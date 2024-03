Neřešte při výběru televizoru zbytečné detaily. Ušetříte nervy i peníze

Lidé se pozastavují na tím, proč například v článku o nákupu televizoru radíme vybírat podle ovladače a dle velikosti úhlopříčky. Samozřejmě to není jediné a hlavní hledisko. Nicméně bez vytáček musím přiznat, že za posledních dvacet let se situace ve spotřební elektronice radikálně změnila. A s tím i způsob, jak se chovat při výběru nového modelu televizoru.

Rychle i pomalu

V osmdesátých a devadesátých letech 20. století byl konkrétní model televizoru na trhu několik let. S nástupem plochých LCD televizorů se ale životní cyklus zkrátil – nové modely se představují každý rok. Z televizoru se stala spotřební záležitost, která nevydrží dvacet let, výrobci počítají s cyklem výměny zhruba pět let. Což se mi nemusí líbit, ale nic s tím nenadělám. O tom jsem psal už v jiném článku:

Roční cykly přinesly dvě věci. Rychlé morální zastarávání, ale reálně pomalé zastarávání technologické. Výsledem je spíše pomalá „evoluce“, kdy se jednotlivé modely rok od roku sice liší, ale rozdíly nejsou velké.

Když nám výrobci vždy začátkem roku předvádějí novinky, tak velmi pečlivě ukazují, co je nového. Běžnému smrtelníkovi nezávidím, neboť rozdíly vidí nás pár, kteří jsme zvyklí testovat a srovnávat. Ale i kolegové novináři na podobných akcích hlásí: „Tak já tam nic nevidím, ty jo?“

Pointa je, že meziroční rozdíly jsou malé. Až s odstupem čtyř-pěti let narostou, nasčítají se a budou lépe viditelné. Vyšší jas, lepší kontrast, lepší zpracování obrazu, práce s HDR (to se zlepšilo hodně).

Když to hodně zjednoduším, tak jsme v podstatě zůstali tam, kde jsme byli před třiceti lety. Opravdu technologicky a viditelně nový model dostanete zhruba po těch pěti letech.

Hledej, šmudlo...

Často padají dotazy, co koupit, jaké jsou rozdíly, co je lepší. Ve skutečnosti ale i my při testech často potřebujeme optickou sondu a měřicí software, abychom rozdíly nejen viděli, ale dokázali i něčím podložit.

Pokud máme před sebou dva různé modely, rozdíly poznáme, ale často jsou tak malé, že běžný zákazník je nemá šanci vidět. Na něco si musíme vzít i mikroskop, abychom mohli říct „Hele, tady je rozdíl“. A jsme si vědomi, že nejenže poměrně hodně lidí tohle neuvidí, ale je jim to navíc úplně fuk.

Druhým aspektem výše zmíněných ročních cyklů je, že výrobci samozřejmě sledují co dělají ti ostatní. Kopírují, přizpůsobují se, nechávají se inspirovat – zkrátka bedlivě sledují konkurenci, aby jim něco neuteklo. Když k tomu přidáme fakt, že v rámci snižování nákladů najdete stejný LCD nebo OLED panel v televizorech různých značek, tak se dostáváme k tomu, že výběr a rozhodování se mezi různými TV se smrskává do „dojmu“. Často nejde o reálně viditelný, výrazný rozdíl.

Máte-li speciální nároky, tak rozdíly samozřejmě najdete a výběr má určitě smysl, ale často jde jen o zbytečně ztracený čas. Nejen kvůli tomu, že doma nebudete mít možnost srovnání (co oko nevidí, srdce nebolí), ale rozdíly jsou často vskutku velmi marginální.

Na zvuku se ušetří

Možná se vám to bude zdát divné, ale výrobci televizorů mohou při vývoji a výrobě poměrně hodně ušetřit na kvalitním zvuku. A také to dělají. Známé úsloví praví „halíře dělají talíře“ a zde to platí dvojnásob. Velký tlak na cenu a velká konkurence vede k tomu, že se šetří na každé maličkosti a každý dolar ušetřený ve výrobě se počítá. A na tom, co nevidíte (pouze slyšíte), se šetří také.

Aby dokázal supertenký televizor vyloudit velký zvuk, to stojí peníze, a nejde jen o cenu součástek. Je za tím práce a znalosti, jak to udělat správně. Kvalitnější zvuk tak dostanete obvykle až ve střední, či vyšší třídě.

I levný LCD televizor totiž musí být tenký, aby měl zákazník na první pohled pocit, že kupuje „kvalitu“. Design, líbivý obraz a první dojem prodává. Na prodejně vidíte jasný a přebarvený obraz, který vás přiláká jak lampa noční můru. Zvuk tak většinou „objevíte“ až doma. Ale až na některé výjimky poskytují televizory velmi podobný a dostačující zvuk z kategorie „vlastně v pohodě“.

Než složitě pátrat, tak zejména v základní a ekonomické třídě je daleko jednodušší v případně požadavku na lepší zvuk pořídit levnější soundbar, který vám problém vyřeší. Soundbary už těží z větší ozvučnice, místa na normální měniče a vyššího výkonu.

Dražší je lepší

Abychom měli v jedné věci jasno: Stále jsou velké rozdíly mezi televizory v různých cenových třídách. Nejde jen o jas, kontrast dražšího a lepšího panelu (nebo zda má 60 Hz/120Hz), ale i o kvalitu přepočtu méně kvalitního SD, HD obsahu na 4K. K tomu přidejte také kvalitu nastavení obrazových režimů, zejména těch filmových a Dolby Vision.

Zde jsou rozdíly v přesnosti a v kvalitě, drahé značkové prémiovky válcují ostatní. Ti nejnáročnější se navíc nespokojí ani s s dražším modelem, ale televizor si nechají profesionálně proměřit a nakalibrovat.

Nicméně výrobci se vzájemně hlídají natolik, že prakticky v žádné cenové relaci nenajdete něco radikálně lepšího, než nabízí konkurence. Za výrazný nárůst kvality si musíte stále zaplatit a platí pravidlo, že s rostoucí cenou se snižuje velikost rozdílu. Například kvalitativní rozdíl mezi televizorem za 8 tisíc a za 16 tisíc bývá výrazný. Ale rozdíl mezi modelem za 48 tisíc a 56 tisíc bude minimální. Nominálně připlatíte sice stejnou částku, reálně je ale v prvním případě televizor o 100 % dražší. V druhém o 15 %.

Závěr? Netrapte se při výběru nového televizoru a nevěnujte tomu zbytečně moc času. Výrobci často rozdíly zveličují, aby vás přitáhli, ale ve skutečnosti záleží více na tom, abyste si správně určili vaše priority. Řekněte si, co po nové „placce na civění“ chcete, za jakou cenu a jak má být televizor velký.

Tip: Více pozornosti věnujte volbě správného obrazového režimu. Přepnutí na Kino udělá divy. Proti Dynamickému režimu možná budete mít pocit, že vás někdo okradl a sebral barvy i jas, ale ve skutečnosti dostanete reálnější a kvalitnější obraz. Budete mít větší zážitek. A o to jde.