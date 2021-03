Nesvatá: Kdo stojí za zázraky? Horor od Sama Raimiho s Jeffrey Dean Morganem se blíží

Jméno Sam Raimi asi každý fanoušek hororů zná. Většina si vybaví filmy Smrtelné Zlo, Stáhni mě do pekla, znalci komiksových filmů ví, že režíroval trojici filmů Spiderman v letech 2020 až 2007 a prakticky odstartoval éru filmů o superhrdinech, nyní dostal na starost i režii filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). Mimo to ale filmy také produkuje.

Nejnovějším filmem z jeho produkce má být film The Unholy. O čem má film být? Mladou neslyšící dívku jednoho dne navštíví Panna Marie, dívka náhle nejen že slyší a mluví, ale také umí léčit nemocné. Jako každý zázrak i tento přitahuje davy lidí, kteří v tom vidí dílo boží. Má tento zázrak skutečně na svědomí Panna Marie? Už název (a žánr) napovídá, že tak jednoduché to nebude, aneb jak zní moto filmu – dávejte pozor, ke komu se modlíte.

Režii filmu a scénář dostal na starost scénárista Evan Spiliotopoulos, který se dříve věnoval pohádkám, aby přešel později přešel k vážnějšímu žánru, a právě Nesvatá je jeho režijní prvotinou. O kameru se stará zkušený Craig Wrobleski (seriály Fargo, Legon, Umbrella Academy, The Twilight Zone). Předlohou je román známého spisovatele Jamese Herberta.

Hlavní roli muže, který celý zázrak vyšetřuje si zahraje známý a oblíbený Jeffrey Dean Morganem (seriál Živí mrtví, filmy Watchmen, Kletba z temnot, Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti, Rampage Ničitelé). Další známou tvář představuje herec William Sadler (např. Vykoupení z věznice Shawshank, Zelená míle, Iron Man 3, Dálniční hlídka).

Dle tvůrců a obsazení nejde tedy o "áčkový" film, ale Sam Raimi i béčkovou tvorbu umí, trailer vypadá velmi dobře, premiéra v USA je 2.4.2021, dá se očekávat, že se film rychle objeví také na některé streamingové on-line službě.