Netflix a další – poprvé i Disney+ – na víkend: Obi-Wan Kenobi, něco od Marvelu, nová Smrt ve tmě. A Lost

Rytíř Jedi Obi-Wan Kenobi se deset let po konci Klonových válek ukrývá na Tatooinu, aby dohlížel na malého Luka Skywalkera. Již brzy ho ale povinnosti odvanou znovu do víru boje proti Impériu a bývalému učedníkovi, který propadl Temné straně síly. V hlavní roli největšího Star Wars seriálu roku nemůže chybět Ewan McGregor.

Pokračování úspěšného hororu se odehrává několik let od násilného vniknutí do domu, kde Norman Nordstrom žije v tichém ústraní, dokud ho nedostihnou vlastní hříchy z minulosti. Připravte se na pořádně napínavou podívanou se zvráceným Stephenem Langem v hlavní roli.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Ztraceni (Lost) – Skupina lidí se po letecké havárii ocitne na opuštěném ostrově. Na místě zjišťují, že jejich cílem nebude jen obyčejné přežití a že možná celá nehoda nebyla tak úplně náhoda. A tajemství a záhady přibývají a přibývají. (84 %) • Disney+

Lov (The Hunt) - Dvanáct cizinců se probudí neznámo kde. Netuší, jak byli uneseni. Netuší, proč byli uneseni. A netuší, že právě na ně začíná nelítostný lov, který může skončit smrtí oběti, nebo lovce. (64 %) • Netflix

Otec nevěsty (Father of the Bride) – Dlouholetí manželé Billy a Ingrid jsou překvapeni, když jejich nejstarší dcera Sofia přijede na návštěvu do Miami a seznámí je se svým novým přítelem Adanem a jejich společnými plány na život v Mexiku. (59 %) • HBO

Věž (The Tower) – Detektivové Sarah a Steve jsou přivoláni k tragické nehodě. Na místě najdou těla zkušeného policejního důstojníka a patnáctileté libyjské uprchlice. Případ se postupně začíná vymykat kontrole a Sarah se Stevem zjišťují, co to vlastně znamená být policistou. • HBO

Černé moře (Black Sea) – Kapitán Robinson dostane jednoho dne nečekanou nabídku. Má sehnat ponorku, posádku a plavit se na Černé moře vyzvednout z potopené nacistické ponorky zlaté cihly. Avšak pod hladinou moře ve stísněném prostředí ponorky začíná mezi posádkou obcházet nedůvěra, pochyby a smrt. (64 %) • Netflix