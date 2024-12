Netflix a další na poslední víkend v roce: Samozřejmě Hra na oliheň, ale také Tiché místo nebo Beast Games 

Láska mezi Noah a Nickem stále trvá, i když jim rodiče nepřejí. Jenže když on nastoupí do nové práce a ona vyrazí na vysokou školu, čeká je ta opravdová zkouška. A pak se o jejich vztahu dozví i rodina. Na Amazonu najdete pokračování jednoho z nejúspěšnějších filmů o mladé a vášnivé lásce dvou lidí z odlišných rodin.

Napodobitel vraha Zodiaca terorizuje New York. Zkušení detektivové newyorské policie ho musí přelstít a přijít na jeho identitu. Máte už dost pohádek a romantických vánočních komedií? Co takhle trochu drsnější krimi.

Hra s vrahem (Woman of the Hour) – Rodney Alcala byl zabijákem uprostřed vražedného řádění, když se drze zúčastnil a vyhrál rande v populární televizní soutěžní show The Dating Game. (64 %) • Max

Janžurka – V dokumentárním portrétu je ikona českého filmu, televize a divadla Iva Janžurová nazírána citlivým pohledem své dcery, dokumentaristky Theodory Remundové. Tento vztah umožnil režisérce pohybovat se v její bezprostřední blízkosti. Odhalil nejen obdivuhodnou profesní aktivitu Ivy Janžurové v současnosti, ale i její minulou kariéru a osobní život v dobových souvislostech. (64 %) • Netflix

Neviditelný (Invisible) – Dvanáctiletý Capi utrpěl strašlivou nehodu, která mu způsobila těžkou posttraumatickou stresovou poruchu. Ani škola, ani jeho přátelé, ani rodina si nedokážou vysvětlit, co se stalo. Psycholog, který ho léčí, je však odhodlaný proniknout do jeho příběhu a zjistit důvody, které ho do této situace přivedly. (70 %) • Disney+

End of Summer – Dvacet let po tom, co jí na jihošvédském venkově zmizel pětiletý bratr, se terapeutka Vera setkává se záhadně povědomým mladíkem. Přiměje ji to vypátrat pravdu. (74 %) • SkyShowtime

Magnolia – Divné věci se dějí pořád. Někdy za to možná může souhra životních náhod, jindy lidé, kteří činí omyly, páchají hříchy, konají zlé i dobré skutky. (81%) • Max