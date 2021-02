Šest puberťáků se vypraví do nově otevřeného dinoparku na opačné straně ostrova Isla Nublar. Dinosauři a další prehistorické bestie však opět uprchnou ze zajetí, kvůli čemuž se hrdinové musí spojit a přežít.

Slavný novinář a vyhlášený sukničkář musí přehodnotit celý svůj život. Zamiluje se totiž do záhadné modelky, která vede dvojí život.

20. Ledová archa

Sedm let poté, co se ze Země stala zmrzlá pustina, cestují zbytky civilizace v obří, nekonečně putující vlakové soupravě. Třídní rozdíly a společenská nespravedlnost však brzy vedou k rozkolu a masakru. Je to nová verze stejnojmenného filmu z roku 2013, který byl natočen podle francouzského komiksu.

Hodnocení IMDb: 61 %

Žánr: Sci-fi seriály

Originální název: Snowpiercer

Hrají: Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Susan Park, Benjamin Haigh, Sasha Frolova, Alison Wright

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 50 minut

Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)