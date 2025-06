Našli jsme nejlepší levné televizory se skvělým poměrem cena/výkon. Nejlepší TV do 20 tisíc

Zájemcům o menší 32" televizor by měl vyhovovat LG 32LQ6300 . Jde o základní Full HD přístroj s podporou HDR a přímým zadním podvícením. Nečekejte jasný obraz a HDR je zde pouze v levném základu. LG se sice chlubí funkcí Aktivní HDR, která by měla oživit obraz, ale spíše klade důraz na funkce.

Televizory s cenou do 20 tisíc korun nabídnou při rozumné ceně dobrý obraz i zvuk a také mnoho užitečných funkcí, pokud o ně stojíte.

Značka TCL dlouhodobě nabízí produkty s výborným poměrem cena/výkon. TCL 43P655 představuje zajímavý model pro toho, kdo chce levný chytrý televizor se systémem Google TV, jenž má bohaté možnosti rozšíření o velké množství služeb a aplikací. Ocení to zejména ti, kdo využívají IPTV a streamovací služby jako Netflix.

Byť jde o 50Hz/60Hz model, hráčům nabízí režim automatického nastavení rychlé odezvy ALLM a Game Mode, který zkracuje input lag na 10,1 ms. Proti dražším televizorům dostanete „jen“ standardní maximální jas (390 nitů). Pro běžné využití to ale stačí. Hisense tento model prodává i v úhlopříčkách 43", 50" a 65".

Jsou zde tři konektory HDMI (a eARC a ALLM) a rovněž dva USB vstupy. Herní režim Game Mode Plus zajistí nízkou latenci. Co se designu týče, tak tento Panasonic má jako jeden z mála v této cenové třídě otočný stojan. Wi-Fi a Bluetooth jsou samozřejmostí, podobně jako hlasový asistent, Google Home a integrovaný ChromeCast. Televizor se vyrábí také ve velikostech 43", 55" a 65".

Televizory populárního japonského výrobce mívají přirozený, filmový obraz a u dostupného modelu Panasonic TN-55W70AEZ to platí také. VA obrazovka se stranovým podsvícením nabídne dobrou černou i jas. Televizor podporuje HDR formáty HDR10, Dolby Vision a HLG.

Televizor sice svým celoobrazovkovým jasem za dne s přehledem překoná OLED, ale tento model nemá lokální řízení podsvícení (to až řada Q80 a vyšší). Takže v noci se musíte smířit s méně dokonalým podáním černé. Počítejte také s užšími pozorovacími úhly. Řada Q60D je k dispozici i ve velikostech 43", 50", 65" a 75".

Pokud nehrajete hry, chcete ušetřit, máte nižší nároky, klidně si pořiďte QLED TCL 55C655 . To je podstatně levnější verze s 50Hz/60Hz panelem a normálním LED podsvícením. Nabídne stejnou výbavu (samozřejmě bez HDMI 2.1), obraz bude o něco slabší, stejně tak zvuk, ale zaplatíte znatelně nižší cenu.

Proti běžným modelům má televizor navíc tzv. One Connect box. Veškeré konektory a napájení jsou v externí krabičce a k samotné obrazovce vede pouze tenký, nenápadný kabel. Má délku pět metrů, box spolu s Blu-ray přehrávačem, herní konzolí a další elektronikou můžete uložit stranou od televizoru.

Běžný televizor na stěně je nudná, černá plocha. Samsung The Frame QLED QE50LS03D má ale speciální matnou úpravu, díky které se panel neleskne a prakticky jej nerozeznáte od rámu s obrazem. Zejména když na obrazovce zobrazíte nějaké umělecké dílo.

Jestli toužíte po vysokém jasu a zároveň parádní černé, asi vás zaujme Hisense 55U7KQ. Do ekonomické třídy přinesl technologii MiniLED, která byla dosud vyhrazena televizorům střední a vyšší třídy; i díky tomu získal ocenění EISA. Tento model má nezávisle řízené zóny posvícení, které v jedné scéně dokážou poskytnou prakticky dokonalou černou, ale zároveň rozsvítit slunce až na 1300 cd/m². Jas celé scény pak může dosahovat až 500 cd/m².

Podívejte se nyní ještě na to, jaké televizory z nižších cenových kategorií jsou nejoblíbenější.

