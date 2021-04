Nejpirátěnější filmy: Co se teď nejvíc stahuje (aktualizace duben 2021)

Obří vesmírné těleso se blíží k Zemi a lidstvo má osmačtyřicet hodin na záchranu. Odcizený pár musí vzít svého syna a dostat se do bezpečí podzemního krytu, do něhož byli náhodně vybráni jako potenciální přeživší.

Tom je nechvalně proslulý zloděj, ale city, které chová ke své nové lásce Annie ho přimějí napravit staré hříchy. Chce přestat žít jako zločinec a především nechce svůj vztah s Annie postavit na lžích. Rozhodne se přiznat přímo FBI a odevzdat státu peníze, které ukradl, výměnou za dohodu a čistý trestní rejstřík. Dva mladší agenti jsou v šoku, když zjistí, že Tom je skutečný bankovní lupič. V jeho ukradených penězích spatří vstupenku do lepšího života. Tak začíná hra na kočku a myš, ve které se do sebe zamotá dobré a zlé.

Starý muž Anthony trpí demencí a čím dál horšími poruchami paměti. Přesto odmítá pomoc své dcery. Ta se nakonec rozhodne odstěhovat z Londýna do Paříže, ale přestože je už pět let rozvedená, její otec to nedokáže pochopit. Jeho choroba se zhoršuje, nepoznává dříve známé lidi. Ze své neschopnosti porozumět světu se zhroutí.

17. Croodsovi: Nový věk

Za to, že jsou Croodsovi trochu zaostalí, může nepochybně táta Grug. Když konečně překonali strach a Grugův odpor, zjistili, že svět může být báječným místem k životu, když máte kliku a narazíte na nějaký ten úrodný a bezpečný plácek. Jenže na tom, který našli, už žila jiná rodina – Lepšíkovi. Z historie víme, že když na sebe narazí různě vyspělé civilizace, nevyhnutelně to mezi nimi začne skřípat. Skřípe to i mezi Croodsovými a Lepšíkovými a je to slyšet na míle daleko.

Hodnocení IMDb: 70 %