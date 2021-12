Nejvíc sexy holky ve filmech: 60 nejslavnějších erotických symbolů

Krásné ženy jsou pro mnohé erotické a sex symboly. Vybrali jsme ty nejslavnější z několika desetiletí filmové a seriálové tvorby. Najdete zde nejen fotografie, ale také název díla, které herečku proslavilo.

Kate Winslet Kate Winslet - Titanic (1997) - r. James Cameron. Když Titanic vyplouval na svou první plavbu, byli na jeho palubě také chudý Jack a bohatá Rose. On vyhrál lístek v pokeru, ona měla pronajaté jedno z nejluxusnějších apartmá. Prožili spolu nejkrásnější chvíle života a slíbili si, že už se nikdy nerozejdou. Až do oné osudné noci, kdy pýcha lidstva narazila v Severním moři do ledovce.

Brigitte Bardot Brigitte Bardot - Ženy (1969) - r. Jean Aurel. Slavný spisovatel Jérôme celý život píše romány o svých ženách. Všechny ho zbožňují, ale také se všechny chtějí vdávat. Kdykoliv si zamane, jsou mu k dispozici. A tak Jérôme prchá od svých žen, ale na cestu si bere svoji sekretářku Claru (Brigiitte Bardot). Ani ve snu by ho nenapadlo, jak silně na něj Clara zapůsobí.

Adriana Ugarte Adriana Ugarte - Castillos de cartón (2009) - r. Salvador García Ruiz. Marcos se José líbí, vídají se na kurzech kreslení v umělecké škole, odkud se zná i s Jaimem. S krásným Marcosem skončí v posteli, kde ji jeho tajemství zaskočí. Jaime je však připraven a náhle jsou na to tři a zdá se, že to jim vyhovuje. Jaké jsou úskalí a výhody takového vztahu?

Léa Seydoux

Léa Seydoux - Sbohem, královno (2012) - r. Benoît Jacquot Historické drama vypráví o prvních dnech Velké francouzské revoluce pohledem mladé služebnice královny Marie Antoinetty, která nemá ani ponětí, že po boku své paní, kterou si zahrála Diane Kruger, prožívá poslední tři dny přepychu, pompéznosti a extravagance na zhýralém versaillském dvoře.

Alexandra Daddario Alexandra Daddario - Temný případ (2014 - 2019). Skvělý seriál HBO. Ústředními postavami jsou dva detektivové, jejichž životy se srazí a propojují během sedmnáct let trvající honičky sériového vraha v Louisianě.

Serena Grandi Serena Grandi - Desiderando Giulia (1985) - r. Gianfranco Clerici. Spisovatel Emilio začne chodit s divokou fotomodelkou Giuliou, což jeho sestra Amalia bere jako zradu jejich více než sourozeneckého vztahu.

Rosanna Arquette Rosanna Arquette - Magická hlubina (1988) - r. Luc Besson. Nekonečné hlubiny moře spojí osudy tří postav. Jacquese, potápěče, který dosáhl bez dýchacího přístroje hloubek jako žádný jiný člověk. Enza, jeho přítele a soupeře, který se mu chce vyrovnat a překonat ho. A Johany, ženy, která Jacquese miluje, ale ví, že jeho srdce patří moři.

Rebecca De Mornay Rebecca De Mornay - A Bůh stvořil ženu (1988) - r. Roger Vadim. Neohroženost a svobodný duch přivedl atraktivní Robin za mříže. Naplánuje proto útěk, který se jí taky kupodivu podaří. Brzy se však ocitne zpět a celý kolotoč začíná nanovo. Film je remakem slavného režisérova filmu z roku 1956, který udělal sexuální symbol z jeho tehdejší manželky Brigitte Bardot.

Emmy Rossum Emmy Rossum - Shameless (2011–2019) Seriál mapuje příběhy sourozenců, které jejich rodiče opustili. A tak se musí životem protloukat sami. Prostě taková normální rodinka, kde nenajdete jedinou normální postavu.

Léa Seydoux Léa Seydoux - Život Adele (2013) - r. Abdellatif Kechiche. Romantický film o milostném vztahu mezi dvěma dívkami. Upřímný a emotivní film o lásce, o dospívání, poznávání sama sebe, navíc se skvělou kamerou.

Monica Bellucci Monica Bellucci - Zvrácený (2002) - r. Gaspar Noé. Již při uvedení v canneské soutěži vyvolal film rozporuplné ohlasy. I když mu nikdo neupíral jeho mimořádnou působivost, souběžně s tím zaznívaly hlasy, že jde o nechutné dílo, těžící atraktivitu z brutálních scén násilných projevů (znásilnění v průchodu).

Eva Green Eva Green - Snílci (2003) - r. Bernardo Bertolucci. Studentské nepokoje v Paříži roku 1968. Venku zuří revolta a dvojice sourozenců se v domě rodičů pouští s americkým studentem do politologických, cinefilských a milostných hrátek.

Lindsay Lohan Lindsay Lohan - The Canyons (2013) - r. Paul Schrader. Současný film noir, v němž se v režii Paula Schradera (Americký gigolo, Kočičí lidé) potkává herečka s problematickou pověstí Lindsay Lohan s pornohercem Jamesem Deenem v příběhu o nebezpečí sexuální posedlosti.

Raquel Welch

Raquel Welch - Fathom (1967) - r. Leslie H. Martinson. Americká parašutistka Fathom Harvill se ocitá uprostřed nebezpečné i bláznivé špionážní hry, v níž jde o vzácný artefakt v podobě ukradené čínské sošky z období dynastie Ming.

Claudia Cardinale Claudia Cardinale - Hvězdy Velkého vozu (1965) - r. Luchino Visconti. K tématu fašistické minulosti Itálie se Visconti vrátil ve filmu, kde Claudia Cardinale ztělesnila postavu mladé italské židovky Sandry, žijící v USA. Ta přijíždí navštívit svou starou vlast. Stále hlouběji a s větší beznadějí se však zaplétá do sítě vzpomínek a podivných intrik, z nichž jen těžce nachází cestu zpátky.

Sophia Loren Sophia Loren - Včera, dnes a zítra (1963) - r. Vittorio De Sica. Živočišná Neapolitánka, která se věčnými těhotenstvími brání vězení, bohatá panička z Milána, nahrazující lásku pouhým bezcitným flirtem, či lepší římská prostitutka, do níž se zamiluje mladý seminarista. Každá úplně jiná a přesto všechny stejně ženské a okouzlující. Sophia Loren v rolích tří naprosto odlišných žen doslova zaplňuje filmové plátno svým neodolatelným ženstvím.

Brooke Shields

Brooke Shields - Modrá laguna (1980) - r. Randal Kleiser. Dvě osmileté děti, Richard a Emmeline, ztroskotají spolu s lodním kuchařem Buttonem na tichomořském ostrově. Od starého námořníka se naučí přežít. Po jeho smrti plynou roky a z dětí se stávají dospívající chlapec a dívka. Nechápou, jaké změny se s nimi dějí. Jejich vztah se mění v lásku. Narodí se jim syn. Rodinné štěstí ale smete nešťastná náhoda.

Bo Derek Bo Derek - Duchové to dokáží (1989) - r. John Derek. Krásná mladá vdova je rozhodnuta přivést svého manžela zpět k životu. Ve společnosti manželova netrpělivého ducha cestuje do těch nejexotičtějších koutů, aby našla dokonalé tělo, které by posloužilo jeho bloudící duši. Cestou narazí na skupinu krutých byznysmenů, bílou čarodějnici a také hamižného svůdníka, který chce její peníze i její tělo.

Denise Richards Denise Richards - Nebezpečné hry (1998) - r. John McNaughton. Dějové zvraty a s nimi spjaté podrazy jednotlivých postav se do poslední chvíle střídají jak na běžícím pásu. Film začíná jako psychologické drama, rychle přechází do soudní síně, přešaltuje na kriminálku a vzápětí se zvrhne do avizovaného erotického thrilleru.

Sharon Stone

Sharon Stone - Základní instinkt (1992) - r. Paul Verhoeven. Z tehdy čtyřiatřicetileté představitelky udělal film sexuální symbol devadesátých let. Scéna při výslechu, kdy si jen tak mimochodem přehodí nohu přes nohu a pozorní diváci si všimnou, že nenosí spodní prádlo, vstoupila mezi ty ikonické.

Linda Fiorentino

Linda Fiorentino - Ďábelská svůdkyně (1994) - r. John Dahl. Kriminální thriller čerpá z klasického „černého filmu". Hlavní hrdinka, krásná, sobecká, ziskuchtivá a veskrze zkažená Bridget Gregory je typickou osudovou ženou, fascinující každého muže, s nímž se setká, a chladnokrevně manipulující okolím podle svých potřeb.

Elizabeth Berkley Elizabeth Berkley - Showgirls (1995) - r. Paul Verhoeven. Scenárista a režisér Základního instinktu se spojili znovu v příběhu o dívce, která se po krušných začátcích s úspěchem prosadí v Las Vegas jako tanečnice ve výpravné striptýzové revui. Nakonec si však zachová zbytky své cti a opustí město, prolezlé pokrytectvím a korupcí.

Salma Hayek Salma Hayek - Od soumraku do úsvitu (1996) - r. Robert Rodriguez. Krvavý kriminální příběh o bratrské dvojici bankovních lupičů, kteří na útěku do Mexika odstraňují každého, kdo jim stojí v cestě. I oni jsou však téměř bezmocní, když se za hranicí ocitnou v baru, kde v noci dochází ke strašlivým upírským hostinám.

Alyssa Milano Alyssa Milano - Jedovatý břečťan 2: Lily (1996) - r. Anne Goursaud. Lily najde skříňku s deníkem dívky jménem Ivy. Pod jeho vlivem se rozhodne, že změní svůj život a promění se v divokou ženu. Začne flirtovat se svým učitelem kreslení, ženatým mužem, pro jehož manželku Angelu občas pracuje jako pečovatelka.

Pamela Anderson Pamela Anderson - Barb Wire (1996) - r. David Hogan. Příběh je zasazen do nedaleké budoucností kdy se vlády v USA po druhé americké občanské válce ujal totalitní Kongres. Bývalá účastnice války Barb Wire, nyní atraktivní majitelka baru, je legendární ženou v podsvětí města Steel Harbor, kam nesahá moc Kongresu a kde vládne zákon silnějšího.

Julianne Moore Julianne Moore - Hranice lásky (1999) - r. Neil Jordan. Adaptace známého románu Grahama Greena Konec dobrodružství. Mladý spisovatel Maurice Bendrix vzbuzuje ve vášnivé Sarah Miles, spoutané nudným manželstvím s bohatým civilním úředníkem Henrym, neodolatelnou přitažlivost od prvního okamžiku jejich setkání na večírku. Jejich vášnivý milostný vztah je přerušen bombardováním, při němž Maurice málem přijde o život.

Shannon Elizabeth Shannon Elizabeth - Prci, prci, prcičky (1999) - r. Paul Weitz, Chris Weitz. Čtveřice osmnáctiletých spolužáků si dá předsevzetí, že do maturitního večírku přijdou o panictví. Vypadá to, že Jim bude mít štěstí. Velice se mu líbí exotická sexbomba Nadia. Ta požádá Jima, aby ji doučoval historii, ale ještě před kondicí se musí ve svém pokoji převléci ze cvičebního úboru.

Gina Lollobrigida Gina Lollobrigida - Fanfán Tulipán (1952) - r. Christian-Jaque. Francouzský film vypráví vtipnou satirickou formou o dobrodružstvích odvážného Fanfána Tulipána (Gérard Philipe), který dá přednost nedobrovolnému vstupu do vojska před sňatkem s venkovskou dívkou a ochotně uvěří žertovné předpovědi verbířovy dcery Adeliny, že se ožení s dcerou krále. Ve snaze po splnění této předpovědi se však dostane do konfliktu nejen s vojenskými zákony, ale i se samým králem Ludvíkem XV. ...

Virna Lisi

Virna Lisi - Casanova '70 (1965) - r. Mario Monicelli. Casanova '70 je humorným příběhem sexuálních dobrodružství Andrey Rossi-Colombottiho, pohledného, avšak trpícího kvůli vlastní impotenci. Ve skutečnosti potřebuje k sexuálnímu vzrušení nebezpečné situace - pak se z něho stává neodolatelný dobyvatel dívčích srdcí. Znamenitý Marcello Mastroianni v titulní roli s nadhledem ironizuje klasický typ samolibého italského svůdce, který se v jeho podání mění v tragikomickou oběť zažitých sexuálních rituálů.

Ornella Muti Ornella Muti - Swannova láska (1984) - r. Volker Schlöndorff. Románový cyklus Marcela Prousta Hledání ztraceného času je jedním ze základních děl nejen francouzské, ale i světové literatury. V roce 1983 vznikla adaptace části prvního dílu Hledání ztraceného času - Swannova láska. Na scénáři se podíleli mj. i Peter Brook (původně určený režisér) a významný scenárista Jean-Claude Carriere. Ve filmu použili i některé motivy z dalších částí Proustova cyklu, završili Swannův příběh lásky ke krásné Odettě de Crécy, jež ho stála těžce vydobyté společenské postavení.

Debora Caprioglio Debora Caprioglio - Paprika (1991) - r. Tinto Brass. Mladá dívka Mimma se dostane do nevěstince a je zasvěcována do své nové role jako Paprika, královna noci. Její pouť po cestách neřesti a hříchu provází mladý důstojník námočnictva, Franco, který je dokonce ochoten si ji vzít. Po mnoha předchozích zklamáních však Paprika odmítá a raději se dá vlastní cestou. Cit první lásky se však neztrácí ani po letech, když se opět s Francem setkávají...

Francesca Dellera Francesca Dellera - Maso (1991) - r. Marco Ferreri. Paolo (Sergio Castellitto) je rozvedeným otcem dvou dětí. Živí se jako hudebník po nočních klubech. Jednoho večera potká smyslnou Francescu (Francesca Dellera). Začnou spolu žít v bungalovu na břehu moře, kde se oddávají nejrůznějším milostným hrátkám. Postava Francescy je zde zobrazena téměř jako éterická bytost, která přitahuje (hlavně sexuálně) celé své okolí a to jak muže, tak ženy.

Claudia Cardinale Claudia Cardinale - Gepard (1963) - r. Luchino Visconti. Na pozadí bouřlivých událostí let 1860 - 61, kdy ostrov dobyla Garibaldiho revoluční vojska, režisér vypráví o šlechtickém rodu Salinů. Konfrontuje odcházející svět hrdé, ale konzervativní šlechty a nových, nastupujících společenských vrstev s rozdílnými hodnotami i morálkou..

Charlotte Gainsbourg

Charlotte Gainsbourg - Nymfomanka (2013) - r. Lars von Trier. Otevřená studie ženské sexuality, prostřednictvím hlavní postavy. Hlavní hrdinku Joe najde zmlácenou v parku, starší muž jménem Seligman. Nymfomanka Joe odhaluje samotářskému intelektuálovi tajemství svého pokrouceného životního osudu, plného sexuálních prožitků. Vyprávění Joe je rozděleno do osmi kapitol, ve kterých se postupně dostáváme od jejího mládí a dospívání až k dospělosti.

Laetitia Casta Laetitia Casta - Serge Gainsbourg (2010) - r. Joann Sfar. Serge Gainsbourg byl provokatér a skandalista stejně jako skvělý hudebník a umělec. Pyšné Francii zazpíval parodii Marseillaisy v rytmu reggae, v přímém přenosu si zapaloval cigarety bankovkami, svedl sex-symbol Brigitte Bardot v dobách její největší slávy, jeho duet s Jane Birkin “Je t'aime... moi non plus“ odmítli hrát v několika zemích kvůli obscénnímu textu.

Emmanuelle Béart

Emmanuelle Béart - Krásná hašteřilka (1991) - r. Jacques Rivette Mladý malíř Nicolas se svou přítelkyní přichází na návštěvu ke stárnoucímu kolegovi Frenhoferovi (skvělý Michel Piccoli), kterého Nicolas obdivuje. Ten je se svojí ženou Liz přivítá a ukáže jim své práce. Během hovoru se zmíní o kdysi započatém obrazu "Krásná hašteřilka", ke kterému ho inspiroval příběh o skutečné kurtizáně s touto přezdívkou.

Miou-Miou - Buzíci

Miou-Miou - Buzíci (1974) - r. Bertrand Blier Bezstarostná jízda a la française sedmdesátých let. Jean-Claude a Pierrot jsou dva cyničtí pobudové, chuligáni, zloději, neurvalci a mnoho dalších podobných přívlastků dostanou na své cestě po Francii. Co vlastně chtějí? Dvojice Patrick Dewaere a Gérard Depardieu, oba téměř stejně staří, plují svou sebezničující cestou s perverzní grácií a vulgárním šarmem. Cestu jim zkříží divy francouzského filmu jako Jeanne Moreauová, Miou-Miou, mladičká Isabelle Huppertová a Brigitte Fosseyová.

Sylvia Kristel Sylvia Kristel - Emmanuelle (1974) - r. Just Jaeckin Emmanuella je krásna mladá modelka, která žije v Bankoku spolu se svým mužem Jeanem, který je o několik roků starší. Oba jsou v manželství velmi tolerantní a proto manžel nenamítá když k nim domů přichází mladá Marie Ange, která chce od jeho ženy víc než jen rozhovory... Emmanuelle je ale víc fascinovaná starší Bee, s kterou odjíždí na výlet do divočiny...

Romy Schneider Romy Schneider - Bazén (1969) - r. Jacques Deray Novinářka Marianne prožívá dovolenou v luxusní vile na pobřeží Středozemního moře s přítelem Jean-Paulem, neúspěšným spisovatelem, který nyní pracuje v reklamě. Pak ale přijíždí na nečekanou návštěvu Harry s osmnáctiletou dcerou Penelopou. Téměř okamžitě vzniká mezi čtyřmi protagonisty napětí, které se postupem času neustále zvyšuje.

Catherine Deneuve Catherine Deneuve - Kráska dne (1967) - r. Luis Buñuel Jiskřivé dílo, oscilující na rozhraní pikantní reality a surrealistické vize a řadící se k nejdůmyslnějším průhledům do podvědomí moderních žen. Na příběhu mladé mondénní dámy - oddané manželky i rafinovanou děvky - se Buñuel zabývá dvojí morálkou měšťácké společnosti. Séverine žije v ohleduplném, zjevně však neuspokojivém manželském vztahu s bohatým chirurgem Pierrem. Od rodinného přítele se dozví o existenci luxusního nevěstince, do něhož začne každý den odpoledne potají docházet, aby zde poskytovala pod pseudonymem "Belle de jour" sexuální služby.

Ursula Andress Ursula Andress - Dr. No (1962) - r. Terence Young. Na Jamajce zavraždí agenta britské tajné služby. Vyšetřování jeho smrti přivádí Jamese Bonda stále blíž k záhadnému čínskému vědci. Dr. No má přísně střeženou laboratoř v Crab Key. Od Honey, půvabné lovkyně mušlí, se Bond dozví o záhadném draku. Během noci pak spolu s ženou zažijí útok tanku, chrlícího oheň a stanou se zajatci muže, který se chystá ovládnout svět

Honor Blackman Honor Blackman - Goldfinger (1964) - r. Guy Hamilton. Jeden pašerák se zlatem, jeden zabiják s buřinkou, tři ženy s grácií. Goldfinger obsahuje řadu ikonických obrazů bondovského mýtu, které byly později mnohokrát citovány a variovány (mj. mrtvá milenka, potřená od hlavy po paty zlatem, padouchova záliba v nekalém sportovním soutěžení, Bondovo auto Aston Martin DB5, komplikované technické vymoženosti). „Uzákonilo“ se zde i pravidlo předtitulkové akční sekvence, která nemá s dalším dějem přímou souvislost.

Jane Fonda Jane Fonda - Barbarella (1968) - r. Roger Vadim. Barbarella, jako jedna z nejschopnějších astronautek, je pověřena prezidentem Země a premiérem Sluneční soustavy Dianthusem, aby nalezla vědce Duranda, vynálezce zničujícího pozitronového děla, který zmizel v souhvězdí Tau Ceti. Barbarella se vyzbrojí celým arzenálem zbraní a vypraví se do vesmíru.

Michèle Mercier Michèle Mercier - Nezkrotná Angelika (1967) - r. Bernard Borderie. Angeliku zavede pátrání po jejím muži do Středomoří. Tam však padne do zajetí a na trhu s otroky ji za obrovskou sumu vydraží záhadný cizinec, přezdívaný Rescator. Tím není nikdo jiný než její manžel Joffrey de Peyrac.

Cybill Shepherd Cybill Shepherd - Poslední filmové představení (1971) - r. Peter Bogdanovich. Adaptace románu Larryho McMurtryho, odehrávající se na sklonku 50. let v ospalém texaském městečku, je teskným vyprávěním o okamžiku, kdy se nevinnost bolestně a trapně mění ve zkušenost. Roli Jacy v něm ztvárnila Cybill Shepherd, známá později ze seriálu Měsíční svit.

Valerie Perrine Valerie Perrine - Jatka č. 5 (1972) - r. George Roy Hill. Ve filmové adaptaci románu Kurta Vonneguta, již snímal český kameraman Miroslav Ondříček, ztvárnila Valerie Perrine postavu softové pornoherečky Montany Wildhack. V témže roce nafotila layout pro Playboy a o rok později se stala první herečkou, která záměrně ukázala svou nahotu v americkém televizním vysílání. Konkrétně odhalená ňadra ve hře Steambath režiséra Bruce Jaye Friedmana.

Laura Antonelli Laura Antonelli - Nevinný (1976) - r. Luchino Visconti. Zámožný Tullio trápí svou ženu Giulianu (Laura Antonelli) otevřenou nevěrou a necitlivostí. Když se však dozví, že manželka má poměr s jiným mužem, spisovatelem Filippem, začne jej sžírat žárlivost. Přestože se pokouší obnovit manželský život, tak vše, včetně Giulianina těhotenství, vede k tragickému konci. Poslední film Luchina Viscontiho, inspirovaný románem spisovatele Gabriella d'Annunzia, vykresluje plastický obraz světa aristokratického šovinismu a dvojích sexuálních standardů v Itálii na sklonku devatenáctého století.

Pam Grier Pam Grier - Coffy (1973) - r. Jack Hill. Zdravotní sestra známá jako Coffy (Grier) je spořádanou občankou města, která udržuje vztah s vlivným politikem, jehož hlavním cílem je vyřešit vzrůstající kriminalitu mezi černošským obyvatelstvem. Když se její mladší sestra předávkuje drogami a je s trvalými následky upoutána na lůžko, rozhodne se vzít Coffy spravedlnost do vlastních rukou. S její vizáží pro ni nebude problém vlákat muže do pasti a pak chladnokrevně udeřit. Mix násilí, nahoty, sexu, bitek a přestřelek katapultoval Pam Grier do pozice hvězdy tzv. blaxploitation filmů.

Carole Bouquet Carole Bouquet - Ten tajemný předmět touhy (1977) - r. Luis Buñuel. Mathieu Faber se zamiluje do své služky, mladé Conchity. Ta jej neustále odmítá, zatímco jeho vášeň se stupňuje. Conchita nakonec odejde ze služby, ale oba se náhodně potkávají v různých městech Evropy. Conchita Mathieua provokuje s jinými muži, což v něm jen upevňuje jeho touhu. Tato neústupnost, která vede až k násilí, je nakonec spojí nezlomným poutem. Fakt, že předmět tajemné touhy je ztělesněn dvěma ženami, zesiluje vzrušující účinek filmu.

Susan Sarandon Susan Sarandon - Děvčátko (1978) - r. Louis Malle. Ocitáme se v New Orleansu v roce 1917 ve čtvrti červených luceren. Prostitutka Hattie (Susan Sarandon) žije se svou dvanáctiletou dcerou Violet (Brooke Shields) v bordelu Madame Nell. Protože je Violet odmalička obklopená atmosférou sexu a divokých večírků, touží se stát také prostitutkou a tak Nell zorganizuje aukci o její panenství. Za několik měsíců se Hattie vdá za bohatého zákazníka a Violet se přestěhuje k mladému fotografovi, který je do ní bláznivě zamilovaný. Violet se tak stává podivnou figurkou - předčasně vyspělou ženou, která v srdci přesto stále zůstává nevinným dítětem.

Lili Carati Lili Carati - A Night Full of Rain (1978) - r. Lina Wertmüller. Vztah šovinistického italského novináře a pravověrného komunisty a americké fotoreportérky a liberální feministky je prověřován mnoha zkouškami.

Kim Basinger Kim Basinger - Krásná mimozemšťanka (1988) - r. Richard Benjamin. Fantastická komedie vychází z tradičního motivu střetu tvora z jiné planety s naší civilizací. Vesmírným průzkumníkem je tentokrát přitažlivá žena, která má přimět ke spolupráci pozemšťana, ovdovělého vědce. Jen tak může zachránit vlastní planetu před zánikem. Snímek má erotický nádech, nesený dvojsmysly.

Michelle Pfeiffer Michelle Pfeiffer - Báječní Bakerovi hoši (1989) - r. Steve Kloves. Bratři Bakerovi už patnáct let vystupují po hotelích se stejným repertoárem evergreenů. Když k sobě přiberou zpěvačku Susie Diamond, jako trio mají nečekaný úspěch. Talentovanější z bratrů Jack a Susie se postupně sbližují, ale zároveň si nechtějí připustit, že vztah mezi nimi je mnohem hlubší, než dávají svému okolí najevo.

Sarah Michelle Gellar Sarah Michelle Gellar - Velmi nebezpečné známosti (1999) - r. Roger Kumble. Po Rogeru Vadimovi, Stephenu Frearsovi a Miloši Formanovi v pořadí čtvrtá adaptace slavného epistolárního románu Charloce de Laclose. Režisér děj přenesl z předrevoluční Francie do současnosti, na Manhattan mezi dekadentní mládež.

Heather Graham Heather Graham - Hříšné noci (1997) - r. Paul Thomas Anderson. Příběh o vzestupu a pádu jedné pornohvězdy, která se (ne)vyrovnala s úspěchem i nástrahami této neobvyklé profese. Snímek se odehrává v době, kdy všude znělo disco, abstinence byla nadávkou a bouřlivé večírky u bazénů vlastně nikdy nekončily. Zábavný a provokativní pohled do zákulisí pornografického průmyslu.

Connie Nielsen Connie Nielsen - Ďáblův advokát (1997) - r. Taylor Hackford. Úspěšný provinční advokát dostane nabídku od významné newyorské firmy. Zdánlivé štěstí se postupně mění v peklo. Všechno totiž zorganizoval šéf firmy John Milton, který není nikým jiným, než Satanem osobně.

Joanna Kulig Joanna Kulig - Ony (2011) - r. Małgorzata Szumowska Film odkrývající smutnou realitu vysokoškolských studentek v Paříži, které si na studium vydělávají prostitucí. Investigativní novinářka Anna je žena ve středním věku, má rodinu a děti. Setká se se dvěma studentkami, které se živí nejstarší ženskou profesí a vyslechne si jejich příběh. Kdo je vinen za morální úpadek mladé generace? Lze vinit celou společnost?

Juno Temple Juno Temple - Mosazná konvice (2012) - r. Ramaa Mosley Komedie o chudém manželském páru, který najde kouzelnou konvičku. Ta jim poskytne peníze pokaždé, když sobě (nebo někomu jinému) v její blízkosti ublíží. John a Alice se ale musejí rozhodnout, kam až jsou při plnění svých snů ochotni zajít.

Olivia Wilde Olivia Wilde - Vinyl (2016) Seriál od Martina Scorseseho, Micka Jaggera a Terence Wintera je zasazený do New Yorku sedmdesátých let minulého století. Velkolepou jízdu napříč hudební branží, jež byla v době nástupu punku, diska a hip-hopu prosáklá drogami a sexem, sledujeme očima šéfa hudebního vydavatelství.