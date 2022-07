Tyto filmy a seriály jsou teď na českém Disney+ nejoblíbenější. Nerozlišujeme žánr, stáří ani hodnocení na filmových webech. Jde o souhrnnou oblíbenost za poslední týdny, kterou zjišťuje web FlixPatrol.

23. Zoufalé manželky Komediální seriál se odehrává v ulici Wisteria Lane na předměstí fiktivního amerického města Fairview v Eagle State. Přináší humorný pohled na typické americké předměstí, kde intimní životy žen v domácnosti nejsou vždy takové, jaké se zdají na první pohled. Pilotní díl v USA sledovalo hned 23 milionů diváků. Mysteriózní drama je výborně obsazené, potěší, že nikdy nesklouzlo na úroveň jihoamerických telenovel. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Desperate Housewives

Hrají: Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross, Eva Longoria, Ricardo Chavira, Doug Savant, James Denton

Původ a premiéra: USA, 2004

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

22. Ratatouille V jedné z nejlepších pařížských restaurací sní krysák Remy odvážně o tom, že se stane vyhlášeným francouzským kuchařem. Jenže jeho rodina si to nepřeje a zvolená profese se na krysy v kuchyni nedívá zrovna s pochopením. Remy a jeho kamarád Linguini spustí veselý řetězec událostí, který obrátí Paříž vzhůru nohama. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Animované filmy

Režie: Brad Bird

Hrají: Patton Oswalt, Lou Romano, Janeane Garofalo, Ian Holm, Brian Dennehy, Brad Garrett, Peter O'Toole

Původ a premiéra: USA, 2007

Délka: 111 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (dabing), iTunes (dabing), Rakuten (dabing)

21. Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa Dcera havajského náčelníka se vydává na oceán, aby pomohla svému kmenu, který bojuje o přežití. Když rybáři na jejím ostrově nemohou chytit žádné ryby a přijdou i o úrodu, dozví se, že pohromu způsobil Maui, který ukradl srdce bohyně Te Fiti. Vaiana musí přesvědčit Mauiho, aby srdce vrátil, a tak se vydá na epickou cestu napříč Pacifikem. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Moana

Režie: Ron Clements

Hrají: Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Rachel House, Temuera Morrison, Jemaine Clement, Nicole Scherzinger, Alan Tudyk

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 107 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), iTunes (dabing), Rakuten (dabing)

20. Proměna Mei Lee je sebevědomá, ke svému věku přiměřeně ztřeštěná třináctiletá dívka. Na jednu stranu chce zůstat poslušnou dcerou své matky, na straně druhé je chaos dospívání. Když je rozrušená, což se v této situaci stává poměrně často, samovolně se proměňuje v obří červenou pandu… Hodnocení IMDb: 70 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Turning Red

Režie: Domee Shi

Hrají: Rosalie Chiang, Sandra Oh, Ava Morse, Maitreyi Ramakrishnan, Hyein Park, Orion Lee, Wai Ching Ho

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 100 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Rakuten (dabing)

19. Baymax! Nafukovací a nenapodobitelný automatický zdravotník Baymax se ve městě San Fransokio vydává dělat to, k čemu byl naprogramován – tedy pomáhat druhým. Seriál se zdravotní tématikou představuje nevšední postavy, které Baymaxovu osobitou zdravotní péči potřebují více, než si samy uvědomují. Hodnocení IMDb: 66 % Žánr: Animované seriály

Hrají: Scott Adsit, Ryan Potter

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 8 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

18. Jessie Idealistická teenagerka z texaského venkova se pustí do životního dobrodružství. Vzbouří se proti přísnému otci a rozhodne se vydat z vojenské základny, kde vyrůstala, do velkoměsta. Je nadšená z toho, že je sama, a odhodlaná nenechat se New Yorkem zastrašit. Přijme práci chůvy u bohatého páru se čtyřmi dětmi. Hodnocení IMDb: 59 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Chris Galya, Debby Ryan, Cameron Boyce, Karan Brar, Skai Jackson, Kevin Chamberlin, Peyton List

Původ a premiéra: USA, 2011

Délka: 23 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

17. Hannah Montana Když se čtrnáctiletá Miley Stewart přistěhuje z Tennessee do Californie, nikdo kromě její rodiny a přátel netuší, že je zároveň i velmi známou a populární zpěvačkou, která si říká Hannah Montana. Neví to ani její nejlepší kamarádka Lilly Truscott – až do doby, kdy pozve Miley na její vlastní koncert. Hodnocení IMDb: 51 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Miley Cyrus, Emily Osment, Jason Earles, Billy Ray Cyrus, Moisés Arias

Původ a premiéra: USA, 2006

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

16. Princezna Krásná, mladá a odhodlaná královská dcera se odmítne provdat za krutého sociopata, s nímž je zasnoubená. Unesou ji a zavřou v odlehlé věži otcova hradu. Její zhrzený, pomstychtivý nápadník se chystá zmocnit trůnu, a tak musí princezna ochránit svou rodinu a zachránit království, ať to stojí, co to stojí. Hodnocení IMDb: 55 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Princess

Režie: Le Van Kiet

Hrají: Joey King, Veronica Ngo, Dominic Cooper, Olga Kurylenko, Ivo Arakov, Vasil Toshev, Martin Taskov

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

15. Star Wars: Klonové války Po bitvě na Geonosis se galaxie ponořila do víru uměle vyvolaného konfliktu klonových válek. Tuhé boje mezi Velkou republikovou armádou a jednotkami Separatistů zuří na všech frontách a na pozadí Darth Sidious osnuje svůj plán k ovládnutí Republiky a zkompromitování Jediů. V centru všeho dění se ocitá rytíř Jedi Anakin Skywalker společně se svým bývalým mistrem Obi-Wanem Kenobim a padawankou Ahsokou Tano. Jejich skutky na nejrůznějších světech známé galaxie určí osud všech jejích obyvatel. Byť jsou to tak trochu jiné Hvězdné války, tak se tento animovaný seriál už stal uznávanou součástí světa Star Wars a nové hrané seriály na něj odkazují. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Star Wars: The Clone Wars

Hrají: James Arnold Taylor, Corey Burton, Dee Bradley Baker, Matt Lanter, Tom Kane, Matthew Wood, Catherine Taber

Původ a premiéra: USA, 2008

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

14. Moon Knight Zaměstnanec obchodu se suvenýry začne trpět výpadky paměti. Zjistí, že má poruchu roztroušené osobnosti a sdílí své tělo s žoldákem Marcem Spectorem. Jakmile je doženou jejich nepřátelé, musí se vydat na cestu, která je zavede až mezi záhadné egyptské bohy. I když se jedná o seriál z komiksového světa Marvelu, jako jediný nenavazuje přímo na filmy a další seriály. Lze ho tak vidět zcela samostatně, aniž znáte cokoliv z tohoto komiksového světa. Hlavního rozpolceného hrdinu, který se musí vypořádat sám se sebou i se světem kolem sebe, hraje excelentní Oscar Isaac. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Komiksové seriály

Režie: Paul Jennings

Hrají: Oscar Isaac, Ethan Hawke, May Calamawy, Karim El Hakim, F. Murray Abraham

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 47 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

13. Mickeyho klubík Nejslavnější Disney postavičky, jako je Mickey, Donald, Minnee, Goofy či Pluto ožívají v zábavném – ale částečně i vzdělávacím – programu pro děti předškolního věku. Hodnocení IMDb: 57 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Mickey Mouse Clubhouse

Hrají: Wayne Allwine, Tony Anselmo, Russi Taylor, Corey Burton, Bill Farmer, April Winchell, Will Ryan

Původ a premiéra: USA, 2006

Délka: 25 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

12. Taková moderní rodinka Pohled do každodenního života rozvětvené rodiny. Smích, dojetí, ale i trapné situace či smutné okamžiky jsou zachyceny jako dokumentární seriál. Rodiče Phil a Claire touží po upřímném vztahu se svými třemi dětmi, které mají ale na společné soužití výrazně jiný názor. Claiřin otec Jay a jeho latinskoamerická manželka Glorie spolu vychovávají dva syny. Jayův homosexuální syn Mitchell a jeho partnerka Cameron adoptovali malou asijskou holčičku. Všichni tvoří šťastnou heterosexuální, homosexuální, tradiční a multikulturní rodinu. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Modern Family

Hrají: Ed O'Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, Sarah Hyland

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Disney Plus (dabing a titulky)

11. Encanto Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím kolumbijském horském městečku, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině má jedinečný dar, od nadlidské síly až po schopnost léčit. Obdařeno je každé dítě kromě jediné dívky jménem Mirabel. Magie obklopující Encanto se začne vytrácet a Mirabel zjistí, že právě ona by mohla být poslední nadějí své výjimečné rodiny. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Animované filmy

Režie: Byron Howard

Hrají: Stephanie Beatriz, María Cecilia Botero, John Leguizamo, Mauro Castillo, Jessica Darrow, Angie Cepeda, Carolina Gaitán

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 102 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Rakuten (dabing)

10. M*A*S*H Legendární seriál M*A*S*H patří v oblasti komediální televizní tvorby mezi to nejlepší. Výborná komedie z prostředí mobilní vojenské nemocnice uprostřed války v Koreji dává nahlédnout do každodenního života postav lékařů, sester a vojáků. Postavy seriálu čekají v prostředí války mnohdy i velmi dramatické momenty, i přesto je ale dokáží prožít s nadsázkou a humorem. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Alan Alda, Mike Farrell, Loretta Swit, Jamie Farr, Harry Morgan, David Ogden Stiers, Kellye Nakahara

Původ a premiéra: USA, 1972

Délka: 25 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing)

9. Chirurgové Meredith Greyová, dcera slavné lékařky, se dostává do prestižního programu. Cílem tohoto programu je vychovat nejlepší operatéry. Meredith si brzo najde mezi konkurenty přátele – ambiciózní Christinu, roztržitého George a Izzie a sebestředného Alexe. Nečekaně se také zamiluje do místního doktora, čímž na sebe přivolá řadu problémů. V programu obstojí jen ti nejlepší a je na Meredith, aby dokázala, že mezi ně patří. Populární seriál těží z nejen z obliby lékařského prostředí, ale také kvalitního scénáře a dobrý hereckých výkonů. Romanticky dramatický seriál staví také na reálném a uvěřitelném vykreslení hlavních hrdinů. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Grey's Anatomy

Hrají: Ellen Pompeo, Justin Chambers, James Pickens Jr., Chandra Wilson, Vanessa Bell Calloway

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

8. Griffinovi Vítejte u Griffinových, na první pohled spokojené, ale v jádru jinak rozpadající se klasické americké rodinky. Každé ze tří dětí by z ní nejraději uteklo pryč. A do toho ještě mluvící pes… Animovaný seriál je ujetý, zvrácený, politicky nekorektní – ale současně zatraceně milý. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Family Guy

Hrají: Seth MacFarlane, Alex Borstein, Mila Kunis, Seth Green

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

7. Ms. Marvel Šestnáctiletá Kamala Khan je skvělou studentskou, vášnivou hráčkou a fanynkou superhrdinky Captain Marvel. Má ale pocit, že ve škole a někdy i doma nezapadá, až jednonu získá superschopnosti jako hrdinové, ke kterým vzhlíží. Sama se má stát členkou Avengers. Hodnocení IMDb: 62 % Žánr: Drama seriály

Režie: Hank Amos

Hrají: Iman Vellani, Aramis Knight, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

6. Loki Poté, co Loki ukradl Tesseract během událostí Avengers: Endgame, je jeho alternativní verze přinesena do Time Variance Authority. To je organizace mimo čas a prostor, která monitoruje časovou osu a hlídá její správný tok. Loki dostane na výběr: být navždy vymazán z existence, nebo zastavit mnohem větší hrozbu... Populární Tom Hiddleston si hlavní roli užívá a uplatňuje své divadelní kořeny, potěší velmi dobře obsazený Owen Wilson i další skvělí herci a herečky. Po vizuální stránce se také tvůrci vyřádili – seriál má svoji vlastní unikátní tvář a estetiku. Na své si přijdou zejména fanoušci různých méně či více skrytých drobností, ale také odkazů na různé komiksy od Marvelu. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Komiksové seriály

Hrají: Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Angelica Ross, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Tara Strong

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 52 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

5. Jak jsem poznal vaši matku Padesátiletý Ted Mosby si v roce 2030 sedne se svými dětmi a vypráví jim příběh o tom, jak se seznámil s jejich matkou. Pětice přátel z New Yorku – Marshall, Lily, Robin a Barney – prožívá různé strasti i radosti spojených s jejich přátelstvím a láskou. Děj sitcomu je zasazen do prostředí New Yorku a bývá někdy popisován jako „Přátelé 21. století“. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: How I Met Your Mother

Hrají: Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan, Cristin Milioti, Lyndsy Fonseca

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

4. Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství Multivesmír je v totálním rozkladu. Doctor Strange se spojí se záhadnou dospívající dívkou ze svých snů, která dokáže cestovat napříč světy. Musí společně bojovat proti mnoha hrozbám, včetně verzí sebe sama z jiných vesmírů, které hrozí vyhubit miliony lidí. Hodnocení IMDb: 70 % Žánr: Komiksové filmy

Původní název: Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Režie: Sam Raimi

Hrají: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Jett Klyne, Julian Hilliard

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 126 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

3. Mandalorian Děj se odehrává šest let po pádu Impéria a před vznikem Prvního řádu. Sledujeme osudy osamělého pistolníka ve vzdálených končinách galaxie, daleko od autority Nové republiky. Sci-fi seriál Mandalorian nabízí výběr toho nejlepšího ze světa Star Wars. Funguje ale také samostatně jako výborný westernový sci-fi seriál. Takže i když o fenoménu Hvězdných válek nic nevíte, zde máte šťavnatou a vydatnou ochutnávku plnou výborných hereckých výkonů. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Sci-fi seriály

Režie: Dave Filoni

Hrají: Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Omid Abtahi

Původ a premiéra: USA, 2019 Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

2. Obi-Wan Kenobi Děj seriálu se odehrá deset let po událostech filmu Star Wars: Pomsta Sithů. Tam byl Obi-Wan Kenobi svědkem odklonu svého učedníka Jediho Anakina Skywalkera na temnou stranu síly – stal se z něj Darth Vader. Nyní Obi-Wan žije na Tatooine a dohlíží na malého chlapce Luka Skywalkera. Již brzy ho ale povinnosti odvanou znovu do víru boje proti Impériu a jeho bývalému učedníkovi, který propadl Temné straně síly. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Rupert Friend, Moses Ingram, Sung Kang

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 56 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)