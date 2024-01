Nejpirátěnější filmy roku 2023. U všech víme, jestli a kde si je můžete legálně pustit online

Film o vzestupech i pádech hrdinů filmařského šílenství v dekadentním Hollywoodu dvacátých let minulého století. Němé filmy ustupují zvukovým a jejich herci i tvůrci se tomu snaží přizpůsobit. Některým to skvěle sedne, ale jiní ustupují ze slávy.

V pokračování úspěšné akční série, se setkáváme s několika generacemi akčních hvězd. Legendy se v Expendables spojí s novými tvářemi a vyzbrojeni až po zuby jsou poslední linií obrany světa. Tento tým jde do akce, až když už není jiná možnost. Příchod nových členů s jejich bojovými styly a taktikami vnáší do týmu svěží krev a předznamenává nové výzvy.

V dystopické budoucnosti lidstvo svádí válku proti silám umělé inteligence. Joshua, bývalý agent speciálních jednotek, který truchlí po své ženě, se ocitá v centru konfliktu. Je naverbován s úkolem nalézt a zničit Stvořitele, tajemného architekta pokročilé umělé inteligence, který vyvinul záhadnou zbraň s mocí ukončit válku, a možná i celé lidstvo. Jenže tato zbraň, která by mohla zničit svět, je ve skutečnosti něco, co nikdo nečekal.

Film je dramatizací životního příběhu J. Roberta Oppenheimera, fyzika, který se významně podílel na vývoji atomové bomby a pomohl tak ukončit 2. světovou válku. Sledujeme jeho život od univerzitních let až po období po 2. světové válce, kdy se kvůli své popularitě zapletl do politických machinací.

10. místo | Indiana Jones a nástroj osudu

Legendární Indiana Jones se ocitá v nové éře. Blíží se k důchodu a zápasí s tím, jak zapadnout do světa, který jakoby ho přerostl. Když se však chapadla až příliš známého zla vrátí v podobě starého rivala, musí Indy znovu nasadit klobouk, vzít do ruky bič a jít do akce. Potřebuje se ujistit, že starobylý a mocný artefakt nepadne do nesprávných rukou.

Hodnocení Kinobox.cz: 66 %

Žánr: Dobrodružné filmy

Původní název: Indiana Jones and the Dial of Destiny

Režie: James Mangold

Hrají: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore, Mads Mikkelsen, Karen Allen, Shaunette Renée Wilson, Mark Killeen

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 155 minut

Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)