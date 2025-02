Apple TV+ a 30 nejoblíbenějších filmů a seriálů. Na co se Češi v únoru 2025 nejvíc dívají

1 / 30



30. Vietnam: Válka, která změnila Ameriku Dokumentární série přináší intimní pohled na jeden z nejzásadnějších konfliktů moderní historie. Prostřednictvím svědectví veteránů, zdravotníků a dalších přímých účastníků odhaluje, jak válka ovlivnila jejich životy i celou americkou společnost. Díky dosud neviděným archivním záběrům a hluboce osobním příběhům sleduje nejen hrůzy boje, ale i jeho dlouhodobé důsledky. Série nabízí jedinečný pohled na válku, která skutečně změnila Ameriku. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: Vietnam: The War That Changed America

Hrají: Ethan Hawke

Původ a premiéra: Velká Británie, 2025 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 3 / 30 28. Temná hmota Jason Dessena unesli do alternativní verze jeho života. V této odlišné realitě čelí poznání, že existují nespočetné varianty životů, které mohl prožít. Zoufale se snaží najít cestu zpět ke své pravé rodině, ale brzy zjišťuje, že jeho úkol je mnohem složitější, než si umí představit. Během cesty plné zvratů a odhalení Jason zjišťuje, že hranice mezi různými verzemi reality jsou tenčí a že největší hrozba může pocházet z jeho vlastního alter ega. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Dark Matter

Hrají: Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi, Oakes Fegley

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 62 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 4 / 30 27. Předtím Dětský psychiatr Dr. Eli Adler se stále vyrovnává se ztrátou své ženy. Setká se s chlapcem, který mu znepokojivě připomíná jeho vlastní minulost. Čím více se snaží pomoci, tím hlouběji se propadá do temného tajemství, jež ho obklopuje. Hranice mezi realitou a jeho vnitřními démony se začínají stírat a Eli brzy zjišťuje, že klukova přítomnost možná není náhoda. Hodnocení Kinobox.cz: 62 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Before

Hrají: Billy Crystal, Judith Light, Rosie Perez, Jacobi Jupe, Maria Dizzia, Ava Lalezarzadeh

Původ a premiéra: USA, 2024 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 5 / 30 26. Roklina Dva elitní agenti, americký ostřelovač Levi a litevská snajperka Drasa, dostanou za úkol střežit záhadnou roklinu – každý ze své strany. Kontakt mezi nimi je zakázán, ale osamělost a neustálé napětí je přimějí porušit pravidla a sblížit se na dálku. Když se z rokliny začnou vynořovat děsivé bytosti, pochopí, že jejich mise je nebezpečnější, než jim řekli. Společně odhalují tajemství opuštěné laboratoře, kde se kdysi experimentovalo s biologickými zbraněmi, a zjišťují, že zlo, které střeží, není mýtus, ale smrtelná hrozba. Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Horory

Původní název: The Gorge

Režie: Scott Derrickson

Hrají: Anya Taylor-Joy, Miles Teller, Sigourney Weaver, Sope Dirisu, William Houston, Samantha Coughlan, Alessandro Garcia, Greta Hansen, Adam Scott-Rowley, Julianna Kurokawa

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 127 minut Našli jsme nejlepší současné horory. Víme, jestli a kde si je pustíte online Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky)

Pokračování 6 / 30 25. Mythic Quest V zákulisí největší multiplayerové hry všech dob to vře. Fiktivní herní studio stojící za úspěšným MMORPG Mythic Quest je místem, kde se střetává kreativita s egem, ambice s realitou a genialita s naprostým chaosem. Vedoucí vývoje Ian Grimm svádí neustálé souboje se svou talentovanou, ale frustrovanou hlavní inženýrkou Poppy Li, zatímco cynický šéf monetizace Brad Bakshi hledá způsoby, jak hru proměnit v ještě větší zlatý důl. Mezitím stárnoucí scenárista C. W. Longbottom bojuje nejen s příběhem hry, ale i se svou vlastní minulostí. V tomto světě plném pixelů a kodérů se ukazuje, že největší bitvy se neodehrávají ve hře, ale v kanceláři. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, Ashly Burch, Naomi Ekperigin, Jessie Ennis, F. Murray Abraham, Imani Hakim, Danny Pudi, David Hornsby

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 7 / 30 24. For All Mankind Co by se stalo, kdyby jako první na Měsíci byli Sověti a nikoli USA? Ano, závod by neskončil přistáním na Měsíci, Američané by se nevzdali a vesmírný závod by pokračoval. Jak je známo, tak nejrychlejší technický pokrok proběhl během první a druhé světové války, a také během soupeření USA a SSSR během války studené. Vizuální stránka seriálu je výborná, tvůrci navíc dokážou velmi dobře vyvážit „historické“ události a přitom nezapomínají na osudy jednotlivých postav. Herecké obsazení nemá chybu. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Joel Kinnaman, Michael Dorman, Shantel VanSanten, Toby Kebbell, Sarah Jones, Jodi Balfour, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 81 minut 25 nejlepších filmů o dobývání vesmíru. Víme, jestli a kde si je můžete pustit online Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 8 / 30 23. The Morning Show Pohled do zákulisí života lidí, kteří pomáhají Americe ráno vstávat, a zkoumání jedinečných problémů, kterým čelí muži a ženy, kteří se o tento každodenní televizní rituál starají. Hvězdně obsazené seriálové drama bylo nominováno hned na sedm Zlatých glóbů. Pokud se vám líbil třeba výborný seriál Newsroom, tady máte něco podobného. Už byly natočené tři sezóny, a byť druhá byla poznamenána obdobím covidu, jde o jeden z nejlepších seriálů na Apple TV+. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Gugu Mbatha-Raw, Greta Lee, Nicole Beharie, Julianna Margulies, Bel Powley

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 57 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 9 / 30 22. Vládcové nebes Letci 100. bombardovací skupiny se během druhé světové války vydávají na nebezpečné mise proti Hitlerovým silám, aby podpořili postup spojeneckých pozemních vojsk v různých částech Evropy. V pěti mílích nad zemí a hluboko za nepřátelskými liniemi čelí deset mužů v bombardéru známém jako Létající pevnost neustávajícím útokům německých stíhaček. Tyto často sebevražedné mise mezi nimi utvářejí bratrstvo založené na odvaze, ztrátách a triumfech. Příběh těchto mužů je svědectvím o hrdinství a nezlomné vůli čelit v boji za svobodu zdánlivě nepřekonatelným překážkám. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Válečné seriály

Původní název: Masters of the Air

Hrají: Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Raff Law, Nate Mann, Stephen Campbell Moore, Barry Keoghan, Kieron Moore, Buck Braithwaite, Ncuti Gatwa

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 82 minut 29 nejlepších válečných filmů, kterým můžete věřit. Víme, jestli a kde je můžete najít online Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 10 / 30 21. Finch Přežije apokalypsu a vydá se na dojemnou a důležitou cestu s cílem nalézt v nebezpečném a zpustošeném světě nový domov pro svoji neobvyklou rodinu – milovaného psa a nově zkonstruovaného robota. Dobrák Tom Hanks září v post-apokalyptické sci-fi režiséra Hry o trůny. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Miguel Sapochnik

Hrají: Tom Hanks, Caleb Landry Jones, Samira Wiley, Laura Harrier, Skeet Ulrich, Lora Martinez-Cunningham, Alexis Raben, Jon Donahue, Carma Harvey, Christopher Farrar

Původ a premiéra: Velká Británie, 2021

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 11 / 30 20. Spirited Nová muzikálová verze klasického vánočního příběhu Charlese Dickense. Lakomec, který se ke všem kolem sebe chová sobecky, se vydává na fantastické dobrodružství do tří fází času: minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Zjistí, že nešťastný a osamělý. Hodnocení Kinobox.cz: 63 % Žánr: Komedie

Režie: Sean Anders

Hrají: Will Ferrell, Ryan Reynolds, Patrick Page, Octavia Spencer, Joe Tippett, Marlow Barkley, Sunita Mani, Tracy Morgan, Loren G. Woods, Andrea Anders

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 127 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 12 / 30 19. Plán pro rodinu Dan Morgan, úspěšný prodejce aut, milující otec a oddaný manžel, má za sebou temnou minulost jako nájemný vrah. Když se jeho skryté tajemství nečekaně vynoří a minulost se začne prolínat s přítomností, musí se svou nic netušící rodinou vyrazit na cestu plnou nebezpečí. Dan se na ní musí vyrovnat s morálními dilematy spojenými s jeho bývalou identitou a jeho rodina postupně odhaluje, že člověk, kterého znali, má mnohem složitější a nebezpečnější minulost, než si kdy dokázali představit. Hodnocení Kinobox.cz: 63 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Family Plan

Režie: Simon Cellan Jones

Hrají: Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Maggie Q, Zoe Colletti, Van Crosby, Ciarán Hinds, Kellen Boyle, Saïd Taghmaoui, Marcus Anderson, Felicia Pearson

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 118 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 13 / 30 18. Cíl číslo jedna Edward Brooks, geniální mladý matematik z Cambridge, je na pokraji průlomového objevu, když zjistí, že jeho práci se někdo snaží zničit. Tajemné síly sledují každý jeho krok, a když se jeho mentor za záhadných okolností zabije, Edward se ocitá uprostřed nebezpečného spiknutí. Společně s agentkou NSA Taylah se snaží rozplést síť intrik, která sahá od akademické půdy až po tajné vládní operace. Ve světě, kde matematika znamená moc, může jeho objev změnit všechno – nebo ho zničit. Hodnocení Kinobox.cz: 67 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Prime Target

Hrají: Leo Woodall, Quintessa Swindell, Stephen Rea, David Morrissey, Martha Plimpton, Sidse Babett Knudsen, Jason Flemyng, Harry Lloyd, Ali Suliman, Fra Fee

Původ a premiéra: Velká Británie, 2025

Délka: 49 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 14 / 30 17. Blitz Během druhé světové války posílá Rita svého desetiletého syna George z Londýna na venkov, aby ho ochránila před bombardováním. George však odmítá opustit svou rodinu a rozhodne se vrátit domů. Utíká z vlaku a vydává se na nebezpečnou cestu přes válkou zmítanou zemi. Na své pouti potkává tři bratry, se kterými sdílí útrapy i nebezpečí. Zoufalá Rita ho mezi tím hledá a snaží se dostat do bezpečí, zatímco Londýn sužují nálety a válka hrozí pohltit vše, co jim zbylo. Hodnocení Kinobox.cz: 56 % Žánr: Drama

Režie: Steve McQueen

Hrají: Elliott Heffernan, Saoirse Ronan, Harris Dickinson, Benjamin Clémentine, Kathy Burke, Paul Weller, Stephen Graham, Leigh Gill, Mica Ricketts, CJ Beckford

Původ a premiéra: Velká Británie, 2024

Délka: 120 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky)

Pokračování 15 / 30 16. Provokatéři Zoufalý otec Rory a bývalý trestanec Cobby se náhodou spojí při loupeži, která se ale nečekaně zvrtne. V patách jim je policie, úřady i pomstychtivý zločinecký boss. Neobvyklá dvojice proto hledá pomoc u terapeutky. Společně pak prchají před zákonem i podsvětím, přičemž vzniká bizarní spojenectví tří naprosto rozdílných lidí. Hodnocení Kinobox.cz: 53 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: The Instigators

Režie: Doug Liman

Hrají: Matt Damon, Casey Affleck, Hong Chau, Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina, Toby Jones, Jack Harlow, Ron Perlman

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 101 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky)

Pokračování 16 / 30 15. Dokonalý cizinec Úspěšná televizní dokumentaristka zasvětila kariéru odhalování skandálů v respektovaných institucích. Jednoho dne se jí na nočním stolku objeví román od neznámého vdovce a Catherine s hrůzou zjišťuje, že je hlavní postavou příběhu. Na světlo se tak dostávají její dlouho pohřbené vzpomínky a temné tajemství, o kterém si myslela, že nikdo jiný nezná. Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Disclaimer

Hrají: Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Lesley Manville, Kodi Smit-McPhee, Louis Partridge, Leila George, Hoyeon, Indira Varma, Whitney Kehinde

Původ a premiéra: Velká Británie, 2024

Délka: 46 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 19 / 30 12. Ghosted Cole se bezhlavě zamiluje do nádherné Sadie. Netuší však, že jde o tajnou agentku, která zachraňuje svět. Navzdory varování rodiny se vydá na nebezpečnou cestu do Londýna. Po příjezdu však zjistí, že ho omylem považují za proslulý špionážní přízrak, Taxmana. Společně se Sadie musí prchat před zabijáky a míří stále hlouběji do propasti nejistoty. Hodnocení Kinobox.cz: 58 % Žánr: Komedie

Režie: Dexter Fletcher, Douglas Sirk

Hrají: Chris Evans, George Sanders, Signe Hasso, Ana de Armas, Adrien Brody, Carole Landis, Mike Moh, Akim Tamiroff, Gene Lockhart, Amy Sedaris

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 20 / 30 11. Zlé sestry Sestry Garveyovy vždy držely při sobě, zvlášť když jejich švagr JP systematicky ničil jejich životy. Manipulativní tyran, který psychicky týral svou manželku Grace a škodil všem kolem, měl mnoho nepřátel – a když je nalezen mrtvý, podezření padá právě na sestry. Každá z nich měla důvod přát si jeho smrt. Když pojišťovna začne vyšetřovat, musí se rozhodnout, jak daleko jsou ochotné zajít, aby ochránily jedna druhou. Pravda je ale složitější, než se zdá. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Bad Sisters

Hrají: Sharon Horgan, Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene, Eve Hewson, Brian Gleeson, Daryl McCormack, Claes Bang

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 58 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 21 / 30 10. Odloučení Mark vede tým pracovníků, kteří si nechali dobrovolně rozdělit své vzpomínky. Jejich práce a soukromý život jsou nyní naprosto oddělené, ve firmě jde o úplně jiné bytosti než v soukromí. Jenže když do jeho života vstoupí záhadný kolega, začne Mark odhalovat pravdu o své práci. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Severance

Hrají: Adam Scott, Britt Lower, Zach Cherry, Tramell Tillman, Jen Tullock, Dichen Lachman, Michael Chernus, John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 40 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 22 / 30 9. Greyhound: Bitva o Atlantik V dramatickém vyprávění z období druhé světové války se kapitán Ernest Krause ujímá vedení konvoje spojeneckých lodí přes nebezpečné vody severního Atlantiku. Jeho mise, plná nebezpečí a bez letecké ochrany, je klíčová pro zásobování frontové linie. Krause a jeho konvoj čelí neúprosným útokům německých ponorek, které se snaží konvoj zničit a tím ovlivnit výsledek války. Kapitán amerického námořnictva musí překonat své pochybnosti, únavu a brutální podmínky otevřeného moře, aby ochránil své lodě. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Greyhound

Režie: Aaron Schneider

Hrají: Tom Hanks, Stephen Graham, Rob Morgan, Josh Wiggins, Tom Brittney, Elisabeth Shue, Lee Norris, Will Pullen, Manuel Garcia-Rulfo, Karl Glusman

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 92 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky)

Pokračování 23 / 30 8. Mimo systém Skupina agentů britské tajné služby MI5 skončí po různých profesních přešlapech v Slough House. Toto oddělení slouží jako odkladiště pro ty, kteří nechali tajné dokumenty ve vlaku, pokazili sledování nebo se kvůli alkoholu stali nespolehlivými. Pod vedením sarkastického a protivného šéfa Jacksona Lamba tráví většinu času přepisováním odposlechů. Jednoho dne se ale celá jednotka zapojí do případu únosu mladého muže. Agent River Cartwright v tom vidí šanci na očištění svého jména. Brzy však vyjde najevo, že oběť není tím, za koho se vydává. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Slow Horses

Hrají: Gary Oldman, Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce, Olivia Cooke

Původ a premiéra: Velká Británie, 2022

Délka: 46 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 24 / 30 7. Vezmi mě na Měsíc NASA se chystá na historické přistání na Měsíci a vedoucí pozemního řízení Cole Davis má plné ruce práce s přípravami náročné mise. Do toho přichází marketingová expertka Kelly Jonesová s úkolem vylepšit image NASA. Její nekonvenční nápady ale vnášejí do Davisových pečlivých plánů chaos. Situace se vyhrotí, když Bílý dům označí misi za příliš důležitou na to, aby selhala. Kelly dostává tajný úkol: připravit zinscenované přistání pro případ neúspěchu. Hodnocení Kinobox.cz: 64 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Fly Me to the Moon

Režie: Greg Berlanti

Hrají: Scarlett Johansson, Channing Tatum, Woody Harrelson, Jim Rash, Ray Romano, Nick Dillenburg, Anna Garcia, Noah Robbins, Colin Woodell, Christian Zuber

Původ a premiéra: USA, 2024 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky), Google Play (titulky), iTunes (titulky), Rakuten (titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 25 / 30 6. Štěstí Sam Greenfieldová, sirotek vyrůstající v pěstounské péči, je proslulá svou extrémní smůlou. Když se chystá opustit dětský domov a vstoupit do světa dospělých, její život se nečekaně změní. Po setkání s tajemnou černou kočkou a nalezení zářivé mince se Sam ocitá v dosud nepoznané Zemi štěstí. V tomto kouzelném světě, kde zuří odvěký boj mezi silami štěstí a smůly, se musí spojit s magickými bytostmi, aby změnila svůj osud. Hodnocení Kinobox.cz: 68 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Luck

Režie: Peggy Holmes

Hrají: Eva Noblezada, Simon Pegg, Jane Fonda, Whoopi Goldberg, Flula Borg, Lil Rel Howery, Colin O'Donoghue, John Ratzenberger, Adelynn Spoon, Grey DeLisle

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky)

Pokračování 26 / 30 5. Ted Lasso Ted Lasso je fotbalový trenér, který se přestěhuje do Anglie poté, co je mu nabídnutá pozice trenéra místního týmu, ačkoli nemá žádné předchozí zkušenosti. Dokáže svůj tým vytáhnout na vrchol, když skepsí překypují nejen hráči, ale i samotné město? Půjde to jako když Lassem mrská, i když jsou hráči cyničtí a město nepřátelské? Příjemný a pohodový seriál z fotbalového prostředí potěší optimismem, dobrou náladou a vtipem. To vše doplňuje skvělý soundtrack. Hodnocení Kinobox.cz: 90 % Žánr: Sportovní seriály

Hrají: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nick Mohammed, Anthony Stewart Head, Toheeb Jimoh, Cristo Fernández

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 79 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 28 / 30 3. Terapie pravdou Terapeut Jimmy se nemůže vyrovnat se smrtí své ženy, i když se dál snaží plnit roli táty i přítele pro své blízké. V jedinečném pokusu, jak se dostat ze smutku, začne ignorovat svůj výcvik i profesní etiku a všem kolem sebe říká naprosto nemilosrdnou pravdu do očí. Jeho radikální upřímnost zasahuje do života ostatních a pozvolna mění i jeho samotného. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Shrinking

Hrají: Jason Segel, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell, Christa Miller, Harrison Ford

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 33 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 29 / 30 2. Silo podzemním silu se stovkami podlaží. Muži a ženy tam žijí ve společnosti plné nařízení, o nichž věří, že je mají za úkol chránit. Sci-fi seriál se točí dle velmi úspěšné knižní série. První knihu si Hugh Howey vydal sám a se stal hvězdou Amazon Kindle Direct Publishing. Původně se měl točit rovnou film a k režii byl přizván dokonce slavný Ridley Scott (Vetřelci, Gladiátor), nicméně po dlouhém odkládání nakonec vznikl tento seriál. Nejde o žádný opulentní sci-fi epos, ale možná právě proto funguje daleko lépe a nabízí atmosféru, která by se dala krájet. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Rebecca Ferguson, Common, Harriet Walter, Rashida Jones, David Oyelowo, Chinaza Uche, Avi Nash, Rick Gomez, Tim Robbins, Shane McRae

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 55 minut Nejlepší sci-fi filmy, které prostě musíte vidět. Víme, jestli a kde je najdete online Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

