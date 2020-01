12 nejpirátěnějších nových filmů v Česku za rok 2019. Víme, kde si je můžete pustit online

Jaké nové filmy se v Česku loni nejvíce stahovaly? Podívejte se na přehled titulů, za které lidé nechtěli platit. Víme, kolik vydělaly a kde si je můžete legálně pustit online.

Ve studii zaměřené na filmové pirátství v roce 2019 jsme našli seznam nových filmů, které byly loni v České republice nejčastěji stahované. Pojďme se na ně podívat – a rovnou s uvedením služeb, kde si je můžete stáhnout nebo pustit legálně. 25 filmů, které musíte vidět, dokud jste ještě na světě. Víme, kde si je můžete pustit online Vybrali jsme 25 jedinečných filmů napříč žánry a historií. Nabídnou to nejzajímavější ze světové i české filmové tvorby. Je to základní výběr, který byste podle nás měli vidět, pokud chcete mít přehled o kinematografii. John Wick 3 Proč vidět: Akční film roku 2019 Ve třetím dílu se John Wick vrací, ale proměňuje se pozice kořisti a lovce. Je pronásledován zabijáky a současně se snaží získat informace, které by ho přivedly k tomu, kdo šéfuje Nejvyšší radě. Režisér se přitom snaží překonat předchozí dva díly jak v nápaditosti nových prostředí, do nichž akční scény zasazuje, tak co do kreativnosti jejich provedení. Trojka rozhodně nepůsobí jako nastavovaná kaše, je to výborný film. Zachovává přednosti předchozích dílů a snaží se je posunout zas na vyšší úroveň. John Wick 3: nejlepší zabiják v nejlepším dílu série [recenze filmu] Nejlepší díl dosavadní série, který se stává poctou akčnímu žánru v jeho rozmanitosti a kreativitě. Trojka zachovává přednosti předchozích dílů a snaží se je posunout zas na o něco vyšší úroveň. Ukazuje se, že bondovkám a sériím Mission: Impossible a Rychle a zběsile začíná růst další konkurence, která vykazuje dokonce stoupající tendenci kvality. Tady rčení, že v nejlepším se má přestat, rozhodně neplatí. Originální název: John Wick: Chapter 3 – Parabellum

John Wick: Chapter 3 – Parabellum Hodnocení: IMDb 7,5 • ČSFD 74 % • Rotten Tomatoes 90 %

IMDb 7,5 • ČSFD 74 % • Rotten Tomatoes 90 % Náklady na film: 75 000 000 $ • Tržby v kinech: 326 700 000 $

75 000 000 $ • 326 700 000 $ Kde si film můžete pustit: Google Play, iTunes, O2 TV V uváděných nákladech nejsou zpravidla výdaje na reklamu, naopak o tržby se film dělí s distributory a provozovateli kin. Pro informace o dostupnosti filmů ve vybraných v online službách jsme využili skvělý český web Filmtoro.

Avengers: Endgame Proč vidět: Komerčně nejúspěšnější film všech dob Epické a emotivní vyvrcholení je postavené na superhrdinech, kteří sérii pomáhali ustanovit. Trpělivé a postupné budování tohoto universa přineslo ve čtvrtých Avengers ovoce pro tvůrce i diváky, kteří jdou s touto sérií od prvního Iron Mana po celých jedenáct let. Film dovedně kloubí melancholickou náladu s humorem a akcí. Příjemně překvapuje tam, kde jsme odhadovali, že se bude vyvíjet jinam, než je tomu ve skutečnosti. Nechybí mu i odvaha v zacházení s postavami, které jsme si za těch jedenáct let oblíbili. Avengers: Endgame – epické a emotivní vyvrcholení jedenáct let trvající série [recenze filmu] Epické a emotivní vyvrcholení jedenáct let trvající série, které je postavené na těch superhrdinech, kteří tuto sérii pomáhali ustanovit. Avengers: Endgame je zkrátka nejepičtější tečka, která neurazí žádného z fanoušků této série. Film zároveň přepsal žebříčky komerčně nejúspěšnějších titulů všech dob. ​ Hodnocení: IMDb 8,5 • ČSFD 84 % • Rotten Tomatoes 90 %

IMDb 8,5 • ČSFD 84 % • Rotten Tomatoes 90 % Náklady na film: 359 000 000 $ • Tržby v kinech: 2 797 800 000 $

359 000 000 $ • 2 797 800 000 $ Kde si film můžete pustit: HBO, iTunes, Rakuten

LOVEní Proč vidět: Slušná komedie, která pobaví Eliška má svatbu a čeká na svůj velký moment. Jenže ženich řekne „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, co je potřeba dělat. Hned založí Elišce profil na osvědčené seznamce. Není jí to příliš po chuti, ale ve svých pětatřiceti letech je single a má strach, aby jí neujel vlak. A chce vzít život pevněji do svých rukou. Vrhá se proto do randění naslepo a mezi řadou katastrofických schůzek zkusí najít novou lásku. Karel Janák je zkušený režisér, ale tento film se mu moc nepovedl. LOVEní není špatná komedie, stačilo by málo a z podprůměru mohlo být průměrné až lehce nadprůměrné dílo. Problémem je délka. Příběh ani postavy nemají na to, aby film utáhly. Scénář není příliš vtipný a bohužel nedokáže prodat romantickou linku. LOVEní je zkrátka komedie, která neurazí, ale ani nijak zvláště nepobaví. Hodnocení: IMDb 4,9 • ČSFD 42 %

IMDb 4,9 • ČSFD 42 % Kde si film můžete pustit: Netflix, O2 TV, Google Play, iTunes, Kuki, Banaxi, My Prime, Prima Videopůjčovna

Muži v černém: Globální hrozba Proč vidět: Zjistíte, jak je původní trilogie vlastně skvělá Muži v černém jsou populární filmová série vycházející z komiksů Lowella Cunninghama. Od roku 1994 patří tyto komiksy pod nakladatelství Marvel Comics, v letech 1997, 2002 a 2012 pak na základě nich vznikly tři celovečerní filmy, jež natočil režisér Barry Sonnenfeld. V roce 2019 se série dočkala restartu s novými hrdiny a novým režisérem. Výsledek je velmi rozpačitý. Humor, stejně jako ostatní složky filmu, doplácí na svou předvídatelnost a to jak v rozehrání slovních přestřelek, tak i situačních gagů. Interakce s mimozemšťany působí infantilně a rozmanitost jejich světa neumí tvůrci prodat. Dějové zvraty odhadnete také poměrně snadno, protože se jen recyklují předchozí vyprávěcí schémata z této série. Od posledního dílu před sedmi lety tato série nikomu moc nechyběla a po tomto filmu se to rozhodně nezmění. Originální název: Men in Black: International

Men in Black: International Hodnocení: IMDb 5,6 • ČSFD 52 % • Rotten Tomatoes 23 %

IMDb 5,6 • ČSFD 52 % • Rotten Tomatoes 23 % Náklady na film: 110 000 000 $ • Tržby v kinech: 253 890 000 $

110 000 000 $ • 253 890 000 $ Kde si film můžete pustit: Google Play, iTunes, O2 TV, Banaxi, Kuki, Rakuten

Teroristka Proč vidět: Tragikomedie, která se věnuje současným tématům Iva Janžurová se rozhodne vzít spravedlnost do svých rukou a postavit se aroganci moci, ztělesněné Martinem Hofmannem. Černohumorná tragikomedie Radka Bajgara otevírá vážné téma. Komediální nadsázka je tu všudypřítomná a vedle výkonu Ivy Janžurové nebo Martina Hofmanna je právě ona tím největším tahákem. Zároveň se ale tato nadsázka největší měrou podílí na žánrové nekonzistenci a etické problematičnosti vnímání tohoto filmu. Teroristka: Iva Janžurová a její vzpoura proti aroganci mocných [recenze filmu] Iva Janžurová se rozhodne vzít spravedlnost do svých rukou a postavit se aroganci moci, ztělesněné Martinem Hofmannem. V černohumorné tragikomedii Radka Bajgara, která s nadsázkou otevírá vážné téma. Sledujeme posouvání hranic arogance mocných, kteří se domnívají, že si mohou dovolit úplně všechno, protože veřejnost to zas nějak zkousne. Kalkulují s tím, že jim v tom nikdo nebude bránit – z pohodlnosti, lhostejnosti, strachu nebo jiné motivace. Co chce film sdělit, dobře vystihuje dialog mezi arogantním podnikatelem a zdvořilou důchodkyní, která na něho právě míří brokovnicí: „Učitelky v důchodu přece nestřílejí lidi.“ – „A na to vy právě spoléháte. Ale teď už si tím nikdo nebude jistý.“ Hodnocení: IMDb 7,1 • ČSFD 63 %

IMDb 7,1 • ČSFD 63 % Náklady na film: není známo • Tržby v kinech: 1 411 402 $

není známo • 1 411 402 $ Kde si film můžete pustit: iTunes, O2 TV

Spider-Man: Daleko od domova Proč vidět: Povedený superhrdinský film pro puberťáky i dospělé Režisér Jon Watts ve filmu Spider-Man: Daleko od domova propojuje žánr teenagerské romantické komedie se superhrdinskou akcí. Do nesmělého namlouvání během školního výletu po Evropě vstupují monstra neznámého původu. Spiderman se tak podívá i do Prahy, kde navštíví žáci Festival světel a představení Čertovy stěny. O souboji s monstrem v televizi informuje moderátor České televize Michal Kubal. Tvůrcům tyto zastávky umožňují prodat turistické a architektonické skvosty daných měst, jako je v Praze Karlův most, Rudolfinum, Obecní dům, Kampa nebo Divadlo na Vinohradech. V České republice se natáčelo i v Liberci, kde vznikla scéna z Festivalu světel. Spider-Man: Daleko od domova – školní výlet po Evropě se zastávkou v Praze [recenze filmu] Režisér Jon Watts propojuje žánr teenagerské romantické komedie se superhrdinskou akcí. Do nesmělého namlouvání v rámci školního výletu po Evropě tak vstupují monstra neznámého původu. Spider-Man: Daleko od domova je sympatický letní blockbuster, který oslovuje vícegenerační publikum rodičů i jejich dětí. Originální název: Spider-Man: Far from Home

Spider-Man: Far from Home Hodnocení: IMDb 7,6 • ČSFD 77 % • Rotten Tomatoes 91 %

IMDb 7,6 • ČSFD 77 % • Rotten Tomatoes 91 % Náklady na film: 160 000 000 $ • Tržby v kinech: 1 131 900 000 $

160 000 000 $ • 1 131 900 000 $ Kde si film můžete pustit: Google Play, Banaxi, Kuki, iTunes, O2 TV, Rakuten

Annabelle 3 Proč vidět: Fanoušci vždy ocení dobrý horor V třetím pokračování velmi úspěšné hororové série scénáristy a producenta Jamese Wana se můžete potkat s neblaze proslulou panenkou poprvé představenou ve filmu V zajetí démonů. Ed a Lorraine Warrenovi kdysi bezpečně uložili démony posedlou panenku za posvěcené sklo, avšak Annabelle probudí blízké zlé duchy a přijde další útok temných sil. Filmy Jamese Wana jsou postavené na základních hororových prvcích, ze kterých se vlastně stala klišé, ale v jeho filmech jaksi stále fungují. Jde spíše o horor s prvky komedie, což ale moc nevadí, neboť filmu to prospívá. Jsou momenty, kdy něco či někdo vyskočí (to je dobře), ale většinou se dají předvídat, tak se neleknete. Celkově jde o typický hororový příběh, který vcelku postraší, ale příliš nepřekvapí. Hodnocení: IMDb 5,9 • ČSFD 58 % • Rotten Tomatoes 65 %

IMDb 5,9 • ČSFD 58 % • Rotten Tomatoes 65 % Náklady na film: 27 000 000 $ • Tržby v kinech: 231 250 000 $

27 000 000 $ • 231 250 000 $ Kde si film můžete pustit: Google Play, iTunes, O2 TV

Shazam! Proč vidět: Pobaví malé i velké kluky, kteří rádi sní Rodinný komiksový film humorným způsobem těží z kontrastu dospívajícího čtrnáctiletého kluka v dospělém těle, v němž si osvojuje výjimečné schopnosti. Režisér James Wan vsadil na uvolněný, barvitý a záměrně přepálený ráz pohádkové fantasy a vyplatilo se to. Tvůrci prostřednictvím filmu oslovují malé kluky, kteří si představují, jaké by to bylo, kdyby byli dospělí a vládli superhrdinskými schopnostmi, ale i dospělé, kteří nezapomněli snít. Z kontrastu dítěte v dospělém těle nebo dospělého s duší dospívajícího těží humorné scény, jimž nechybí odzbrojující půvab. Shazam!: dospívající kluk v dospělém superhrdinském těle [recenze filmu] Rodinný komiksový film, který humorným způsobem těží z kontrastu dospívajícího čtrnáctiletého kluka v dospělém těle, v němž si osvojuje výjimečné schopnosti. Film se nesnaží oslňovat epickými akčními scénami. Sází raději na humor, kterým si utahuje z klišé superhrdinského žánru. Nepřichází tak s ničivým novým, ale to fungující velmi příjemně konzervuje. Hodnocení: IMDb 7,1 • ČSFD 63 % • Rotten Tomatoes 90 %

IMDb 7,1 • ČSFD 63 % • Rotten Tomatoes 90 % Náklady na film: 100 000 000 $ • Tržby v kinech: 364 571 000 $

100 000 000 $ • 364 571 000 $ Kde si film můžete pustit: Google Play, iTunes

Tajný život mazlíčků 2 Proč vidět: Skvělý animák pro děti i majitele domácích zvířat Sotva se pejsek Max vyrovnal se skutečností, že není jediným oblíbencem své paničky, přišly další změny. Nastěhoval chlap, pak přišlo miminko. A protože bylo naprosto bezbranné a neschopné, začal ho Max na každém kroku hlídat a chránit. Ze starostí si vytvořil nervový tik, na který veterinář naordinoval pobyt na venkově. Veliká chyba! Pobyt v přírodě znamená pro městského pejska peklo. Ba ani Maxovi kamarádi z prvního dílu nezažívají dobré časy. Zvířecí přátelé se postupně musí postavit vlastním strachům a obavám, ale především zažívají spoustu legrace. Tvůrci se zkrátka zase snaží, abyste se na své chlupaté parťáky nikdy už nedívali stejnýma očima. Film u vás bude mít úspěch podle toho, jaký máte vztah k zvířátkům a zda máte rádi občas příliš infantilní humor. Dětem se Tajný život bude líbit. Pokračování se snaží být po všech stránkách lepší, zábavnější či akčnější než první film, což se ne vždy daří. Avšak pokud hledáte roztomilou a vtipnou oddechovku, tak zklamáni rozhodně nebudete. Originální název: The Secret Life of Pets 2

The Secret Life of Pets 2 Hodnocení: IMDb 6,5 • ČSFD 68 % • Rotten Tomatoes 59 %

IMDb 6,5 • ČSFD 68 % • Rotten Tomatoes 59 % Náklady na film: 80 000 000 $ • Tržby v kinech: 158 257 265 $

80 000 000 $ • 158 257 265 $ Kde si film můžete pustit: Google Play, iTunes, O2 TV, Rakuten

Raubíř Ralf a internet Proč vidět: Nadprůměrná a především velmi originální zábava Film Raubíř Ralf v roce 2012 přinesl na plátna kin legendární herní postavičku a její příběh. Napadlo vás někdy, co postavy dělají, když automat zhasne? Právě originální nápad a skvělý příběh u prvního filmu diváci ocenili a vysoké tržby znamenaly, že jsme se dočkali dvojky. Ta je sice stále nadprůměrná, nicméně unikátní koncepce jedničky ve dvojce už tolik nefunguje. Výsledkem byl nižší zájem diváků a horší finanční výsledky. Ve dvojce se Raubíř Ralf vydává brouzdat do vod internetu. Příběh hlavního hrdiny se topí pod záplavou nápadů, odkazů a citací. Dospělí filmoví fanoušci se například dočkají citací ze známých a dnes už legendárních filmů, děti zase uvidí spousty postav, které znají ze svých pohádek. Vzhledem k slabším tržbám je ale více než pravděpodobné, že trojka už asi nebude. Originální název: Ralph Breaks the Internet

Ralph Breaks the Internet Hodnocení: IMDb 7,1 • ČSFD 71 % • Rotten Tomatoes 88 %

IMDb 7,1 • ČSFD 71 % • Rotten Tomatoes 88 % Náklady na film: 175 000 000 $ • Tržby v kinech: 201 091 800 $

175 000 000 $ • 201 091 800 $ Kde si film můžete pustit: HBO, iTunes, Rakuten

Ženy v běhu Proč vidět: Překvapivě skvělá česká komedie Hvězdně obsazená komedie patří sice k zábavným, oddechovým jednohubkám, ale k těm velmi chutným a povedeným. I když film samotný se v podstatě skládá ze zaběhnutých klišé a využívá známých stereotypů, činí tak s humorem a lehkostí. Pro režiséra a scénáristu Martina Horského jsou Ženy v běhu velmi povedeným debutem bez hluchých míst i trapných scén. Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce. A trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil tak skvělý plán. Tři dcery však mají úplně jiné starosti. Pokud chcete mít v životě štěstí, musíte pro to něco udělat a vyjít mu naproti. Nebo rovnou vyběhnout. Hodnocení: IMDb 6,6 • ČSFD 73 %

IMDb 6,6 • ČSFD 73 % Náklady na film: není známo • Tržby v kinech: 9 131 000 $

není známo • 9 131 000 $ Kde si film můžete pustit: iTunes, O2 TV, Prima Videopůjčovna