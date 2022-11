Největší film desetiletí láká novým trailerem. Avatar: The Way of Water musí utržit dvě miliardy

Po 13 letech čekání nás James Cameron vrátí na Pandoru, kde tamní rasa Na'vi bude opět odolávat invazi lidí. Nebo to alespoň naznačují doposud viděné záběry, protože o příběhu zatím tvůrci mlčí.

Avatar: The Way of Water vstoupí do českých kin 15. prosince a s dvouletými rozestupy by pak měla dorazit ještě tři pokračování. Nejnovější trailer ukazuje, jak se za více než dekádu posunuly trikové možnosti a uvěřitelnost počítačem generovaných postav. Oproti prvnímu dílu se navíc z džungle přesunete i pod mořskou hladinu.

Avatar je dodnes nejúspěšnějším filmem. Celosvětové tržby ve výši 2,85 miliardy dolarů sice dotáhl Avengers: Endgame, ale obnovená premiéra posledního hraného Cameronova filmu jej vrátila zpět do čela.

James Cameron doufá, že se druhý díl mezi nejúspěšnější bijáky zařadí také. Pro magazín GQ řekl, že film by se musel umístit na třetím nebo čtvrtém místě historických tabulek, aby skončil v zisku. To znamená, že by musel celosvětově utržit alespoň dvě miliardy dolarů. Na třetím místě je jeho Titanic (2,2 mld.), na čtvrtém a pátém pak sedmá epizoda Star Wars a Avengers: Infinity War, oba se dvěma miliardami.

Prvního Avatara si mimochodem můžete připomenout na Disney+, kde se čerstvě objevil tento týden.