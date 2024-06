Max a 30 nejoblíbenějších filmů a seriálů v červnu 2024. Tohle Češi na Max nejvíc sledují

Kambodžská lékařka přijíždí do USA s nadějí na léčbu, která by mohla zachránit jejího nemocného syna. Když ale systém selže a ona se musí skrývat před úřady, nevzdá se. Přijme práci uklízečky pro organizovaný zločin. V této nečekané roli využívá svou inteligenci a lékařské dovednosti k tomu, aby se prosadila v podsvětí a získala kontrolu nad svým osudem.

Na mýtině se probudí dvanáct cizinců. Nevědí, kde jsou – ani jak se tam dostali. Ve vlivem temné internetové konspirační teorie se na odlehlém místě scházejí bezohlední elitáři, aby lovili lidi. Je to jejich koníček, takový sport. Plán se však brzy zvrtne, když se jedna z lovených obrátí proti svým pronásledovatelům.

Připravte se na zákaz vycházení s trojicí nebojácných dobrodruhů Zakem Bagansem, Nickem Groffem a Aaronem Goodwinem. V dokumentárním seriálu tato trojice navštěvuje místa, kde údajně straší, a vydává se po stopách duchů. Každý díl začíná seznámením se s historií strašidelného místa, kdy tým vyzpovídá historiky a očité svědky, aby se vyzbrojil příběhy o duších těch, kteří tam zemřeli. Od soumraku do úsvitu se nechá na těchto místech zamknout a stráví noc vyvoláváním duchů. Chtějí zkrátka zjistit, co je pravdy na tajemných pověstech.

Čtyři novinářky se ponoří do víru nepředvídatelné prezidentské kampaně, kde sledují chyby a omyly různých kandidátů. Během své práce odhalují politické skandály, ale také společně nacházejí přátelství a lásku. Jejich profesní cesty jsou protkány osobními zkušenostmi a vzájemným poutem, které mezi nimi roste, zatímco odhalují slabiny a nedostatky těch, kteří usilují o nejvyšší úřad.

Černý Adam se po pěti tisících letech znovu probouzí ze svého pozemského hrobu a stává se nelítostným ochráncem světa: antipadouchem. Nyní ve 21. století se musí postavit proti Justice Society of America a jejím hrdinům. Osud světa visí na vlásku.

Jake Adelstein je přijat jako první americký kriminální reportér do největších japonských novin. Dostane na starost dva případy, které spolu na první pohled nesouvisejí. Brzy však musí riskovat svou kariéru i život.

Pokračování 11 / 30

20. Bez kalhot: Poslední tanec

Bývalý striptér Mike Lane po dlouhé pauze míří na scénu. Zkrachoval totiž jeho podnikatelský záměr, kvůli němuž přišel na mizinu a začal pracovat jako barman na Floridě. Mike se nyní vydává do Londýna s bohatou ženou, která ho láká na nabídku, jež se neodmítá… a má vlastní plány. Zvládne ale Mike to, co má jeho společnice skutečně v úmyslu?

Hodnocení Kinobox.cz: 54 %

Žánr: Komedie

Původní název: Magic Mike's Last Dance

Režie: Steven Soderbergh

Hrají: Channing Tatum, Salma Hayek Pinault, Ayub Khan-Din, Jemelia George, Ethan Lawrence, Juliette Motamed, Ellen Marguerite Cullivan, Alan Cox, Caitlin Gerard, Christie Aaria Emby

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 112 minut

Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Netflix (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)