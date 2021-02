25 nejoblíbenějších filmů a seriálů na HBO v únoru 2021

Grizz, Panda a Leďák jsou tři outsideři, kteří se snaží zapadnout. A když přitom kápnou na zmrzlinu, tím líp. Bez ohledu na situaci je očividné, že být medvědem v moderním, civilizovaném světě není hračka. Když se Grizz, Panda a Leďák dostanou do hledáčku Odboru kontroly zvěře, svět se jim obrátí vzhůru nohama.

Ralf po desetiletí hraje padoucha v populární videohře. Nyní se směle pustí do akčního dobrodružství a chce každému dokázat, že je kladným hrdinou s velkým srdcem. Při objevování napínavých nových světů se dává neočekávaně dohromady s novými přáteli včetně problémistky Vanellope von Schweetz. Poté co nebezpečný nepřítel ohrozí jejich svět, Ralf si uvědomí, že drží osud celé arkády ve svých obrovských rukou.

Ze skvělého bestselleru J. K. Rowlingové vzniklo úžasné filmové kouzlo. Osiřelý, nemilovaný, zázračně zachráněný Harry Potter se stává studentem na škole čar a kouzel v Bradavicích. Jizva na jeho čele prozrazuje, že byl předurčen k velkým věcem. Harry postupně zjistí pravdu o tom, jak zemřeli jeho rodiče, a kdo je za to zodpovědný.

Lenoch Dale se stal jediným svědkem vraždy, v níž jedou podlý drogový boss a zkorumpovaná policajtka. Ve stavu, který má ke střízlivosti hodně daleko, se pouští do boje o holý život, do něhož zatáhne i svého věčně zhuleného dealera. Oba zpanikaří, vrazi si toho samozřejmě všimnou a zběsilá honička může začít.

Raubíř Ralf a jeho dobrodružství uvnitř her a počítačů pokračuje. Tentokrát se díky připojení k wi-fi dostane až na internet a jeho řádění dostává úplně nový rozměr.

Války v Galaxii vyvolaly katastrofické události po celém světě i kolaps Měsíce, lidstvo se ale snaží přežít. Má jen jedinou modlu k uctívání – Cosmoball, fascinující hru, v níž se mezi sebou utkávají lidé s mimozemšťany na obrovské mimozemské lodi plující po obloze. Čtyři ze Země budou bojovat za obranu cti své domovské planety, aby mohli vzít svůj osud do vlastních rukou.

V roce 1970 se v Londýně konala soutěž Miss World. Bylo to tehdy nejsledovanější televizní show světa. Miss World 1970 ale rozhodně neprobíhala hladce a ze soutěže se stala doslova divoká jízda. Rozhodnutí organizátorů povolit účast dvěma ženám z Jihoafrické republiky vzbudilo kontroverzi a napětí již před začátkem. Ale skutečný rozruch měl teprve přijít. Aktivistky prohlašovaly, že soutěže krásy dehonestují a ponižují ženy. A rozhodly se to dát najevo v přímém přenosu.

Dobrosrdečný pes Roger pomáhá slabším a s láskou pečuje o všechny toulavé zvířecí kamarády. Belle je vedle toho rozmazlená kočka domácí, která by si o Rogera ani kolo neopřela. Přesto se stávají nečekanými vůdci skupiny zvířecích rebelů, kteří jako jediní najdou odvahu postavit se šílenému plánu starosty udělat z jejich rodného města město robotů.

Odkaz hrdinů seriálů Upíří deníky a The Originals znovu ožívá v příběhu další generace nadpřirozených bytostí na škole pro mladé a nadané. Sedmnáctiletá dcera Klause Mikaelsona Hope, dvojčata Alarica Saltzmana Lizzie a Josie a mnoho dalších mladých lidí snaží dospívat tím nejméně konvenčním způsobem.

Bruno a Malik se dvacet let starají o autistické děti, když jako šéfové dvou neziskovek trénují mladistvé z chudých oblastí, aby se dokázali postarat o problematické případy, o které nikdo jiný nejeví zájem. Způsob, jakým tvůrci toto téma podávají, je velmi pozitivní, aniž by přitom zastírali, o jak vážné téma jde. Jejich film je plný naděje a víry v lidskou obětavost a humanitu. Velmi přesně přitom ví, jak na lékárnických vahách vyvažovat scény humorné s těmi dramatickými a dojemnými. A přitom nenásilně vybídnout k tolik potřebné debatě o způsobu péče o lidi s poruchami autistického spektra.

Čtveřice kamarádek v New Yorku nehledá prince na bílém konci, ale chtějí si užívat kariéru, sex a přátelství. Mohou vlastně ženy prožívat sex jako muži? Odpověď na tuto otázku hledá novinářka Carrie Bradshawová spolu se třemi kamarádkami Samanthou, Mirandou a Charlottou v jednom z nejoblíbenější televizních seriálů posledních let.

13. Počátek

Dom Cobb je zkušený zloděj, absolutní špička v umění extrakce: krádeže tajemství z hloubi podvědomí během snění. Cobbova nevšední dovednost z něj dělá nejen velmi vyhledávaného experta, ale také ohroženého uprchlíka. Musel obětovat vše, co kdy miloval. Nyní se mu však nabízí šance na vykoupení. Poslední zakázka je nejen velmi riskantní, ale zdá se, že i nemožná. Tentokrát nemá za úkol myšlenku ukrást, ale naopak ji zasadit do něčí mysli. Pokud uspěje, bude to dokonalý zločin.

Hodnocení IMDb: 88 %

Žánr: Thrillery

Původní název: Inception

Režie: Christopher Nolan

Hrají: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Dileep Rao

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 148 minut

Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky), Netflix (bez dabingu a titulků), O2TV (dabing), Google Play (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)