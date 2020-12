Vybíráme 18 sluchátek s nejlepším poměrem ceny a výkonu. Třeba pod stromeček

Také mezi levnými sluchátky se dají najít zajímavé modely. Nepatří sice na absolutní špičku, ale nabídnou dobrý zvuk a hlavně za výbornou cenu. Oproti předchozím tipům se v tomto článku řídíme striktně cenou a zaměřujeme pouze na sluchátka do 1 500 Kč.

V článku najdete levné špunty do uší (drátové i bezdrátové), které jsou skladné, mívají dobrou izolaci okolních ruchů a bývají vhodné pro sportovní aktivity. Levná, malá sluchátka jsou také ideální jako záložní na cesty – jsou vždy po ruce a zaberou minimum místa. Ve výběru jsou i klasická sluchátka s náhlavním mostem (drátová i bezdrátová). Ta bodují plnějším zvukem a větším pohodlím.

Levnější sluchátka mívají spíš zábavnější charakter zvuku s větším podílem basů. Doporučíme ale i neutrální modely pro náročnější poslech. Také je potřeba si uvědomit, že zázraky se nedějí a při stejné ceně hrají drátová sluchátka lépe než bezdrátová.

Výběr sluchátek je čistě redakční, odkazy vedou na náš srovnávač cen Hledej ceny.

Panasonic RP-HJE125E: to nejlevnější značkové, co hraje a dobře vypadá

Cena: 160 Kč až 322 Kč

Základní sluchátka Panasonic RP-HJE125E jsou určena těm, kteří chtějí něco, co hraje, a přitom to stojí co nejméně peněz. Mají velmi dobrou ergonomii a kvalitu zvuku vzhledem k ceně. Mají také nízkou impedanci a slušnou citlivost, takže budou hrát dostatečně hlasitě s jakýmkoliv zdrojem zvuku.

Panasonic i přes nízkou cenu sluchátka osadil 9mm měniči s neodymovými magnety a slibuje frekvenční rozsah 10 Hz až 24 000 Hz. U těchto sluchátek je důležité správné usazení v uchu, pak poskytnou vyrovnaný dobrý zvuk (vzhledem ke své ceně). Jak je u této cenové kategorie zvykem, výrobce sází zejména na design a na barvy.