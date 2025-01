Dcera krále si vezme krásného, mladého prince, aby vzápětí zjistila, že to všechno byla past. Královská rodina ji jen naverbovala jako oběť, aby splatila dávný dluh drakovi. Dějem se táhne důležitost přijetí osudu a odpovědnosti. Jsou zde kladeni do kontrastu dva králové, kteří se ke svým potomkům chovají odlišným způsobem.

Rodina Spenglerových se vrací do legendární hasičské stanice v New Yorku, kde její členové obnovují spolupráci s původními Krotiteli duchů. Ti mezitím vytvořili tajnou výzkumnou laboratoř, aby posunuli chytání duchů na novou úroveň. Objevení starobylého artefaktu uvolní zlé síly, které ohrožují svět novou dobou ledovou. Noví i staří krotitelé duchů musí spojit své síly a ochránit svět před nadcházející katastrofou.

Po nečekané rodinné tragédii se tři generace Deetzových vracejí domů do Winter River. Život Lydie, kterou stále pronásleduje Beetlejuice, narušuje její vzpurná dcera Astrid, která na půdě objeví tajemný model města. Zvědavá teenagerka omylem otevře portál do záhrobí a v obou světech rozpoutá chaos. Lydia se ocitá v prekérní situaci. Stačí, aby někdo třikrát vyslovil jméno rozpustilého démona, a začne šílenství.

V nedaleké budoucnosti se skupina válečných zpravodajů snaží přežít cestu napříč USA, které stojí na pokraji občanské války. Dystopický thriller sleduje tým novinářů cestujících z New Yorku do Washingtonu během nepokojů, které zuří po celé zemi mezi autoritářskou federální vládou a několika regionálními frakcemi. Adrenalinová jízda po rozvrácené Americe balancuje na ostří nože. Novináři musí závodit s časem, aby dorazili do Washingtonu dříve, než povstalci zaútočí na Bílý dům.

6. Včelař

Adam Clay, na první pohled obyčejný včelař, se pouští do nemilosrdného tažení za pomstou. To, co arogantní podvodníci neznají, je Adamova skutečná totožnost – je to bývalý člen tajné a vlivné organizace známé jako Včelaři. Jeho zkušenosti z něj dělají neobyčejně nebezpečného muže a jeho snaha o odplatu za způsobenou nespravedlnost se mění v konflikt s národními důsledky. Adamovo hledání spravedlnosti se proměňuje nejen v osobní vendetu proti viníkům, ale i v odhalování skrytých machinací temných sil, přičemž každý jeho krok odhaluje pravdu skrývající se v temných koutech, kam se zlo uchýlilo.

Hodnocení Kinobox.cz: 64 %

Žánr: Akční filmy

Původní název: The Beekeeper

Režie: Jeremy Marinas, David Ayer

Hrají: Jason Statham, Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi, Josh Hutcherson, Jeremy Irons, Taylor James, Phylicia Rashād, Jemma Redgrave, Minnie Driver, Sophia Feliciano

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 105 minut

Kde si film můžete pustit: Canal Plus (dabing a titulky)