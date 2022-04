Nejoblíbenější seriály současnosti. Novinky i legendární kousky. Víme, kde je najdete online

Žebříčky filmové databáze IMDb, postavené na aktivitě jejích návštěvníků, odrážejí, jaké seriály jsou právě populární. Připravili jsme z nich přehled toho nejzajímavějšího, co dnes můžete vidět. A rovnou, kde to najdete online.

1. Top Boy Dushane a jeho kamarád Sully znovu rozjedou prosperující, ale nelegální obchod s drogami. Oba ostřílení drogoví dealeři se vrací do londýnských ulic, kde kdysi vládli. Jejich rajón ale mezitím ovládl schopný a dravý mladík. Seriál ukazuje život na sídlištích ve východním Londýně a na to, jak drogy ovlivňují všechny, kdo tam žijí. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Krimi seriály

Hrají: Sharon Duncan-Brewster, Kano, Ashley Walters, Geoff Bell

Původ a premiéra: Velká Británie, 2011

Délka: 48 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

24. Tohle jsme my Dramatický seriál sleduje osudy sourozenců Kevina, Kate a Randalla a jejich rodičů Jacka a Rebeccy Pearsonových. Ukazuje, jak se jejich cesty a životní příběhy zvláštním způsobem proplétají. Děj se odehrává převážně v současnosti a pomocí flashbacků ukazuje minulost rodiny. Od druhé série seriál také používá flashforwardy, aby ukázal pozdější časové období, kdy je Randallova dcera Tess dospělá a starší Rebecca umírá. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Drama seriály

Původní název: This Is Us

Hrají: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: iVysílání (dabing), Amazon Prime Video (titulky)

23. Kancl Každodenní životy kancelářských krys ve firmě, která ve Scrantonu v Pennsylvanii obchoduje s papírem, se neobejdou bez pořádné porce humoru a hlavně ignorantského idiota na místě šéfa celé pobočky. Seriál vycházel v letech 2005 až 2014 a patří mezi k nejlepším komediálním titulů tohoto typu. Hodnocení IMDb: 90 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: The Office

Hrají: Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, Rashida Jones, Ed Helms, Angela Kinsey

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Amazon Prime Video (titulky)

22. Úžasná paní Maiselová Píše se rok 1958 a Miriam Maiselová má vše, co si kdy přála – dokonalého manžela, děti a byt na Manhattanu. Když se však její život náhle zvrtne a Miriam musí začít znovu, objeví v sobě dosud neznámý talent. Stane se komičkou ve standupu a z komediálních klubů v Greenwich Village vystoupá a až na pozici uznávané umělkyně. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: The Marvelous Mrs. Maisel

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 57 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

21. Na mušce Eva je znuděná, chytrá agentka bezpečnostních služeb, jejíž práce za stolem nenaplňuje její představy o tom, že se chtěla stát špionkou. Villanelle je talentovaná vražedkyně libující si v luxusu, který jí její násilnická práce poskytuje. Obě ženy, stejně posedlé jedna druhou, se utkají v epické hře na kočku a myš. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Killing Eve

Hrají: Sandra Oh, Jodie Comer, Fiona Shaw, Kirby Howell-Baptiste, Nina Sosanya, Owen McDonnell, Kim Bodnia

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)

20. Perníkový táta Walteru Whiteovi, učiteli chemie z Nového Mexika, diagnostikují rakovinu ve třetím stadiu a předpovídají mu pouhé dva roky života. Se svým studentem vstoupí do nebezpečného světa drog a zločinu. Pro svou rodinu chce za každou cenu zajistit finanční budoucnost. Hodnocení IMDb: 95 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Breaking Bad

Hrají: Bryan Cranston, Anna Gunn, Aaron Paul, Dean Norris, Betsy Brandt, RJ Mitte, Jonaan Banks

Původ a premiéra: USA, 2008

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

19. Pozlacený věk Osiřelá dcera jižanského generála se přestěhuje do honosného newyorského domu ke svým staromódním tetám Agnes van Rhijn a Adě Brook. V doprovodu vzdělané Afroameričanky Peggy Scott se nevědomky zaplete do společenského střetu mezi jednou z tet a nehorázně bohatými sousedy. Životy postav se prolínají s lidmi ze všech společenských vrstev. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Gilded Age

Hrají: Christine Baranski, Cynia Nixon, Carrie Coon, Morgan Spector, Denée Benton, Louisa Jacobson, Taissa Farmiga

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: HBO Max (titulky)

18. Vikingové Dobrodružství Vikinga Ragnara Lothbroka, největšího hrdiny své doby. Ragnar a jeho rodina chrání svou zemi a vyráží na objevné výpravy. Během toho zotročují, vraždí a vedou nekonečné rozbroje jak mezi s sebou, tak s vládci dalších zemí, na které narazí. Kromě toho, že je Ragnar neohroženým válečníkem, ztělesňuje severské tradice oddanosti bohům: podle legendy byl přímým potomkem Ódina, boha války a válečníků. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Historické seriály

Původní název: Vikings

Hrají: Travis Fimmel, Alex Hogh Andersen, Alexander Ludwig, Clive Standen, Gustaf Skarsgard, Alyssa Suerland, Jordan Patrick Smi

Původ a premiéra: Irsko, 2013

Délka: 44 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

17. Ozark Finanční poradce musí prchnout se svojí rodinou z Chicaga do městečka Ozark v Missouri, aby zde vypral 500 miliónů dolarů pro drogového lorda. Co všechno může udělat spořádaný člověk, aby zachránil sebe a svojí rodinu? Od dob Perníkového táty víme, že cesta do pekla je dlážděna těmi nejlepšími úmysly. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Drama seriály

Režie: Hilde Van Mieghem

Hrají: Jason Bateman, Veerle Dobbelaere, Wine Dierickx, Laura Linney, Marie Vinck, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 80 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

16. Chirurgové Americký lékařský seriál měl premiéru už v roce 2005. Sleduje osudy stážistů, rezidentů a ošetřujících lékařů, kteří se vyvíjejí ve zkušené profesionály a zároveň balancují mezi osobními a profesními vztahy Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Grey's Anatomy

Hrají: Ellen Pompeo, Justin Chambers, James Pickens Jr., Chandra Wilson, Vanessa Bell Calloway

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

15. 1883 Seriál sleduje rodinu Duttonových, která po občanské válce opouští Tennessee a cestuje do Fort Worthu v Texasu. Zde se připojí k evropským přistěhovalcům, kteří se vydávají na náročnou cestu na západ do Oregonu. Oddělí se, usadí v Montaně a založí ranč. Jde o prequel k seriálu Yellowstone. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Westernové drama seriály

Hrají: Sam Elliott, Tim McGraw, Faith Hill, Isabel May, LaMonica Garrett, Marc Rissmann, Audie Rick

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

14. Cizinka Claire Randall, vdaná válečná zdravotní sestra se po druhé světové válce záhadným způsobem vrátí v čase do roku 1743. Zde je okamžitě vržena do neznámého světa, kde je její život v ohrožení. Když je nucena provdat se za Jamieho, rytířského a romantického mladého skotského válečníka, rozhoří se vášnivý románek, který Claiřino srdce rozpoltí mezi dva naprosto odlišné muže ve dvou neslučitelných životech. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Outlander

Režie: John Dahl

Hrají: Caitriona Balfe, Sam Heughan, Tobias Menzies, Lotte Verbeek, Gary Lewis, Graham McTavish, Laura Donnelly

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

13. Volejte Saulovi Co předcházelo příběhu právníka Saula, než potkal Waltera Whitea ze seriálu Breaking Bad? Poznejte jeho skromné začátky i start slibné kariéry. Se Saulem se setkáme v době, kdy je známý jako Jimmy McGill. Snaží se najít místo v životě a především vyjít s penězi. Hodnocení IMDb: 88 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Better Call Saul

Hrají: Bob Odenkirk, Jonaan Banks, Patrick Fabian, Rhea Seehorn, Michael Mando, Giancarlo Esposito, Michael McKean

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

12. Mozaika lží Když do pohodové odpolední výpravy do města dramaticky zasáhne výbuch násilí, pohled mladé ženy na její matku se navždy změní. Brzy se začnou vynořovat postavy z matčiny neznámé minulosti a žena se musí dát na útěk. Na své cestě začíná skládat dohromady pravdu o matčině dřívější identitě a odhaluje tajemství svého dětství. Hodnocení IMDb: 63 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Pieces Of Her

Hrají: Toni Collette, David Wenham, Bella Heacote, Jessica Barden, Omari Hardwick, Joe Dempsie, Jacob Scipio

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

11. Star Trek: Picard Jean-Luc Picard, bývalý kapitán lodi Enterprise, se vrací v novém dobrodružství ze světa Star Treku, které po dvaceti letech navazuje na události filmu Nemesis. Picard, nyní již bývalý admirál, tráví zbytek života v ústraní na své vinici a jeho denním společníkem je jen pitbull pojmenovaný Number One. Jednoho dne ale jeho klid naruší příchod mladé ženy s obdivuhodnými schopnostmi, po které někdo tajemný pátrá. Picard musí s Datem, Rikerem a dalšími společníky prozkoumat galaktické záhady a nečekaný návrat Borgů. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Patrick Stewart, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Evan Evagora, Alison Pill, Harry Treadaway, Isa Briones

Původ a premiéra: USA, 2020 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

10. Hra o trůny Výpravný fantasy seriál, natočený podle bestsellerové románové řady George R. R. Martina, vypráví epický příběh o zradě a ušlechtilosti, který se odehrává v mýtickém Západozemí, kde léta a zimy mohou trvat roky a jen touha po moci je věčná. Všech Sedm království Západozemí – pletichářský jih, divoké východní krajiny i ledový sever ohraničený starobylou Zdí, která chrání království před pronikáním temnoty – je zmítáno bojem dvou mocných rodů na život a na smrt o nadvládu nad celou říší. Krvavý boj o Železný trůn, post nejvyššího vládce Sedmi království, bude mít nepředvídatelné důsledky. Hodnocení IMDb: 93 % Žánr: Fantasy seriály

Původní název: Game of Thrones

Hrají: Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau, Sophie Turner, Maisie Williams

Původ a premiéra: USA, 2011

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)

9. Neskutečná Anna Novinářka zkoumá případ Anny Delveyové, legendární německé dědičky známé z Instagramu. Ukradla srdce newyorské společenské scény a také její peníze. Je však Anna největší newyorskou podvodnicí, nebo je jen novým portrétem amerického snu? Mezi Annou a novinářkou se vytvoří temně zábavné pouto lásky a nenávisti. Annu čeká soud a náš reportér bojuje s časem, aby odpověděl na největší otázku v New Yorku: kdo je Anna Delveyová? Hodnocení IMDb: 69 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Inventing Anna

Hrají: Julia Garner, Anders Holm, Arian Moayed, Anna Deavere Smi, Katie Lowes, Jeff Perry, Laverne Cox

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

8. Yellowstone Yellowstone sleduje osudy rodiny Duttonových, která ovládá největší ranč ve Spojených státech. Je neustále ve sporu se svými sousedy, developery, indiánskou rezervací i americkým národním parkem. Jejich násilný svět je daleko od pozornosti médií. Zábory půdy vydělávají developerům miliardy, místní politiky si kupují světové ropné a dřevařské korporace. Je to to nejlepší i nejhorší z Ameriky viděné očima rodiny, která představuje obojí. Hodnocení IMDb: 88 % Žánr: Westernové seriály

Hrají: Kevin Costner, Kelly Reilly, Luke Grimes, Wes Bentley, Kelsey Asbille, Danny Huston, Brecken Merrill

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 42 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

7. Bridgertonovi V romantickém seriálu inspirovaným knižním bestsellerem Julie Quinn se vydáte do londýnské vyšší společnosti na začátku 19. století za osudy členů zámožné rodiny Bridgertonových. První série sleduje Daphne, nejstarší dceru mocného rodu, která debutuje na konkurenčním sňatkovém trhu regentského Londýna. Daphne doufá, že najde partnera a vzplane mezi nimi opravdová láska. Její vyhlídky se zpočátku zdají být nadějné, ale když její starší bratr začne vylučovat potenciální nápadníky, na Daphne dopadne skandál. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Bridgerton

Hrají: Regé-Jean Page, Phoebe Dynevor, Julie Andrews, Jonaan Bailey, Luke Newton, Nicola Coughlan, Ru Gemmell

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 62 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

6. Attack On Titan Lidé byli před několika sty lety téměř vyhubeni Titány. To jsou obrovské bytosti, které zřejmě nemají žádnou inteligenci, požírají lidské bytosti a co je nejhorší, zdá se, že to dělají spíše pro potěšení než jako zdroj potravy. Malá část lidstva přežila ve městě, které chrání extrémně vysoké zdi. V současnosti už město nevidělo žádného Titána už více než sto let. Dospívající chlapec Eren a jeho nevlastní sestra Mikasa se ale stanou svědky něčeho strašlivého. Titánové jsou zpět. Hodnocení IMDb: 91 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Attack on Titan

Režie: Masashi Koizuka

Hrají: Yuuki Kaji, Yui Ishikawa, Hiroshi Kamiya, Saki Fujita, Daisuke Ono, Shiori Mikami, Tomohisa Hashizume

Původ a premiéra: Japonsko, 2013

Délka: 24 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

5. Odloučení Mark vede tým pracovníků, kteří si nechali dobrovolně rozdělit vzpomínky. Jejich práce a soukromý život jsou nyní naprosto oddělené, ve firmě jde o úplně jiné bytosti než v soukromí. Jenže když do jeho života vstoupí záhadný kolega, začne Mark odhalovat pravdu o své práci. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Drama

Původní název: Severance

Hrají: Adam Scott, Patricia Arquette, Christopher Walken, John Turturro, Britt Lower, Zach Cherry, Tramell Tillman

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (bez dabingu a titulků)

4. Euforie Seriál Sama Levinsona popisuje pestré životy středoškolských studentů, kteří se točí na kolotoči zjitřených emocí a bojují každý se svými vnitřními běsy. Užívání drog, nepříliš bezpečný sex a zbytečné násilí nevyjímaje. Seriál se zaměřuje na vztah dvou mladých dívek, které se snaží najít své místo ve světě: vyléčené narkomanky Rue a nováčka Jules. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Euphoria

Hrají: Zendaya, Alexa Demie, Austin Abrams, Algee Smi, Hunter Schafer, Barbie Ferreria, Maude Apatow

Původ a premiéra: USA, 2019 Kontroverzní seriál Euforie od HBO trhá rekordy. Lepší byla jen Hra o trůny Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)

3. Živí mrtví Seriál Živí mrtví zachycuje strhující lidské drama, které rozpoutala zombie apokalypsa. Točí se kolem skupinky, která přežila virovou epidemii, a pod vedením zástupce šerifa Ricka Grimese cestuje napříč americkou Georgií ve snaze najít nový bezpečný domov. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Hororové seriály

Původní název: The Walking Dead

Hrají: Andrew Lincoln, Norman Reedus, Lauren Cohan, Steven Yeun, Danai Gurira, Melissa McBride, Alanna Masterson

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 42 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), HBO Max (dabing a titulky), Prima Videopůjčovna (dabing)

2. Poslední království Britské kmeny na ostrově musely během devátého století čelit nájezdům Dánů. Většina panství už padla, pouze jediné odolal – Wessex zůstal osamocený a vzdorovitý pod vedením krále Alfréda. Na pozadí těchto bouřlivých událostí žije Uhtred. Narodil se saskému šlechtici, byl zajat Dány a vychován jako jeden z nich. Nyní si musí vybrat mezi svou rodnou zemí a lidem, který ho vychoval. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Historické seriály

Původní název: The Last Kingdom

Hrají: Alexander Dreymon, David Dawson, Ian Hart, Thomas W. Gabrielsson, Eliza Butterwor, Harry McEntire, Simon Kunz

Původ a premiéra: Velká Británie, 2015

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

1. Peaky Blinders – Gangy z Birminghamu Veleúspěšná gangsterská sága je situována do Birminghamu během 20. let minulého století. Thomas Shelby a jeho bratři se po službě v britské armádě během první světové války vracejí do svého města, které ovládají svým gangem Peaky Blinders. Shelbyho ambice ale sahají i mimo Birmingham, hodlá vybudovat obchodní impérium a zastavit každého, kdo se mu postaví do cesty. Seriál ukazuje krutou, krvavou, ale bezpochyby působivou kapitolu moderních britských dějin. Hodnocení IMDb: 88 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Peaky Blinders

Hrají: Cillian Murphy, Paul Anderson, Paul F. Anderson, Sam Claflin, Finn Cole, Annabelle Wallis, Joe Cole

Původ a premiéra: Velká Británie, 2013

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)