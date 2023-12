Netflix a další na vánoční víkend: Strážci zákona, Rebel Moon nebo Spider-Man v jednom z nejlepších filmových komiksů

Polobůh Percy Jackson vede výpravu napříč Amerikou, aby zabránil válce mezi bohy Olympu. Po ruce jsou mu jeho přátelé, kteří stejně jako on udělají vše pro to, aby získali mocný Diův blesk. Nová adaptace knih Ricka Riordana je lepší než dřívější filmy a mnohem věrnější předloze.

Animovaný seriál je inspirovaný komiksem stejného jména, nahlédneme v něm do alternativních verzí známých komiksových událostí. Co by se stalo, kdyby byl Captain America zombie, nebo se nikdy nestal superhrdinou? A co kdyby se T'Challa stal Star-Lordem? Prozkoumejte svět Marvelu z neprobádané stránky. Dravější a drsnější příběhy překvapí originálním přístupem a skvělou animací.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Slepičí úlet: Zrození nuget (Chicken Run: Dawn of the Nugget) – Hejno neohrožených slepic spojí síly, aby zachránilo svoje drůbeží soukmenovce před další hrozbou. Tentokrát se něco děsivého chystá na sousední farmě. (70 %) • Netflix

Transformers: Probuzení monster (Transformers: Rise of the Beasts) – Autoboti a Decepticoni nejsou jedinými Transformery, kteří se mezi námi skrývají. V hlubinách amazonského pralesa už tisícovky let tiše přežívá druh Maximals, který si jako pozemské krytí zvolil zástupce zvířecí říše. Bohužel se v naší sluneční soustavě objevila hrozba, která je původně vyštvala z jejich domoviny – Unicron. (68 %) • SkyShowtime

Úsvit (We Have Never Been Modern) – Do městečka Svit pod Tatrami přijíždí v roce 1937 ředitel velké továrny se svou ženou, aby zde po baťovském vzoru Zlína postavili moderní průmyslové město. Jejich plány ale naruší znepokojující nález mrtvoly v areálu továrny. Novorozenec s mužským i ženským pohlavním orgánem. (71 %) • Netflix

Odsouzená (The Convict) – Soudkyně Alicja, neprávem uvězněná za vraždu, kterou nespáchala, žije mezi ženami, které kdysi odsoudila, a snaží se pomstít těm, kdo ji obvinili. (72 %) • HBO

Maestro – Portrét skladatele Leonarda Bernsteina, který se proslavil tím, že skládal jak vážnou hudbu, tak broadwayské muzikály. A byl zároveň velmi komplikovanou osobností. (65 %) • Netflix