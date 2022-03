Žebříčky filmové databáze IMDb, postavené na aktivitě jejích návštěvníků, přesně odrážejí, jaké filmy jsou právě populární. My s nimi dále pracujeme a zde je přehled toho nejzajímavějšího, co dnes můžete vidět. A případně kde to najdete online.

30. K zemi hleď! Studentka astronomie Kate Dibiasky a její profesor Dr. Randall Mindy objeví kometu obíhající ve sluneční soustavě. Problém: Je na přímém kolizním kurzu se Zemí. Další problém: Zdá se, že to nikoho nezajímá. Varovat lidstvo před zabijákem o velikosti Mount Everestu je složitější, než se původně mohlo zdát. Kate a Randall vydávají na mediální turné, které je zavede až do kanceláře lhostejné prezidentky a jejího patolízalského syna. Co bude třeba udělat, aby se svět prostě podíval nahoru? Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Komedie

Původní název: Don't Look Up

Režie: Adam McKay

Hrají: Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 138 minut Recenze filmu K zemi hleď! Netflix přichází se satirou na společnost, z níž se vytratil respekt k faktům Adam McKay používá katastrofický žánr, aby nás varoval před jeho naplněním. Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

29. V rytmu srdce Ruby Rossi je dítě neslyšících rodičů. Jako jediná slyšící osoba v rodině má vždycky hodně práce, kromě toho ji čeká maturita. Snaha skloubit namáhavou práci na otcově rybářské lodi, školní povinnosti, společenský život a očekávání rodiny je pro dospívajícího člověka velmi obtížné. K tomu ji baví zpět. Talentovaná dívka se náhle ocitne na rozcestí: má roztáhnout křídla a jít za svými sny, nebo má dál bojovat každodenní bitvy jako členka klanu Rossiů? Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Drama

Původní název: CODA

Režie: Sian Heder

Hrají: Emilia Jones, Eugenio Derbez, Troy Kotsur, Ferdia Walsh-Peelo, Daniel Durant, Marlee Matlin, Amy Forsy

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 111 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (bez dabingu a titulků)

28. Eternals Po událostech filmu Avengers: Endgame se Marvel vydává opět vesmírným směrem. V tomto filmu představí rasu nesmrtelných bytostí, kteří kdysi žily na Zemi a pomáhaly utvářet její historii a civilizace. Hodnocení IMDb: 64 % Žánr: Komiksové filmy

Režie: Chloé Zhao

Hrají: Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Angelina Jolie, Lauren Ridloff

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 157 minut Recenze filmu Eternals. Oscarová režisérka Chloé Zhao představuje u Marvelů nový superhrdinský tým Autorský rukopis, který klade větší důraz na vztahy postav než na spektakulární akci.

26. Klan Gucci Film Klan Gucci je inspirován šokujícím skutečným příběhem impéria italského módního domu. Tři desetiletí rodinné historie, v níž nechybí láska, zrada, dekadence, pomsta ani vražda, skládají dohromady mozaiku toho, co všechno s sebou nese slavná značka Gucci. Hodnocení IMDb: 67 % Žánr: Drama

Původní název: House of Gucci

Režie: Ridley Scott

Hrají: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Salma Hayek, Camille Cottin

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 158 minut Recenze filmu Klan Gucci: Ridley Scott ukazuje odvrácenou tvář historie slavného módního impéria Láska, intriky a podrazy. Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), iTunes (titulky), Rakuten (dabing)

25. Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun Arthur Howitzer, vydavatel novin The French Dispatch, náhle umírá. Podle přání vyjádřeného v jeho závěti je vydávání novin okamžitě pozastaveno. V posledním čísle na rozloučenou mají být znovu otištěny tři nejlepší články z posledního desetiletí a nekrolog. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Komedie

Původní název: The French Dispatch

Režie: Wes Anderson

Hrají: Bill Murray, Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Tilda Swinton, Owen Wilson

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 108 minut

24. Zpívej 2 Koalák Buster Moon sice má ve svém týmu hvězdnou pěveckou sestavu, ale i tak je skoro jisté, že konkurz u Jimmyho Crystala skončí totálním krachem. A tak Buster znuděnému Crystalovi slíbí, že když bude moci v jeho městě nazkoušet show, obsadí do ní největší žijící hudební legendu, lva Claye Callowaye. Potíž je v tom, že Callowaye, který už léta žije v ústraní, musí někdo přesvědčit. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Sing 2

Režie: Gar Jennings

Hrají: Matew McConaughey, Reese Wierspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Bobby Cannavale, Tori Kelly, Nick Kroll

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 112 minut

23. Batman začíná Bruce byl svědkem násilné smrti svých rodičů, kterou si trpce vyčítá. V dospělosti ho ovládá vztek a touha po pomstě. Snaží se pochopit myšlení zločinců a bojuje s vlastními démony. Živí se drobnými krádežemi a ocitá se v horské věznici v Číně, kde se setkává s tajemným mužem Ducardem, který jej naučí bojovému umění nindžů. Zdejší výuka nakonec dopadne poněkud jinak a on se vrací do rodného Gotham City. To se za těch pár let změnilo k nepoznání - ze všech stran vyvěrá kriminalita a korupce. Bruce s pomocí věrného komorníka a pár nových přátel začíná žít dvojím životem. Stane se maskovaným bojovníkem Batmanem, který používá svoji sílu, inteligenci i řadu technických vymožeností k boji proti zlověstným silám ohrožujícím město. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Komiksové filmy

Původní název: Batman Begins

Režie: Christopher Nolan

Hrají: Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman, Cillian Murphy, Tom Wilkinson

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 140 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing)

22. Belfast Belfast v roce 1969. Devítiletý Buddy, obklopený násilím a rostoucím nebezpečím, je konfrontován s ošklivou realitou sektářského konfliktu. Jak se kolem jeho kdysi klidné dělnické čtvrti stahuje dusivý chomout rostoucího nepokoje, snaží se Buddy ze všech sil pochopit The Troubles. Někdo přece musí být zodpovědný za to, že lidé musí utíkat ze svých domovů. Nyní musí Buddyho rodina čelit téměř nemožnému rozhodnutí, které změní její život: zůstat, nebo se začít balit? Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Drama

Režie: Kenne Branagh

Hrají: Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Judi Dench, Ciarán Hinds, Lara McDonnell, Gerard Horan, Turlough Convery

Původ a premiéra: Velká Británie, 2021

Délka: 97 minut Recenze filmu Belfast. „Roma“ Kennetha Branagha, nominovaná na sedm Oscarů

21. Smrt na Nilu Dovolená belgického detektiva Hercula Poirota na palubě okouzlujícího říčního parníku se změní v děsivé pátrání po vrahovi. Idylické líbánky dokonalého páru skončily tragicky. Slavný příběh o nespoutané vášni a neschopné žárlivosti se odehrává na pozadí velkolepých výhledů na egyptskou poušť a majestátních pyramid v Gíze. Nabízí dostatek hříšných zvratů, aby diváci mohli hledat pachatele až do závěrečného rozuzlení. Hodnocení IMDb: 66 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Death on the Nile

Režie: Kenne Branagh

Hrají: Kenne Branagh, Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening, Ali Fazal, Sophie Okonedo

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 126 minut Recenze filmu Smrt na Nilu. Vizuálně přitažlivá adaptace, v níž se excentrický knír stává bránou k srdci Hercula Poirota

20. Pes Dva bývalí vojáci se proti své vůli vydají na životní cestu. Armádní ranger Briggs a belgický ovčák Lulu nasednou do Fordu Bronco z roku 1984 a uhánějí po pobřeží Pacifiku v naději, že se včas dostanou na pohřeb svého spolubojovníka. Cestou poruší hrstku zákonů, jen o vlásek uniknou smrti a naučí se polevit v ostražitosti, aby měli šanci najít štěstí. Hodnocení IMDb: 66 % Žánr: Drama

Původní název: Dog

Režie: Channing Tatum

Hrají: Channing Tatum, Kevin Nash, Q'orianka Kilcher, Jane Adams, Amanda Boo, Aqueela Zoll, Ronnie Gene Blevins

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 98 minut

19. Blacklight Travis Block je vládní agent, který se vyrovnává se svou temnou minulostí. Když odhalí spiknutí zaměřené na americké občany, ocitne se v hledáčku ředitele FBI, kterého kdysi pomáhal chránit. Hodnocení IMDb: 47 % Žánr: Akční filmy

Režie: Mark Williams

Hrají: Liam Neeson, Emmy Raver-Lampman, Taylor John Smi, Aidan Quinn, Tim Draxl, Claire van der Boom, Michael M. Foster

Původ a premiéra: , 2022

Délka: 104 minut

17. Ulička přízraků Stan zapálí svůj dům a přijme práci kolotoče v pojízdném cirkusu. Moralita přivádí tomuto příliš ambicióznímu manipulátorovi do cesty rovnocennou soupeřku na tomto poli v podobě Lilith a nakonec vystavuje hořký účet jeho neschopnosti odhadnout, kam až může z etického hlediska ve svém nabubřelém sebevědomí zajít. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Nightmare Alley

Režie: Guillermo del Toro

Hrají: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 139 minut Recenze filmu Ulička přízraků. Milovník monster Guillermo del Toro v noirovém dramatu nachází démony v lidské duši

16. Síla psa Charismatický, ale despotický majitel ranče Phil Burbank se chová krutě k bratrovi Georgeovi, který si domů přivedl novou manželku Rose a jejího synka. Jenže pak se stane něco nečekaného. Hodnocení IMDb: 69 % Žánr: Westerny

Původní název: The Power of the Dog

Režie: Jane Campion

Hrají: Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst, Thomasin McKenzie, Kodi Smit-McPhee, Frances Conroy, Kei Carradine

Původ a premiéra: Nový Zéland, 2021

Délka: 125 minut Recenze filmu Síla psa. Vítěz Zlatých glóbů, western Netflixu s Benedictem Cumberbatchem Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

15. Proti ledu Dánská expedice Alabama vedená kapitánem Ejnarem Mikkelsenem se v roce 1909 snažila vyvrátit nárok Spojených států na severovýchodní Grónsko. Ejnar se spolu s nezkušeným členem posádky Iverem Iversenem se vydává na saních přes led. Oběma mužům se podaří najít důkaz, že Grónsko je jeden ostrov, který nelze dělit, ale návrat na loď trvá déle a je mnohem těžší, než očekávali. Bojují s extrémním hladem, únavou a útokem ledního medvěda. Nakonec dorazí na místo a najdou svou loď rozdrcenou v ledu a tábor opuštěný. Hodnocení IMDb: 65 % Žánr: Dobrodružné filmy

Původní název: Against the Ice

Režie: Peter Flin

Hrají: Nikolaj Coster-Waldau, Joe Cole, Charles Dance, Heida Reed, Gísli Örn Gararsson, Sam Redford, Diarmaid Murtagh

Původ a premiéra: Dánsko, 2022

Délka: 102 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

14. Lékořicová Pizza Příběh asistentky fotografa Alany Kaneové a a o deset let mladšího dětského herce Garyho Valentina. Oba dva se narodili, vyrůstali a nakone se i zamilovali v údoí San Fernando v roce 1973. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Drama

Původní název: Licorice Pizza

Režie: Paul Thomas Anderson

Hrají: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper, Benny Safdie, Maya Rudolph

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 133 minut

13. Encanto Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím kolumbijském horském městečku, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině má jedinečný dar, od nadlidské síly až po schopnost léčit. Obdařeno je každé dítě kromě jediné dívky jménem Mirabel. Magie obklopující Encanto se začne vytrácet a Mirabel zjistí, že právě ona by mohla být poslední nadějí své výjimečné rodiny. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Animované filmy

Režie: Byron Howard

Hrají: Stephanie Beatriz, Maria Cecilia Botero, Wilmer Valderrama, Adassa, Diane Guerrero, Mauro Castillo, Angie Cepeda

Původ a premiéra: USA, 2021

12. Free Guy Bankovní úředník Guy zjistí, že je vedlejší postavou ve videohře s otevřeným světem Free City. Místo zvyšování úrovně destruktivními činy se Guy rozhodne konat dobré skutky a plnit různé mise. Potom ale zjistí, že Free City má být za několik dnů vymazáno ze serverů svého provozovatele, aby uvolnilo místo nové verzi hry. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Shawn Levy

Hrají: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar, Channing Tatum, Owen Burke

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing), Google Play (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing)

11. Uncharted Pouliční chytrák Nathan Drake začne pracovat pro zkušeného lovce pokladů Victora Sullyho Sullivana. Má získat zpět jmění, které nashromáždil Ferdinand Magellan a které před 500 lety zmizelo. To, co pro dvojici začíná jako loupežná akce, se stává závodem po celém světě. Snaží se dostat cíli dříve než bezohledný Santiago Moncada, který věří, že on a jeho rodina jsou právoplatnými dědici. Pokud se Natovi a Sullymu podaří rozluštit stopy a vyřešit jednu z nejstarších záhad na světě, mohou najít poklad v hodnotě pěti miliard dolarů a možná i Natova dávno ztraceného bratra. Hodnocení IMDb: 67 % Žánr: Dobrodružné filmy

Režie: Ruben Fleischer

Hrají: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Patricia Meeden, Steven Waddington

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 116 minut Recenze filmu Uncharted. Režisér Zombielandu přichází s až příliš rutinní adaptací známé videoherní předlohy

10. Vřískot Pětadvacet let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se na scéně objevuje nový vrah, který si nasadil na obličej kultovní bílou masku. Tentokrát se zaměří na teenagery, oživí tím dávno pohřbenou noční můru a opět odkryje strašidelnou minulost města. Hodnocení IMDb: 65 % Žánr: Horory

Původní název: Scream

Režie: Matt Bettinelli-Olpin

Hrají: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jack Quaid, Mikey Madison

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 114 minut

8. Kingsman: První mise Skupina nejhorších tyranů a zločinců historie se schází, aby zosnovala válku, která má vyhladit miliony lidí. Jeden muž musí závodit s časem, aby je zastavil. Jde o třetí příběh ze světa britské elitní tajné služby Kingsman. Dějově se odehrává před prvními dvěma filmy a poznáte v něm zrod Kingsmanů. Hodnocení IMDb: 63 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The King's Man

Režie: Matew Vaughn

Hrají: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl

Původ a premiéra: Velká Británie, 2021

Délka: 131 minut Recenze filmu Kingsman: První mise – Matthew Vaughn v prequelu reviduje události první světové války

7. Víkendový útěk Dvě nejlepší kamarádky Kate a Beth se vždy těší na každoroční víkendovou cestu. Letos jedou na výlet do Chorvatska a všechno je perfektní, dokud se Beth neprobudí a nezjistí, že Kate zmizela. Jenže si na předchozí noc vzpomíná jen mlhavě a policie jí vůbec nepomáhá… Hodnocení IMDb: 56 % Žánr: Thrillery

Původní název: The Weekend Away

Režie: Kim Farrant

Hrají: Leighton Meester, Christina Wolfe, Ziad Bakri, Luke Norris, Amar Bukvić, Iva Mihalić, Adrian Pezdirc

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 89 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

6. Spider-Man: Bez domova Peter Parker se po odhalení své totožnosti snaží vše zvrátit pomocí kouzel Doctora Stephena Strange. Chce, aby svět zapomněl na to, že je Spider-Man. Jenže nepovedený experiment vede k otevření multivesmíru a příchodu padouchů, kteří kdysi v boji se Spider-Manem padli. Dokáže je Peter zastavit, anebo bude potřebovat pomocnou ruku? Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Komiksové filmy

Původní název: Spider-Man: No Way Home

Režie: Jon Watts

Hrají: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Alfred Molina

Původ a premiéra: USA, 2021 Recenze filmu Spider-Man: Bez domova. Jeden svět pro návrat starých známých nestačí

5. Proměna Mei Lee je sebevědomá, trochu jednoduchá třináctiletá dívka. Na jednu stranu chce zůstat poslušnou dcerou své matky, na straně druhé je chaos dospívání. Když je rozrušená, což se v této situaci stává poměrně často, samovolně se proměňuje v obří červenou pandu… Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Turning Red

Režie: Domee Shi

Hrají: Rosalie Chiang, Sandra Oh

Původ a premiéra: USA, 2022

4. West Side Story Steven Spielberg natočil novou verzí klasického muzikálu z roku 1957. Na pozadí rozpadajících se činžáků ve čtvrti San Juan Hill bojují o nadvládu dva znepřátelené gangy – Tryskáči a Žraloci. Dva milenci se těmto svárům nemůže vyhnout, a to vede ke klasické romeo-juliovské tragédii. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Hudební filmy

Režie: Steven Spielberg

Hrají: Ansel Elgort, Rachel Zegler, Rita Moreno, Ariana DeBose, David Alvarez, Corey Stoll, Brian d'Arcy James

Původ a premiéra: USA, 2021 West Side Story: Steven Spielberg v nablýskané, energické formě oprašuje oscarovou muzikálovou klasiku

3. Fresh Noa je frustrovaná ze seznamovacích aplikací. Nechce končit na ubohých a nudných schůzkách. A tak po seznámení v obchodě s potravinami riskuje a dá své číslo trapně okouzlujícímu Stevovi. Hrůzy moderního randění jsou vidět skrze vzdorovitý boj mladé ženy o přežití neobvyklých choutek jejího nového přítele. Hodnocení IMDb: 67 % Žánr: Horory

Režie: Mimi Cave

Hrají: Daisy Edgar-Jones, Sebastian Stan, Jonica T. Gibbs, Andrea Bang, Dayo Okeniyi, Charlotte Le Bon, Brett Dier

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 117 minut

2. Projekt Adam Dvanáctiletý Adam Reed truchlí nad náhlou smrtí svého otce. Jedné noci vejde do garáže, kde najde ukrytého zraněného pilota. Ukáže se, že je jeho starší verzí z budoucnosti, kde je cestování časem teprve v plenkách. Riskoval vše, aby se vrátil v čase na tajnou misi. Společně se nyní musí vydat na dobrodružnou cestu do minulosti, aby našli svého otce, dali věci do pořádku a zachránili svět. Hodnocení IMDb: 68 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Adam Project

Režie: Shawn Levy

Hrají: Ryan Reynolds, Zoe Saldana, Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Caerine Keener, Alex Mallari Jr., Walker Scobell

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 106 minut Recenze filmu Projekt Adam. Zábavné rodinné sci-fi Netflixu, které táhne Ryan Reynolds a jeho hlášky Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

1. The Batman Nová podoba Temného rytíře nás zavede do prvních let kariéry Batmana ve městě Gotham. Nepředstavuje se zde jako superhrdina, zachraňující svět, Bruce Wayne je soukromý detektiv, spolupracující příležitostně s policií. Je teprve na začátku dráhy Batmana, zvyklá si na tuto roli a objevuje její možnosti. Zároveň se jí i bojí. Je to návrat k původní poetice komiksů s Batmanem. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Komiksové filmy

Režie: Matt Reeves

Hrají: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis, Colin Farrell, John Turturro

Původ a premiéra: USA, 2022 Recenze filmu The Batman. Temná noirová detektivka, chrastící kostlivci ve skříni obyvatel prohnilého Gothamu