30 nejskandálnějších erotických filmů, které překročily hranici. Zakazovali je, odsuzovali…

Erotické filmy mohou být rafinované a těžící hlavně z atmosféry. Bývají i historické a erotiku více či méně využívají k posunu děje či popisu událostí. Některé jsou velmi názorné, jiné pracují spíše v náznacích. Velmi často ale jde o filmy, které prolamují společenská tabu.

Zvrácený Co přesně se stalo před tím, než byla v noci na ulici krásná Alex brutálně znásilněna a zbita? Události jedné traumatické noci v Paříži se odehrávají v obráceném chronologickém pořadí. Její přítel a bývalý milenec vezmou věci do vlastních rukou, chtějí násilníka najít a pomstít se. Krásné a zároveň hrůzné zkoumání povahy příčiny a následku ukazuje, jak čas všechno ničí. Drsný, naturalistický a syrový film doporučíme pouze odolnějším jedincům. Je originální, šokující, ale zároveň překvapivý. Film při premiéře provázel skandál, kdy diváci kvůli brutálnímu ději na plátně odcházeli. Nakonec se ale dočkal ocenění kritiků a nominace za Zlatou palmu. Hlavní role si zahráli manželé Monica Bellucci a Vincent Casse. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Thrillery

Původní název: Irreversible

Režie: Gaspar Noé

Hrají: Monica Bellucci, Vincent Cassel, Albert Dupontel, Jo Prestia, Philippe Nahon, Jean-Louis Costes, Mourad Khima

Původ a premiéra: Francie, 2002

Délka: 97 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Caligula Příběh o zvráceném panovníku starověkého Říma Caliguly se stal kontroverzním nejen kvůli otevřenému znázornění brutality, ale také kvůli množství erotických scén. Právě kvůli nim se někteří z tvůrců rozhodli, že nechtějí, aby bylo jejich jméno uvedeno v titulcích. Nicméně bez ohledu na pornografický nádech se filmu Caligula podařilo vcelku originálně znázornit bizarnost nejen samotného Caliguly, ale i jeho přívrženců. Zrada, sex a násilí ovládly Caligulův dvůr. Tento slavný a rozporuplný film někteří označují za umělecké dílo, jiní za špatné dekadentní porno. Roli Caliguly si zahrál velmi dobrý a tehdy slavný herec Malcolm McDowell, nechybí mladá Helen Mirren jako římská císařovna. Hodnocení IMDb: 52 % Žánr: Drama

Režie: Tinto Brass

Hrají: Malcolm McDowell, Teresa Ann Savoy, Helen Mirren, Peter O'Toole, John Gielgud, Paolo Bonacelli, Guido Mannari

Původ a premiéra: Itálie, 1979

Délka: 156 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Láska LÁSKA stojí mimo dobro a zlo. LÁSKA je genetická potřeba. LÁSKA je změněný stav vědomí. LÁSKA je tvrdá droga. LÁSKA je duševní choroba. LÁSKA je mocenská hra. LÁSKA přesahuje lidské já. LÁSKA je oslepující světlo. LÁSKA je sperma, tekutiny a slzy. LÁSKA je vzrušující sexuální melodrama o chlapci, dívce a DALŠÍ DÍVCE. Někdo označuje tento film jako porno s příběhem, jiní jako velmi osobní příběh, který se snaží pouze ukázat intimní tvář lásky. Někteří tento film mají velmi rádi, jiným přijde nudný. Hodnocení IMDb: 64 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Love

Režie: Gaspar Noé

Hrají: Karl Glusman, Klara Kristin, Aomi Muyock, Gaspar Noé, Vincent Maraval

Původ a premiéra: Francie, 2015

Délka: 134 minut Kde si film můžete pustit: KVIFF TV (titulky), Prima Plus (bez dabingu a titulků), Stream (bez dabingu a titulků), Vodafone TV (bez dabingu a titulků)

Saló aneb 120 dnů sodomy Poslední dílo skandálního filmaře Piera Paola Pasoliniho je inspirováno románem markýze de Sade, děj ovšem přemísťuje do fašistické Itálie. Čtveřice vysoce postavených mužů si přiveze do paláce skupinu chlapců a dívek, kteří jim po následujících několik měsíců budou pod taktovkou čtyř prostitutek sloužit jako prostředníci k naplnění všech rozkoší – včetně těch nejzvrácenějších. Absolutní moc, kterou nad svými obětmi mají, je vede až k samé hranici únosnosti, za níž už se ztrácí veškerá lidskost a zbývá jen syrová brutalita a perverze. Drsný a brutální film naturalisticky čerpá z díla markýza de Sade a vizualizuje temnou stránku sexuality. Řadí se k nejkontraverznějších a nejvíce šokujícím filmům, které kdy byly natočeny. Nechybí scéna, kde je mladá dívka donucena jíst exkrementy – dle režiséra však šlo především o metaforu na konzumní kapitalismus. Hodnocení IMDb: 60 % Žánr: Drama

Původní název: Salo o le 120 giornate di Sodoma

Režie: Pier Paolo Pasolini

Hrají: Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi, Umberto Paolo Quintavalle, Aldo Valletti, Hélene Surgere, Sonia Saviange, Franco Merli

Původ a premiéra: Itálie, 1975

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Poslední tango v Paříži Mladá Pařížanka naváže intentizivní, ale citově nevyvážený vztah s Američanem středního věku. Zatímco ona touží hlavně po lásce, on je brutální manipulátor. Stanoví základní pravidla, že jejich tajný vztah bude založen pouze na sexu. Problémy byly už při natáčení. Herečka Marie Schneider se vyjádřila o slavné „máslové scéně“, že nebyla ve scénáři a celá byla improvizací, vymyšlenou v posledním okamžiku Marlonem Brandem. Ačkoliv byl celý „anální akt“ jen „jako“, tak Mariiny slzy jsou opravdové a zároveň dokladem jejího šoku. Slavné drama režiséra Bernarda Bertolucciho hned po uvedení do kin sklidilo negativní ohlasy ze strany kritiků a náboženských skupin za velmi explicitní a provokativní sexuální scény. V dnešní době, kdy film potřebuje zasáhnout široké divácké skupiny, by tak podobně vyhraněné téma nemělo šanci uspět. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Drama

Původní název: Last Tango in Paris

Režie: Bernardo Bertolucci

Hrají: Marlon Brando, Maria Schneider, Jean-Pierre Léaud, Catherine Breillat, Gitt Magrini, Marie-Hélene Breillat, Maria Michi

Původ a premiéra: Itálie, 1972

Délka: 129 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Extase Eva se právě provdala za staršího pána, ale zjišťuje, že je to puntičkář posedlý řádem a pro vášeň mu nezbývá mnoho místa. Je sklíčená, opouští ho a vrací se do domu svého otce. Jednoho dne se při koupání v jezeře seznámí s mladým mužem, který je pravým opakem jejího manžela: vyhlíží sice robustně, ale chová se něžně. Za noční bouře jde dívka do jeho domku a stane se jeho milenkou. Teprve nyní pozná milostnou rozkoš. Manžel se trápí ztrátou své mladé nevěsty a osud ho svede dohromady s mladým milencem, který mu Evu vzal. Slavný film v době jeho vzniku předcházela skandální pověst – kvůli první filmové scéně, kdy se dívka na plátně objeví zcela nahá. Nicméně na rozdíl od novějších titulů jde o půvabný film s krásnou kamerou i hudbou. Z herečky Hedy Lamarr se díky roli stala velká hvězda a přesunula se do Hollywoodu. Hodnocení IMDb: 68 % Žánr: Drama

Původní název: Ecstasy

Režie: Gustav Machatý

Hrají: Hedy Lamarr, Aribert Mog, Zvonimir Rogoz, Leopold Kramer, Emil Jerman, Jiřina Steimarová, Bedřich Vrbský

Původ a premiéra: Česko, 1933

Délka: 89 minut Kde si film můžete pustit: Voyo (dabing), KVIFF TV (dabing), Vodafone TV (dabing)

Emmanuelle Emmanuelle, štíhlá a naivní mladá žena, je na cestě do Bangkoku, kde se připojí ke svému novému manželovi. Ten pracuje na francouzském velvyslanectví a má k dispozici krásný dům, několik oddaných sluhů a drahé auto. Jakmile Emmanuelle dorazí, její manžel a několik přátel ji uvedou do říše sexuální extáze, o které se jí ani nesnilo. Tento slavný, ale poměrně průměrný film, díky kterému se herečka Sylvia Kristel proslavila, dostal spoustu různých pokračování. Kromě „dvojky“ ale mají nízkou kvalitu a jde už spíše o pornografii. Emmanuelle (v jiném hereckém obsazení) se tak dokonce podívá i do vesmíru. Hodnocení IMDb: 53 % Žánr: Romantické filmy

Režie: Just Jaeckin

Hrají: Sylvia Kristel, Alain Cuny, Marika Green, Daniel Sarky, Jeanne Colletin, Christine Boisson

Původ a premiéra: Francie, 1974

Délka: 89 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Buzíci Bezstarostná jízda a la française sedmdesátých let. Jean-Claude a Pierrot jsou dva cyničtí pobudové, chuligáni, zloději, neurvalci a na své cestě po Francii dostanou mnoho dalších podobných přívlastků. Co vlastně chtějí? Zahnat nudu, naplnit život bezbřehou provokací společnosti, šosáků a měšťáků, kdo ví. Možná to ani sami nevědí. Chvíli si nasazují masku misogynů, jindy něžných ochránců žen plných porozumění, někdy jsou to jen sprostí zloději. Ve filmu si zahrála dvojice Patrick Dewaere a Gérard Depardieu, nechybí divy francouzského filmu jako Jeanne Moreauová, Miou-Miou, mladičká Isabelle Huppertová a Brigitte Fosseyová. Režisér Bertrand Blier je synem zesnulého herce Bernarda Bliera. Proslavil se již v polovině 70. let jako tvůrce eroticky provokativních filmů, jejichž hrdiny jsou nejčastěji sexuálně frustrovaní muži. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Komedie

Původní název: Going Places

Režie: Bertrand Blier

Hrají: Gérard Depardieu, Patrick Dewaere, Miou-Miou, Jeanne Moreau, Brigitte Fossey, Christian Alers, Michel Peyrelon

Původ a premiéra: Francie, 1974

Délka: 150 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pianistka Zralá třicátnice a brilantní profesorka klavíru Erika Kohut vede trojí život. Zatímco ve dne je váženou osobností pedagogického sboru Vídeňské konzervatoře, večer ukájí svou sexualitu v obchodech s nejhrubším pornem, šmírováním mileneckých párů a masochistickým sebezraňováním. Ničí ji i soužití s tyranskou matkou plné brutálních hádek a vášnivého usmiřování. Erika přesto dokáže udržet svůj bizarní životní styl pod kontrolou až do chvíle, kdy se seznámí s pohledným a talentovaným studentem Walterem. Její temné vášně promění rodící se lásku v trýznivé peklo. Kontroverzní film si odnesl ocenění z MFF Cannes. Oba hlavní představitelé Isabelle Huppert a Benoît Magimel obdrželi Ceny pro nejlepší herce, zatímco režisér Michael Haneke získal Velkou cenu poroty. Jde o překvapivě kvalitní dílo. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Drama

Původní název: The Piano Teacher

Hrají: Isabelle Huppert, Annie Girardot, Benoît Magimel, Susanne Lothar, Udo Samel, Anna Sigalevitch, Cornelia Köndgen

Původ a premiéra: Francie, 2001

Délka: 131 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Chtíč Dvě mladé ženy se snaží přežít v Paříži – pouliční striptérka Nathalie a naivní barmanka Sandrine. Společně zjišťují, že sex mohou využít ve svůj prospěch a potěšení. Herecky velmi dobře obsazený film se zajímavou vizuální stránkou a lákavým, zajímavým námětem trpí nedotaženým a prázdným scénářem. Na druhou stranu se věnuje ovládání, manipulaci a zneužívání mužů pomocí sexu. Hodnocení IMDb: 61 % Žánr: Drama

Původní název: Secret Things

Režie: Jean-Claude Brisseau

Hrají: Coralie Revel, Sabrina Seyvecou, Roger Miremont, Fabrice Deville, Blandine Bury, Olivier Soler

Původ a premiéra: Francie, 2002

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Anatomie pekla Ona je krásná dívka – přesto ji ignorují. Na záchodech v klubu si pořeže zápěstí. A tak se poznali. Jemu se ženy nelíbí, ona mu zaplatí, aby se na ni díval, jak ona říká: „Z úhlu, ze kterého by ji nikdy nikdo neměl vidět“. „Bude to něco stát“ říká on. Čtyři noci. V domě uprostřed ničeho. Čtyři noci na to, aby konfrontovali jeden druhého. Během čtyř nocí se k sobě stále více přibližují a vzniká vzájemná fascinace. Film natočila režisérka Catherine Breillat, hlavní mužskou roli měl napsanou na tělo známý pornoherec Rocco Siffredi. Jestli ale máte pocit, že žena natočí lepší erotický film, který bude hlubokou sondou do její duše, jste na omylu. Anatomie pekla se řadí k nejhorším dílům tohoto žánru. Hodnocení IMDb: 44 % Původní název: Anatomy of Hell

Režie: Catherine Breillat

Hrají: Amira Casar, Rocco Siffredi, Jacques Monge, Catherine Breillat, Alexandre Belin, Manuel Taglang, Claudio Carvalho

Původ a premiéra: Francie, 2004

Délka: 88 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Život Adele Cenami z evropských filmových festivalů ověnčený příběh jedné lásky dvou mladých žen a jejich cesty k sebepoznání. Adélin život se změní, když potká Emmu, mladou ženu s modrými vlasy, která jí umožní objevit touhu, prosadit se jako žena a jako dospělá. Adele roste, hledá samu sebe, ztrácí se a nalézá Film zkoumá lesbický vztah z ženské perspektivy a patří k nejlepším dílům svého žánru. Kombinuje výborné herecké výkony, kvalitní režii a ani přes tříhodinovou délku se určitě nebudete nudit. Život Adele si odnesl velké množství ocenění z filmových festivalů i od kritiků jak v Evropě, tak v USA. V anketě BBC se Život Adele zařadil mezi 100 celosvětově nejvýznamnějších filmů 21. století. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Drama

Původní název: Blue Is the Warmest Color

Režie: Abdellatif Kechiche

Hrají: Léa Seydoux, Adele Exarchopoulos, Jeremie Laheurte, Aurélien Recoing, Salim Kechiouche, Sandor Funtek, Mona Walravens

Původ a premiéra: Francie, 2013

Délka: 179 minut Život Adèle: recenze filmu Vítězný film z Cannes přináší kromě explicitně pojatých sexuálních scén intenzivní emocionální zážitek z realisticky vykresleného vztahu, který budete chtít znovu a znovu zažívat na vlastní kůži. Kde si film můžete pustit: Edison (bez dabingu a titulků)

Snílci Tři postavy příběhu se na pozadí studentských nepokojů kolem roku 1968 v Paříži oddávají hrám. Mezi experimentováním, kam až lze dojít ve svobodném sexu, si dvojice sourozenců a její náhodný host z Ameriky libují v neustálých citacích z kultovních filmů. Ventilují svou zlobu vůči nepřítomným rodičům, jejichž peníze vesele projídají. Provokující dílo o erotice, politice a lásce k filmu je nostalgickým ohlédnutím slavného režiséra Berolucciho za vlastní minulostí. Na rozdíl od svých dříve radikálních postojů přistoupil k tématu s ironickým odstupem a něhou. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Thrillery

Původní název: The Dreamers

Režie: Bernardo Bertolucci

Hrají: Michael Pitt, Eva Green, Louis Garrel, Anna Chancellor, Robin Renucci, Jean-Pierre Kalfon, Jean-Pierre Léaud

Původ a premiéra: Francie, 2003

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Základní instinkt Detektiv Nick Curran vyšetřuje brutální vraždu. Hlavní podezřelou je bývalá přítelkyně mrtvého, smyslná spisovatelka Catherine. I když popsala ve své poslední knize podobnou vraždu do nejmenších detailů, na noc vraždy má neprůstřelné alibi. Navíc dráždí policii svým chováním. Nick jí pomalu ale jistě propadá. Neví však, že Catherine píše další knihu. Bude o detektivovi, který se zamiluje do chladné vražedkyně. Film málem zastavili ještě před začátkem natáčení. Nakonec byl sice velmi úspěšný, ale vyvolal mnoho kontroverzí kvůli zobrazování sexu a násilí. Základní instinkt má skvělou atmosféru, táhnou ji herecké výkony hlavní dvojice a přestože vysloveně sexuálních scén zde moc není, tak se film řadí na samý vrchol erotických thrillerů. Hodnocení IMDb: 70 % Žánr: Thrillery

Původní název: Basic Instinct

Režie: Paul Verhoeven

Hrají: Michael Douglas, Sharon Stone, George Dzundza, Jeanne Tripplehorn, Denis Arndt, Leilani Sarelle, Bruce A. Young

Původ a premiéra: USA, 1992

Délka: 127 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Hořký měsíc Mladý britský manželský pár, Nigel a Fiona Dobsonovi, se na cestě lodí seznámí s krásnou francouzskou tanečnicí Mimi a jejím starším invalidním americkým manželem Oscarem. Invalida vycítí mladíkův zájem o jeho manželku a po několik večerů mu vypráví šokující erotický příběh jejich trýznivého vztahu. Oscar žil v Paříži, kde se nepříliš úspěšně pokoušel o spisovatelskou dráhu. Pár je spojen poutem nenávisti a zmarněné lásky až za hrob. Setkání s podivnou dvojicí odhaluje dlouholetou manželskou krizi dvojice žijící ve zdánlivém klidu jen proto, že nikdy neprošla milostným „rájem ani peklem“. Výborné romantické drama o lidské sexualitě natočil režisér Roman Polanski. Jde o temnou sondu do lidských tužeb i pokušení a bývá označováno za jeho nejlepší dílo. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Drama

Původní název: Bitter Moon

Režie: Roman Polanski

Hrají: Hugh Grant, Kristin Scott Thomas, Emmanuelle Seigner, Peter Coyote, Victor Banerjee, Patrick Albenque, Smilja Mihailovitch

Původ a premiéra: Francie, 1992

Délka: 139 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Sex, lži a video Komorní psychologické drama vypráví o svérázných vztazích mladé čtveřice a jedné kameře. Právníka, který má poměr se svou švagrovou, navštíví dávno ztracený přítel ze studií, jenž má kuriózního koníčka – natáčí ženy debatující o své sexualitě. V erotické komedii se nezvyklý vztah tří hlavních postav odhaluje s doutnající smyslností a kousavým humorem skrze sex, lži a video. Všichni jsou zataženi do Grahamova velmi „osobního projektu“, který navždy promění jejich vztahy. Je to výborný a možná i nejlepší film, který režisér Steven Soderbergh natočil. James Spader si z Filmového festivalu v Cannes odnesl cenu pro nejlepšího herce. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Drama

Původní název: Sex, Lies, and Videotape

Režie: Steven Soderbergh

Hrají: Andie MacDowell, Peter Gallagher, James Spader, Laura San Giacomo, Ron Vawter, Steven Brill, Alexandra Root

Původ a premiéra: USA, 1989

Délka: 100 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Kráska dne Séverine žije v ohleduplném, zjevně však neuspokojivém manželském vztahu s bohatým chirurgem Pierrem. Od rodinného přítele se dozví o existenci luxusního nevěstince, do něhož začne každý den odpoledne potají docházet, aby zde poskytovala pod pseudonymem Belle de jour sexuální služby. Jiskřivé dílo osciluje na rozhraní pikantní reality a surrealistické vize. Řadí se k nejdůmyslnějším průhledům do podvědomí moderních žen. Na příběhu mladé mondénní dámy – oddané manželky i rafinované děvky – se Bunuel zabývá dvojí morálkou měšťácké společnosti. Režisér vedle sebe bez přechodu klade útržky snů, představ a reality a tak bez velkých technických prostředků dosahuje surrealistického účinku. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Drama

Původní název: Belle de Jour

Režie: Luis Bunuel

Hrají: Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli, Genevieve Page, Pierre Clémenti, Françoise Fabian, Macha Méril

Původ a premiéra: Francie, 1967

Délka: 101 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pestrobarvec petrklíčový Na chátrajícím šlechtickém sídle žije sběratelka motýlů Cynthia se svou milenkou Evelyn. Ve svém svébytném a poněkud výstředním světě se oddávají rafinovaným erotickým hrám. Den co den rozehrávají propracovanou sadomasochistickou fantazii jako milenka a služka. Když se však jejich rituál nadvlády a poddanství začne vyčerpávat, Cynthia zatouží po něčem konvenčnějším, zatímco Evelyn se snaží posunout jejich tabu ještě dál. Filmová lahůdka se vyznačuje podmanivou a smyslnou atmosférou, výraznou hudební složkou a odkazy na filmy 60. a 70. let Hodnocení IMDb: 65 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: The Duke of Burgundy

Hrají: Monica Swinn

Původ a premiéra: Velká Británie, 2015

Délka: 101 minut Pestrobarvec petrklíčový: recenze filmu Láska je mezní stav závislosti. Padesát odstínů šedi pro cinefily podmanivě nahlíží do komnat lesbického sadomasochismu. Kde si film můžete pustit: KVIFF TV (titulky), Prima Plus (titulky), Stream (bez dabingu a titulků)

Exotica V luxusním torontském striptýzovém klubu Exotica každou noc navštěvuje tanečnici Christinu posedlý Francis, daňový kontrolor. Její bývalý přítel, moderátor klubu Eric, po ní stále žárlivě touží, ale má teď vlastní problémy ve vztahu s majitelkou klubu Zoe. Mezitím se do jejich životů nečekaně zaplete obchodník se zvířaty a pašerák, homosexuální mladík Thomas. Jejich osudy mnohem provázanější a složitější, než se zprvu zdálo. Ukazuje se, že víc než vztahy klientů a placených zaměstnanců je spojují trýznivá pouta s minulostí, jejich sny o naději a o lásce. Hodnocení IMDb: 70 % Žánr: Drama

Režie: Atom Egoyan

Hrají: Bruce Greenwood, Mia Kirshner, Elias Koteas, Don McKellar, Sarah Polley, Arsinée Khanjian, Victor Garber

Původ a premiéra: Kanada, 1994

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

9 a 1/2 týdne Příběh o vášni, jež se vymyká kontrole. Žena, která vede úspěšnou uměleckou galerii, pozvolna shledává, že se propadá hlouběji a hlouběji do děsivého vztahu. Muž otevírá její nitro a posunuje rozkoš za hranice všeho, co kdy poznala, neboť je jím svedena k takovému odevzdání, jež nezná žádných zábran. Kromě setkávání, které je plné vášně a ovládání, však muže nijak nezná. Jak dlouho takový vztah může vydržet? Ve své době šlo o velmi kontroverzní, ale divácky úspěšný film. Byl ale zároveň nominován na tři Zlaté maliny v kategoriích nejhorší herečka ve vedlejší roli, nejhorší scénář a nejhorší původní píseň. Hodnocení IMDb: 59 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Nine 1/2 Weeks

Režie: Adrian Lyne

Hrají: Mickey Rourke, Kim Basinger, Margaret Whitton, David Margulies, Christine Baranski, Karen Young, Dwight Weist

Původ a premiéra: USA, 1986

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Ken Park V Ken Parku nemají děti žádný život a sex je to poslední, co je drží nad vodou. Ústředními postavami jsou mladý kalifornský skateboardista a jeho kamarádi. Velkou roli hrají také rodiče a prarodiče, jejichž vztah k dětem (a naopak) je pro společenskou kritiku filmu klíčový. Ken Park se zaměřuje na několik teenagerů a jejich pohnuté domácí životy. Prolínají se zde čtyři samostatné příběhy, přičemž dějové zvraty přicházejí ve chvílích, kdy bychom je nejméně čekali. Kameraman a spolurežisér Ed Lachman shrnuje poselství filmu do krátké věty: „Dospělí i mladí lidé, všichni jsou oběti.“

Hodnocení IMDb: 59 % Žánr: Drama

Režie: Edward Lachman

Hrají: James Ransone, Tiffany Limos, Stephen Jasso, James Bullard, Mike Apaletegui, Adam Chubbuck, Amanda Plummer

Původ a premiéra: USA, 2002

Délka: 97 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Milenec Není nic bolestnějšího než láska… Jsme v Saigonu na konci dvacátých let minulého století. Patnáctiletá francouzská školačka se vrací z prázdninového pobytu na venkově u matky. Na přívozu přes řeku Mekong upoutá pozornost bohatého mladého Číňana a ten jí nabídne odvoz do Saigonu. Již během společné cesty do města mezi nimi vzniká výrazné napětí, jež záhy přerůstá v intenzivní vztah – spíše erotický, než citový. Zatímco Číňan zcela propadá jejímu kouzlu a zamiluje se, dívka mu dává najevo, že ji k němu váží jen sex a peníze. Jde o první západní film, který byl natočen ve Vietnamu od skončení války v roce 1975. Příprava filmu však bylo přísně kontrolována a sexuální scény musely být dotáčeny až později v Paříži. Hodnocení IMDb: 68 % Žánr: Drama

Původní název: The Lover

Režie: Jean-Jacques Annaud

Hrají: Jane March, Tony Leung Ka-Fai, Frédérique Meininger, Arnaud Giovaninetti

Původ a premiéra: Francie, 1992

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)

Mexická jízda Julio a Tenoch jsou stejní jako většina sedmnáctiletých kluků: vzájemné přátelství je pro ně posvátné, diktát hormonů možná ještě posvátnější. Jejich nespoutaná jízda životem však má svoji konečnou zastávku, a tou je dospělost. Potkávají Luisu, vdanou osmadvacetiletou Španělku, a jen tak z legrace pozvou svou osudovou ženu na výlet na nádhernou pláž Boca del Cielo. Nemají přitom tušení, zda takové místo vůbec existuje. Žena příjme nabídku překvapených mladíků a všichni tři se spolu vydají na cestu. Možná nevědí kam dojedou, ale na tuhle jízdu rozhodně nezapomenou. Zbytky přátelství a chlapecké nevinnosti totiž mizejí ve zpětném zrcátku. Výborný film oscarového režiséra Alfonsa Cuaróna kombinuje obrazovou poetiku s nevázaným humorem, erotikou i smutkem. Je důkazem, že filmy o dospívání, sexu a životě lze natočit vkusně a přirozeně. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Drama

Původní název: And Your Mother Too!

Režie: Alfonso Cuarón

Hrají: Gael García Bernal, Diego Luna, Ana López Mercado, Maribel Verdú, Bojana Novaković

Původ a premiéra: Mexiko, 2001

Délka: 106 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Shortbus Shortbus sleduje osudy několika obyvatel New Yorku, kteří se potýkají se svými sexuálními a milostnými vztahy v undergroundovém klubu Shortbus, otevřeném pro lidi všech sexuálních orientací. Film ukazuje možné způsoby, jak najít odpovědi na stále se vracející otázky: jak milovat a být milován. Jak být šťastný. Postavy v tomto snímku o podobách sexu a lidské přirozenosti jsou zmatené a nadržené současně. Riskují a zkoumají prvky své sexuality, což diváci skutečně vidí na plátně. Nechybí široká škála různých sexuálních aktů, od autofelatace přes dominanci až po skupinový sex. Režisér nabízí nevídanou škálu možností a životních stylů, které mohou diváci zkoumat a objevovat. Hodnocení IMDb: 64 % Žánr: Romantické filmy

Režie: John Cameron Mitchell

Hrají: Lindsay Beamish, Miriam Shor

Původ a premiéra: USA, 2006

Délka: 101 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Touha, opatrnost Eroticky laděný špionážní thriller se odehrává v Šanghaji roku 1942. Zuří druhá světová válka, město je okupováno Japonci a odbojová skupina plánuje vraždu vlivného kontroverzního politika a japonského kolaboranta pana I. Do jeho blízkosti se dostane mladičká Wang a stává se jeho milenkou. Časem se ovšem ukáže, že uskutečnit vraždu není tak snadné, protože mezi panem I a Wang vznikl vztah, v němž jeden nemůže mít druhého a přesto bez sebe nedokážou žít. Film oscarového režiséra Anga Leeho zaujme nejen intenzivní erotikou, ale také atmosférou, dějem a nádhernou hudbou. Někomu se ale může připadat moc dlouhý. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Thrillery

Původní název: Lust, Caution

Režie: Ang Lee

Hrají: Tony Leung Chiu-Wai, Tang Wei, Joan Chen, Leehom Wang, Anupam Kher, Lawrence Ko, Lawrence Ko

Původ a premiéra: Hong-Kong, 2007

Délka: 156 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (titulky)

Weekend Měl to být klasický vztah na jednu noc. Nesmělý plavčík Russell si po večírku s přáteli ještě zašel do gay baru a ráno se probudil s kocovinou a Glenem. Přestože výchozí podmínky nebyly příliš nadějné a oba muži se lišili povahou, zkušenostmi a představami o vztazích, nedokázali si dát sbohem. Jejich společný víkend ubíhá v diskusích, drogách, sexu a znovu diskusích, při nichž postupně vycházejí na světlo další a další zážitky a názory. Vychází tu naděje na skutečný vztah? Anebo je jejich společný čas omezen právě jen oním víkendem? Přestože se Víkend soustředí na homosexuální vztah, otázky, které otevírá, mají obecnější platnost. Hledání odvahy k překonání obav, vzpomínek na minulost a otevření se citu – to jsou univerzální a stále aktuální témata. Velmi realistický a civilní film sází zejména na kvalitní dialogy. Jde v podstatě o romantické drama. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Drama

Režie: Andrew Haigh

Hrají: Tom Cullen, Chris New

Původ a premiéra: Velká Británie, 2011

Délka: 96 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Sekretářka Lee se vrací z psychiatrické léčebny, kam ji rodina umístila kvůli sklonům k sebeubližování. Dívka si najde práci u advokáta Edwarda Greye a odhodlaně bojuje s haldou kancelářských povinností. Když dostane od šéfa poprvé výprask za špatně napsaný dopis, její zjihlé srdce si uvědomí, že On je ten nejlepší. Od té doby se pro oba stane práce zdrojem skvělých potěšení. Grey vynálezavě trestá a Lee blaženě trpí. O mladou ženu však nepokrytě usiluje její přítel Peter. Zvítězí „láska“ nebo chladný rozum? Film si pokládá otázku, co je normální. Zda to, co vyhovuje oběma stranám, může být špatné. Výborné herecké výkony se tu kombinuji s kvalitním scénářem a velmi dobrou režií. Na filmovém festivalu Sundance získal film zvláštní cenu za originalitu. Hodnocení IMDb: 69 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Secretary

Režie: Steven Shainberg

Hrají: James Spader, Amy Locane, Oz Perkins, Maggie Gyllenhaal, Jeremy Davies, Lesley Ann Warren, Stephen McHattie

Původ a premiéra: USA, 2002

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (bez dabingu a titulků)

Jen 17 Portrét sedmnácitileté dívky během čtyř sezón a čtyř písní.... Studentka Isabelle během léta v jihofrancouzském letovisku absolvuje svou první sexuální zkušenost. Prázdninová epizoda je však jen začátkem příběhu zvídavé dívky, která se po návratu do Paříže začne scházet s nejrůznějšími staršími muži. Má ráda sex i peníze, a tak se to rozhodla to spojit. Pokud máte rádi francouzské filmy, které nemoralizují, ale nechávají vás udělat si vlastní závěr, budete určitě spokojeni. Hodnocení IMDb: 67 % Žánr: Drama

Původní název: Young & Beautiful

Režie: François Ozon

Hrají: Marine Vacth, Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling, Johan Leysen, Djédjé Apali, Lucas Prisor, Laurent Delbecque

Původ a premiéra: Francie, 2014

Délka: 95 minut Jen 17: recenze filmu Femme fatale, krásná Marine Vacth, na hranici mezi dětstvím a dospělostí vzbuzuje erotickou žádostivost i množství otázek ohledně motivovanosti jejího chování. Kde si film můžete pustit: Filmbox+ (dabing), Vodafone TV (dabing)

Lolita Píše se rok 1947 a čtyřicetiletý anglický profesor Humbert přijíždí do USA učit na univerzitě. Když si pronajímá pokoj v domě Charlotte Hazeové, spatří v zahradě majitelčinu dvanáctiletou dceru Lolitu. Zjišťuje, že potkal svou osudovou lásku a je ochoten udělat vše proto, aby jí byl stále nablízku. Využije lásky Lolitiny matky, a přestože ji nesnáší, ožení se s ní. Vztah Lolity a Humberta se rozvine naplno... Velmi dobré filmové zpracování slavného románu Vladimira Nabokova táhne výborný Jeremy Irons a smyslná Dominique Swain. Atmosféře velmi pomáhá hudba slavného italského skladatele Ennia Morriconeho. Ve své době byl film v některých zemích zakázán. Hodnocení IMDb: 69 % Žánr: Drama

Režie: Adrian Lyne

Hrají: Jeremy Irons, Dominique Swain, Melanie Griffith, Frank Langella, Suzanne Shepherd, Keith Reddin, Erin Dean

Původ a premiéra: Francie, 1997

Délka: 137 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online