Není čas zemřít: James Bond se po karanténě vrací v novém akčnějším traileru

Spousta filmů, které měly v minulých měsících jít do kin byla odložena. Mnoho kin po celém světě bylo zavřených, nebo mělo omezený provoz, a tak návratnost mnohamilionových investic do výroby filmů byla prakticky vyloučena. Jedním z filmů, které odklad termínu uvedení potkal, je také nejnovější film s agentem Jamesem Bondem, který nese název Není čas zemřít (No Time to Die).

Má jít o poslední film, kde si hlavní roli zahrál Daniel Craig, pro kterého jde o pátý film této série. Původně už hrát ve filmu nechtěl a prohlásil, prohlásil, že by si raději podřezal žíly, než aby agenta 007 opět ztvárnil, nechal se však na konec přeci jen přesvědčit.

Celkově má jít s časem 163 minut o nejdelší natočenou bondovku a v historii jde o první bondovku, kterou natočil režisér pocházející z USA. Režisér a scénárista Cary Joji Fukunaga má za sebou několik filmů, z nichž nejznámější je asi Jana Eyrová z roku 2011, režíroval však také výborný seriál HBO Temný případ (první sezona z roku 2014). Hlavního záporáka ztvárnil Rami Malek, držitel Oscara za film Bohemian Rhapsody.

A o čem film oficiálně má být? "James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc. Mise na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se na začátku zdálo. Bond se během vyšetřování dostane na stopu nevyzpytatelného zločince, který disponuje nebezpečnou a velmi ničivou novou technologií."

O rozruch se tvůrci nového Bonda už postarali, když titulní skladbu nechali složit a nazpívat mladou zpěvačkou Billie Eilish, reakce filmových fanoušků však jsou rozporuplné.

Původní dubnový termín premiéry byl kvůli karanténě už před několik měsíci oficiálně zrušen. Nový byl stanoven na listopad, přesněji 19.11.2020. Pokud se nic nezmění, tak by to tentokrát mohlo platit.