

Hrají: SZA

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (bez dabingu a titulků)

18. Na pivo do první linie Chickie chce podpořit své přátele bojující ve Vietnamu a rozhodne se pro nevšední čin – osobně jim do války doručit americké pivo. Tento dobře míněný nápad jej v roce 1967 z New Yorku zavedl přímo do srdce válečného konfliktu. Co začalo jako gesto podpory a přátelství, se brzy promění v životní dobrodružství, které zásadně změní Chickieho život a jeho pohled na svět. Cesta nejen otestuje jeho odvahu a odhodlání, ale také mu odhalí tvrdou realitu války a posílí vazby s jeho bojujícími kamarády. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Drama

Původní název: The Greatest Beer Run Ever

Režie: Peter Farrelly

Hrají: Zac Efron, Russell Crowe, Bill Murray, Kyle Allen, Jake Picking, Will Ropp, Archie Renaux, Ruby Ashbourne Serkis, Will Hochman, Christopher Reed Brown

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 126 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky)

17. Silo Ve zničené a toxické budoucnosti společenství přebývá v obrovském podzemním silu se stovkami podlaží. Muži a ženy tam žijí ve společnosti plné nařízení, o nichž věří, že je mají za úkol chránit. Sci-fi seriál se točí dle velmi úspěšné knižní série. První knihu si Hugh Howey vydal sám a se stal hvězdou Amazon Kindle Direct Publishing. Původně se měl točit rovnou film a k režii byl přizván dokonce slavný Ridley Scott (Vetřelci, Gladiátor), nicméně po dlouhém odkládání nakonec vznikl tento seriál. Nejde o žádný opulentní sci-fi epos, ale možná právě proto funguje daleko lépe a nabízí atmosféru, která by se dala krájet. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Rebecca Ferguson, Tim Robbins, Rashida Jones, David Oyelowo, Common, Harriet Walter, Avi Nash, Chinaza Uche, Rick Gomez, Henry Garrett

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

16. New Look Seriál odkrývá šokující příběhy módních ikon jako Christian Dior, Coco Chanel, Cristóbal Balenciaga a Pierre Balmain, kteří čelili hrůzám druhé světové války a položili základy moderní módy. Zatímco svět procházel temnými časy, tito designéři nejenže našli způsob, jak přežít, ale svou kreativitou a inovacemi také přinesli naději a nový směr módnímu průmyslu. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The New Look

Hrají: Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, Maisie Williams, John Malkovich, Emily Mortimer, Claes Bang

Původ a premiéra: USA, 2024 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

15. Tetris Obchodník Henk Rogers v roce 1988 objevil hru, která měla navždy změnit vztah lidí k videohrám – Tetris. Jenže aby logickou legendu dostal z tehdejšího Sovětského svazu k hráčům, musel čelit špionům KGB a dalším protivníkům. Lži a korupce za železnou oponou jen kvetou. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Drama

Režie: Jon S. Baird

Hrají: Taron Egerton, Nikita Efremov, Sofia Lebedeva, Anthony Boyle, Ben Miles, Ken Yamamura, Igor Grabuzov, Oleg Shtefanko, Ayane Nagabuchi, Rick Yune

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 120 minut Tetris - zábavné zpracování překvapivého příběhu legendární hry Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky)

14. Osvobození Příběh inspirovaný skutečnými osudy černošského otroka Petera, který se rozhodl utéct z plantáže a vrátit se zpět za svou rodinou. Jeho cesta však vedla přes bažiny i bitevní pole. Je to příběh člověka, který riskoval svůj život, aby se přidal k Lincolnově armádě a bojoval za osvobození Hodnocení Kinobox.cz: 62 % Žánr: Thrillery

Původní název: Emancipation

Režie: Antoine Fuqua

Hrají: Will Smith, Ben Foster, Charmaine Bingwa, Steven Ogg, Gilbert Owuor, Mustafa Shakir, Grant Harvey, Ronnie Gene Blevins, Jayson Warner Smith, Jabbar Lewis

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 132 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky)

13. Nadace Tisíciletá sága z pera legendy sci-fi Isaaca Asimova ožívá na televizní obrazovce. Skupina uprchlíků zjistí, že aby zachránili galaktickou říši před zkázou, musí se postavit na odpor. Seriálový přepis jednoho z nejslavnější děl sci-fi literatury přes velký rozpočet a dobré herecké obsazení nenaplnil očekávání a spíše spadá do seriálového průměru. Přesto pokud neznáte románovou předlohu, tak tohle může být dobrá cesta k seznámení se sci-fi klasikou, která dostala moderní kabát. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Foundation

Hrají: Jared Harris, Lou Llobell, Lee Pace, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

12. Monarch: Odkaz monster Poté, co přežila útok Godzilly na San Francisco, Cate šokuje další skandální tajemství. Společně s bratrem objeví váček s tajnými dokumenty týkajícími se organizace Monarch, které jejich otec zasvětil život, často na úkor své rodiny. Seriál se odehrává po filmu „Godzilla“ z roku 2014 a před událostmi filmu „Godzilla: Král monster“ z roku 2019. V průběhu seriálu se ale vrací i do 50. let minulého století a seznamuje diváka s prarodiči sourozenců. Vědců, kteří objevili existenci Kaidžú – přerostlých monster. Úkolem seriálu je pospojovat události, které známe z různých fantastických filmů a tak logika samozřejmě občas zaskřípe. Nezapomíná se ale ani lidské vztahy, tak seriál obratně dokáže propojit drama s akcí. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Monarch: Legacy of Monsters

Hrají: Kurt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Wyatt Russell, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett, Elisa Lasowski

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

11. Finch Přeživší apokalypsy se vydá na dojemnou a důležitou cestu s cílem nalézt v nebezpečném a zpustošeném světě nový domov pro svoji neobvyklou rodinu – milovaného psa a nově zkonstruovaného robota. Dobrák Tom Hanks září v post-apokalyptické sci-fi režiséra Hry o trůny. Hodnocení Kinobox.cz: 67 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Miguel Sapochnik

Hrají: Tom Hanks, Caleb Landry Jones, Samira Wiley, Laura Harrier, Skeet Ulrich, Lora Martinez-Cunningham, Alexis Raben, Jon Donahue, Carma Harvey, Christopher Farrar

Původ a premiéra: Velká Británie, 2021

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky)

10. Ghosted Cole se bezhlavě zamiluje do nádherné Sadie. Netuší však, že jde o tajnou agentku, která zachraňuje svět. Navzdory varování rodiny se vydá na nebezpečnou cestu do Londýna. Po příjezdu však zjistí, že ho omylem považují za proslulý špionážní přízrak, Taxmana. Společně se Sadie musí prchat před zabijáky a míří stále hlouběji do propasti nejistoty. Hodnocení Kinobox.cz: 61 % Žánr: Komedie

Režie: Dexter Fletcher, Douglas Sirk

Hrají: Chris Evans, George Sanders, Signe Hasso, Ana de Armas, Adrien Brody, Carole Landis, Mike Moh, Akim Tamiroff, Gene Lockhart, Amy Sedaris

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky)

9. The Morning Show Pohled do zákulisí života lidí, kteří pomáhají Americe ráno vstávat, a zkoumání jedinečných problémů, kterým čelí muži a ženy, kteří se o tento každodenní televizní rituál starají. Hvězdně obsazené seriálové drama bylo nominováno hned na sedm Zlatých glóbů. Pokud se vám líbil třeba výborný seriál Newsroom, tady máte něco podobného. Už byly natočené tři sezóny, a byť druhá byla poznamenána obdobím covidu, jde o jeden z nejlepších seriálů na Apple TV+. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Billy Crudup, Gugu Mbatha-Raw, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Jack Davenport

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

8. Trestní rejstřík V srdci Londýna rozpoutá jeden anonymní telefonát napínavý souboj mezi dvěma vynikajícími detektivy. Na jedné straně stojí mladá policistka, která je na začátku své slibné kariéry, plná idealismu a odhodlání napravit křivdy. Na druhé straně je zkušený a vlivný inspektor, jenž je odhodlán za každou cenu ochránit svoji pozici v policejního sboru. Společně se ocitají v centru zápasu o nápravu dávného justičního omylu, který se týká historického případu vraždy. Příběh, odehrávající se na pozadí polarizované britské společnosti, sleduje jejich snahu najít společnou řeč a spravedlnost v případu, který je zkouškou jejich profesionálních i osobních hodnot. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Criminal Record

Hrají: Peter Capaldi, Cush Jumbo, Stephen Campbell Moore, Zoë Wanamaker, Charlie Creed-Miles, Cathy Tyson, Shaun Dooley, Aysha Kala

Původ a premiéra: Velká Británie, 2024 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

7. Štěstí Sam Greenfieldová je nejnešťastnější osoba na světě. Náhle se ale ocitá v dosud neviděné Zemi štěstí a musí se spojit s tamními kouzelnými bytostmi, aby své štěstí odvrátila. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Luck

Režie: Peggy Holmes

Hrají: Eva Noblezada, Simon Pegg, Jane Fonda, Whoopi Goldberg, Colin O'Donoghue, Lil Rel Howery, Flula Borg, John Ratzenberger, Adelynn Spoon

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky)

5. Ted Lasso Ted Lasso je fotbalový trenér, který se přestěhuje do Anglie poté, co je mu nabídnutá pozice trenéra místního týmu, ačkoli nemá žádné předchozí zkušenosti. Dokáže svůj tým vytáhnout na vrchol, když skepsí překypují nejen hráči, ale i samotné město? Půjde to jako když Lassem mrská, i když jsou hráči cyničtí a město nepřátelské? Příjemný a pohodový seriál z fotbalového prostředí potěší optimismem, dobrou náladou a vtipem. To vše doplňuje skvělý soundtrack. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nick Mohammed

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

3. Plán pro rodinu Dan Morgan, úspěšný prodejce aut, milující otec a oddaný manžel, má za sebou temnou minulost jako nájemný vrah. Když se jeho skryté tajemství nečekaně vynoří a minulost se začne prolínat s přítomností, musí se svou nic netušící rodinou vyrazit na cestu plnou nebezpečí. Dan se na ní musí vyrovnat s morálními dilematy spojenými s jeho bývalou identitou a jeho rodina postupně odhaluje, že člověk, kterého znali, má mnohem složitější a nebezpečnější minulost, než si kdy dokázali představit. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Komedie

Původní název: The Family Plan

Režie: Simon Cellan Jones

Hrají: Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Maggie Q, Zoe Colletti, Van Crosby, Said Taghmaoui, Ciarán Hinds, Marcus Anderson, Al Vicente, Valkyrae

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 118 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky)

2. Vládcové nebes Letci 100. bombardovací skupiny se během druhé světové války vydávají na nebezpečné mise proti Hitlerovým silám, aby podpořili postup spojeneckých pozemních vojsk v různých částech Evropy. V pěti mílích nad zemí a hluboko za nepřátelskými liniemi čelí deset mužů v bombardéru známém jako Létající pevnost neustávajícím útokům německých stíhaček. Tyto často sebevražedné mise mezi nimi utvářejí bratrstvo založené na odvaze, ztrátách a triumfech. Příběh těchto mužů je svědectvím o hrdinství a nezlomné vůli čelit v boji za svobodu zdánlivě nepřekonatelným překážkám. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Válečné seriály

Původní název: Masters of the Air

Hrají: Anthony Boyle, Nate Mann, Raff Law, Austin Butler, Callum Turner, Barry Keoghan, Kieron Moore, Buck Braithwaite, Ncuti Gatwa

Původ a premiéra: USA, 2024 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)