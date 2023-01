Nejpirátěnější filmy roku 2022. U všech víme, kde si je můžete legálně pustit online

Vzali jsme týdenní přehledy nejstahovanějších filmů, které se objevují na torrentech, a spojili je do jednoho žebříčku. Tohle jsou filmy, o které byl na světě v roce 2022 největší zájem – které se nejvíc pirátí.

31. Ježek Sonic 2 Sotva Tom a Maddie odjedou na dovolenou, vrátí se doktor Robotnik, tentokrát s novým partnerem Knucklesem. Hledají smaragd, který má moc budovat i ničit civilizace. Sonic se spojí se svým parťákem Tailsem a společně se vydají na cestu za smaragdem dřív, než padne do nesprávných rukou. Hodnocení IMDb: 65 % Žánr: Dobrodružné filmy

Původní název: Sonic the Hedgehog 2

Režie: Jeff Fowler

Hrají: Ben Schwartz, Idris Elba, Colleen O'Shaughnessey, Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 122 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing)

27. Projekt Adam Dvanáctiletý Adam Reed truchlí nad náhlou smrtí svého otce. Jedné noci vejde do garáže, kde najde ukrytého zraněného pilota. Ukáže se, že je jeho starší verzí z budoucnosti, kde je cestování časem teprve v plenkách. Riskoval vše, aby se vrátil v čase na tajnou misi. Společně se nyní musí vydat na dobrodružnou cestu do minulosti, aby našli svého otce, dali věci do pořádku a zachránili svět. Hodnocení IMDb: 67 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Adam Project

Režie: Shawn Levy

Hrají: Ryan Reynolds, Zoe Saldana, Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Catherine Keener, Alex Mallari Jr., Walker Scobell

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 106 minut Recenze filmu Projekt Adam. Zábavné rodinné sci-fi Netflixu, které táhne Ryan Reynolds a jeho hlášky Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

26. Vřískot Pětadvacet let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se na scéně objevuje nový vrah, který si nasadil na obličej kultovní bílou masku. Tentokrát se zaměří na teenagery, oživí tím dávno pohřbenou noční můru a opět odkryje strašidelnou minulost města. Hodnocení IMDb: 63 % Žánr: Horory

Původní název: Scream

Režie: Matt Bettinelli-Olpin

Hrají: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jack Quaid, Mikey Madison

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 114 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky)

25. Smrt na Nilu Dovolená belgického detektiva Hercula Poirota na palubě okouzlujícího říčního parníku se změní v děsivé pátrání po vrahovi. Idylické líbánky dokonalého páru skončily tragicky. Slavný příběh o nespoutané vášni a neschopné žárlivosti se odehrává na pozadí velkolepých výhledů na egyptskou poušť a majestátních pyramid v Gíze. Nabízí dostatek hříšných zvratů, aby diváci mohli hledat pachatele až do závěrečného rozuzlení. Hodnocení IMDb: 63 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Death on the Nile

Režie: Kenneth Branagh

Hrají: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening, Ali Fazal, Sophie Okonedo

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 126 minut Recenze filmu Smrt na Nilu. Vizuálně přitažlivá adaptace, v níž se excentrický knír stává bránou k srdci Hercula Poirota Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

24. Proměna Mei Lee je sebevědomá, ke svému věku přiměřeně ztřeštěná třináctiletá dívka. Na jednu stranu chce zůstat poslušnou dcerou své matky, na straně druhé je chaos dospívání. Když je rozrušená, což se v této situaci stává poměrně často, samovolně se proměňuje v obří červenou pandu… Hodnocení IMDb: 70 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Turning Red

Režie: Domee Shi

Hrají: Rosalie Chiang, Sandra Oh, Ava Morse, Maitreyi Ramakrishnan, Hyein Park, Orion Lee, Wai Ching Ho

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 100 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing)

23. Rakeťák Vesmírný ranger Buzz Rakeťák se po letech snaží vrátit domů. Setká se ale s armádou nelítostných robotů pod velením Zurga, kteří se mu snaží ukrást zdroj paliva. Příběh skutečného astronauta, který inspiroval hračku Buzze Rakeťáka. Hodnocení IMDb: 60 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Lightyear

Režie: Angus MacLane

Hrají: Chris Evans, Keke Palmer, Dale Soules, Taika Waititi, Peter Sohn, Uzo Aduba, James Brolin

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 107 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing)

22. Mimoni 2: Padouch přichází Na předměstí, uprostřed přívalu rozpuštěných vlasů a džínových kalhot, vyrůstá Gru. Je fanouškem superskupiny superpadouchů známé jako Bludná šestka a spřádá plán, jak se stát dostatečně zlým, aby se k nim mohl přidat. Naštěstí mu při vytváření chaosu pomáhají jeho věrní stoupenci Mimoni. Společně s Gruem budují své první doupě, experimentují se zbraněmi a plní své první mise. Když Zkažená šestka svrhne svého vůdce, Gru se k ní chce dostat, ale nedopadne to vůbec dobře (mírně řečeno). Hodnocení IMDb: 66 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Minions: The Rise of Gru

Režie: Jonathan del Val

Hrají: Steve Carell, Pierre Coffin, Russell Brand, Alan Arkin, Taraji P. Henson, Jean-Claude Van Damme, Lucy Lawless

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

21. The Gray Man Záhadný agent CIA odhalí tajemství, která by mohla agenturu úplně zničit. Bývalý kolega, který nejspíš zešílel, pak vypíše odměnu na jeho hlavu a nahání ho po celém světě. Netflix svůj akční thriller z velké části natáčel v Praze. Hodnocení IMDb: 65 % Žánr: Akční filmy

Režie: Joe Russo

Hrají: Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Regé-Jean Page, Wagner Moura, Julia Butters, Dhanush, Alfre Woodard, Billy Bob Thornton, Eme Ikwuakor

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 128 minut Recenze filmu The Gray Man. Podaří se Netflixu a Ryanu Goslingovi uspět s vlastní „bondovskou“ sérií? Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

20. Nene Sourozenci na malé koňské farmě uprostřed kalifornské pouště zažívají věci, nad nimiž byste jen nevěřícně kroutili hlavou. Ten den by proběhl jako každý jiný, kdyby se na nebi neobjevilo „cosi“, co sourozencům Haywoodovým zabilo otce. Bylo to UFO? Nebo je vysvětlení mnohem racionálnější? Nikdo nic neví. Zjevné je jen to, že se v okolí malé farmy něco děje a nabírá to na obrátkách. Hodnocení IMDb: 69 % Žánr: Horory

Původní název: Nope

Režie: Jordan Peele

Hrají: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott, Barbie Ferreira, Brandon Perea, Donna Mills

Původ a premiéra: USA, 2022 Recenze filmu Nene. Jordan Peele a jeho westernová sci-fi, v níž má významová rovina navrch nad tou žánrovou Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

19. Moonfall Záhadná síla vyhodí Měsíc z oběžné dráhy a pošle ho na kolizní kurz se Zemí. Do dopadu zbývají pouhé týdny a svět míří ke zkáze. Manažerka NASA a bývalá astronautka Jo Fowlerová ale věří, že má klíč k záchraně. Jenže jí věří jen astronaut a jeden konspirační teoretik. Tito nepravděpodobní hrdinové se vydají na nemožnou poslední misi do vesmíru. Hodnocení IMDb: 51 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Roland Emmerich

Hrají: Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Pena, Charlie Plummer, Yu Wenwen, Eme Ikwuakor

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky)

18. Predátor: Kořist Film se odehrává ve světě národa Komančů na počátku 18. století. Je příběhem mladé ženy, schopné bojovnice, která se zoufale snaží ochránit svůj lid před hrozícím nebezpečím. Pronásleduje svou kořist a nakonec se jí postaví. Ukáže se ale, že je to vysoce vyvinutý mimozemský predátor s technicky vyspělým arzenálem, což vyústí v krutý a děsivý souboj mezi oběma protivníky. Páté pokračování série vyšlo třicet pět let od premiéry prvního legendárního Predátora s Arnoldem Schwarzeneggerem. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Prey

Režie: Jeremy Marinas

Hrají: Amber Midthunder, Dakota Beavers, Dane DiLiegro, Stormee Kipp, Ray Strachan, Michelle Thrush, Julian Black Antelope, Stefany Mathias, Nelson Leis, Bennett Taylor, Mike Paterson

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 100 minut Recenze filmu Predátor: Kořist. Předem ho neodepisujte, po legendární jedničce je zatím nejlepší Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

16. Všechno, všude, najednou Čínské imigrantce Evelyn se sype život pod rukama. Nedaří se jí včas platit daně, její manžel se jí snaží s něčím svěřit a jediný důvod, proč si z toho ona nic nedělá, je ten, že zatím neví, o co jde. Její dcera lituje, že se své matce kdy vůbec s čímkoli svěřila, protože ji podle ní stejně nikdy skutečně neposlouchá a otec, který přestal být součástí jejího života v momentě, kdy se provdala, právě přijel z Číny oslavit své narozeniny. Všechny tyto problémy v průběhu nepodivnějšího dne jejího života však ztratí veškerý svůj význam. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Everything Everywhere All at Once

Režie: Daniel Kwan

Hrají: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, James Hong, Jonathan Ke Quan, Jamie Lee Curtis, Anthony Molinari, Peter Banifaz

Původ a premiéra: USA, 2022 Recenze filmu Všechno, všude, najednou. Hravé akční překvapení roku. Paralelní světy jinak a originálně Kde si film můžete pustit: O2TV (titulky), Google Play (titulky), iTunes (titulky), DaFilms (bez dabingu a titulků), Kuki (dabing), KVIFF TV (titulky), Starmax (bez dabingu a titulků)

15. Uncharted Pouliční chytrák Nathan Drake začne pracovat pro zkušeného lovce pokladů Victora Sullyho Sullivana. Má získat zpět jmění, které nashromáždil Ferdinand Magellan a které před 500 lety zmizelo. To, co pro dvojici začíná jako loupežná akce, se stává závodem po celém světě. Snaží se dostat cíli dříve než bezohledný Santiago Moncada, který věří, že on a jeho rodina jsou právoplatnými dědici. Pokud se Natovi a Sullymu podaří rozluštit stopy a vyřešit jednu z nejstarších záhad na světě, mohou najít poklad v hodnotě pěti miliard dolarů a možná i Natova dávno ztraceného bratra. Hodnocení IMDb: 63 % Žánr: Dobrodružné filmy

Režie: Ruben Fleischer

Hrají: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Patricia Meeden, Steven Waddington

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 116 minut Recenze filmu Uncharted. Režisér Zombielandu přichází s až příliš rutinní adaptací známé videoherní předlohy Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Kuki (dabing), Rakuten (dabing), Starmax (bez dabingu a titulků)

14. Seveřan Mladý vikingský princ se vydává na cestu pomstít smrt svého otce. A krveprolití začíná. Film spíše než na nejednoznačnou interpretaci symboliky pojící se s vikingskou mytologií sází na jednoduchý příběh o pomstě, podaný značně animální formou. Je to conanovská fantasy meče a magie. Magická část dává režisérovi možnost, jak se přiblížit vnitřním běsům postav a zhmotnit je do podoby, ve které namísto realismu nastupuje hypnotický svět divokých pohanských rituálů, přízraků a kmenových mýtů. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Historické filmy

Původní název: The Northman

Režie: Robert Eggers

Hrají: Alexander Skarsgard, Anya Taylor-Joy, Claes Bang, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Björk, Willem Dafoe

Původ a premiéra: USA, 2022 Recenze filmu Seveřan. Hamletovský příběh pomsty v surovém, animálním podání režiséra Roberta Eggerse Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

11. Kingsman: První mise Skupina nejhorších tyranů a zločinců historie se schází, aby zosnovala válku, která má vyhladit miliony lidí. Jeden muž musí závodit s časem, aby je zastavil. Jde o třetí příběh ze světa britské elitní tajné služby Kingsman. Dějově se odehrává před prvními dvěma filmy a poznáte v něm zrod Kingsmanů. Hodnocení IMDb: 63 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The King's Man

Režie: Matthew Vaughn

Hrají: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl

Původ a premiéra: Velká Británie, 2021

Délka: 131 minut Recenze filmu Kingsman: První mise – Matthew Vaughn v prequelu reviduje události první světové války Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

9. Black Adam Černý Adam se po pěti tisících letech znovu probouzí ze svého pozemského hrobu a stává se nelítostným ochráncem světa: antipadouchem. Nyní ve 21. století se musí postavit proti Justice Society of America a jejím hrdinům. Osud světa visí na vlásku. Hodnocení IMDb: 65 % Žánr: Komiksové filmy

Režie: Jaume Collet-Serra

Hrají: Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Quintessa Swindell, Noah Centineo, Marwan Kenzari, Djimon Hounsou, Bodhi Sabongui, Uli Latukefu, Sarah Shahi, James Cusati-Moyer

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 125 minut Recenze filmu Black Adam. Komiksový antihrdina s tváří Dwaynea Johnsona ve víru ubíjející digitální akce Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

8. Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství Pokračování příběhů Mloka Scamandera, který musí opět čelit nástrahám proradného čaroděje Grindelwalda. Profesor Albus Brumbál ví, že Gellert Grindelwald se chystá ovládnout kouzelnický svět. Nemůže ho zastavit sám, a tak pověří Mloka, aby vedl neohrožený tým čarodějů, čarodějek a jednoho odvážného mudlovského pekaře na nebezpečnou misi. Setkají se na ní se starými i novými bestiemi a střetnou s rostoucím zástupem Grindelwaldových stoupenců. Hodnocení IMDb: 62 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Režie: David Yates

Hrají: Jude Law, Mads Mikkelsen, Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

7. Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství Multivesmír je v totálním rozkladu. Doctor Strange se spojí se záhadnou dospívající dívkou ze svých snů, která dokáže cestovat napříč světy. Musí společně bojovat proti mnoha hrozbám, včetně verzí sebe sama z jiných vesmírů, které hrozí vyhubit miliony lidí. Hodnocení IMDb: 69 % Žánr: Komiksové filmy

Původní název: Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Režie: Sam Raimi

Hrají: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Jett Klyne, Julian Hilliard

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 126 minut Recenze filmu Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství. Sam Raimi a jeho návrat k hororovému a komiksovému žánru Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

5. Bullet Train Nájemný vrah Beruška chce hlavně klid. Zejména poté, co se mu jeden z mnoha kšeftů zrovna dost vymkl z rukou. Osud má však jiné plány. Při své další misi se dostane do střetu se smrtelně nebezpečnými protivníky z celého světa. Všichni se svými propojenými, ale protichůdnými cíli jsou v nejrychlejším vlaku na světě. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Akční filmy

Režie: David Leitch

Hrají: Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Bad Bunny, Sandra Bullock, Zazie Beetz, Logan Lerman

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 127 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (titulky), Google Play (titulky), iTunes (titulky), Kuki (dabing), Rakuten (titulky), Starmax (bez dabingu a titulků)

4. Jurský svět: Nadvláda Dinosauři se po zničení ostrova Isla Nublar začali nekontrolovatelně rozmnožovat a nyní žijí ve světě lidí. Tato rovnováha je však velmi křehká. Zůstanou lidé vrcholovými predátory na planetě, kterou nyní sdílejí s nejstrašnějšími tvory historie? Někteří chtějí tuto novou ohromnou sílu zneužít pro svůj prospěch, a na druhé straně jsou lidé, již jim v tom chtějí zabránit – snaží se dál udržet svět v maximální možné rovnováze. Hodnocení IMDb: 56 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Jurassic World Dominion

Režie: Colin Trevorrow

Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, DeWanda Wise, Mamoudou Athie

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 147 minut Recenze filmu Jurský svět: Nadvláda. Zakončení nové trilogie a nostalgické propojení s tou původní hledá svůj smysl existence Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

3. The Batman Nová podoba Temného rytíře nás zavede do prvních let kariéry Batmana ve městě Gotham. Nepředstavuje se zde jako superhrdina, zachraňující svět, Bruce Wayne je soukromý detektiv, spolupracující příležitostně s policií. Je teprve na začátku dráhy Batmana, zvyklá si na tuto roli a objevuje její možnosti. Zároveň se jí i bojí. Je to návrat k původní poetice komiksů s Batmanem. Hodnocení IMDb: 78 % Žánr: Komiksové filmy

Režie: Matt Reeves

Hrají: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis, Colin Farrell, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Gil Perez-Abraham

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 176 minut Recenze filmu The Batman. Temná noirová detektivka, chrastící kostlivci ve skříni obyvatel prohnilého Gothamu Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (titulky), Rakuten (dabing a titulky)