„Nesluchátka“ Bose Sleepbuds II sice nepřehrají hudbu, ale dopřejí klidný spánek

Americká společnost Bose představila druhou generaci chytrých špuntů Sleepbuds. Opět vypadají jako klasická plně bezdrátová sluchátka, ale možnost přehrávat libovolnou hudbu nebo telefonovat jim chybí. Pouze tlumí okolní ruchy, aby se uživatelům lépe usínalo a spalo.

Sleepbuds II izolují hluk pouze pasivně pomocí silikonových špuntů, klasické ANC nemají. Bose si místo toho pomáhá tím, že do sluchátek pouští ambientní zvuky (tzv. bílý šum), k dispozici je 35 různých stop. V mobilní aplikaci pro Android a iOS si pak uživatelé mohou zvolit, jestli budou zvuky pouštěny celou noc, či jen při usínání. Lze v ní nastavit také budík.

Druhá generace Sleepbuds má upravený design eliminující přenášení zvuků při posunu hlavy po polštáři. Zůstává odolnost vůči vodě a potu. Zařízení lze navíc kompletně rozebrat a vyčistit, díky čemuž bude možné v budoucnu také vyměnit opotřebovaný akumulátor. Bose mimochodem uvádí výdrž až 10 hodin, v pouzdře se pak dobíjejí 6 hodin.

Srovnání dvou generací Sleepbuds Bose Sleepbuds Bose Sleepbuds II velikost 28 × 23 × 15 mm 28 × 23 × 13 mm hmotnost 2 g 2 g výdrž/nabíjení až 16 hodin / 8 hodin až 10 hodin / 6 hodin ambientních zvuků 20 35

Podle studie, kterou si výrobce nechal zpracovat, prý 86 % respondentů se Sleepbuds rychleji usínalo, 76 % dotázaných se v noci méně probouzelo a 80 % pocítilo celkové zlepšení kvality spánku.

Kdo je mezi onou pětinou lidí, na které výhody nepůsobí, může špunty vrátit. A to nejen v rámci 14denní ochranné lhůty dané zákonem, ale také rozšířené zkušební doby nabízené českým distributorem BaSys. Kdo si „nesluchátka“ koupí v autorizovaných obchodech od 1. listopadu 2020 do 31. března 2021 a nebude s nimi spokojen, může je do 90 dní vrátit.

Bose Sleepbuds II se v Česku prodávají za 7490 Kč. Tedy zhruba tolik, co stojí doživotní zásoba molitanových špuntů pro celou rodinu.

Zdroj: Bose