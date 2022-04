Netflix a další na velikonoční víkend: Horor z osmdesátkové videohry, cestování časem i myšlenkami. A jeden sci-fi western

Dva kamarádi mají políčeno na výhru, o kterou se nikdo nepřihlásil, a tak oživí tajemnou videohru z 80. let. Ocitnou se ale v neskutečném světě plném nečekaných hrůz. Hororová novinka Netflixu kombinuje hity Černé zrcadlo a Saw.

Nick Bannister pomáhá svým klientům odemknout ztracené vzpomínky a vést je napříč temně svůdným světem minulosti. Jeho život se však navždy změní poté, co přijme novou klientku jménem Mae. Z běžné práce se rázem stává nebezpečná posedlost a Bannister během hledání pravdy o zmizení Mae odhaluje šílené věci. Novému sci-fi thrilleru vévodí charismatický Hugh Jackman.

Sophie si užívá roli manželky významného britského politika. Jenže jakmile kolem jejího muže vypukne skandál, život se jí obrátí vzhůru nohama. Anatomie skandálu je dramatická novinka od tvůrce hitu Mělas to vědět.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Krev šampióna (Bleed for This) – Inspirativní příběh boxerského mistra světa Vinny Pazienzy, který utrpěl vážná zranění během automobilové nehody a zdálo se, že už nikdy nebude chodit. (68 %) • HBO

Někde mezi (The In Between) – Po vážné nehodě, při které zemřel její přítel, se mladá dívka domnívá, že se s ní zesnulý snaží znovu spojit ze záhrobí. (58 %) • Netflix

Holky v chládku (Hard Cell) – Laura Willis, která se dřív živila organizováním akcí, teď jako ředitelka vězení pro ženy řeší strasti i slasti života za mřížemi. Příjemný seriál plný suchého humoru. (60 %) • Netflix

Řev (Roar) – Hvězdně obsazená antologie mísí žánry a černý humor v mozaice osmi feministických povídek. Prozkoumávají témata, jako jsou genderové role, nezávislost a identita. (66 %) • Apple TV+

Úniková hra: Turnaj šampiónů (Escape Room: Tournament of Champions) – Šest lidí je opět uvězněno v místnosti a musí najít pomocí hádanek cestu ven. Podaří se jim to včas a podaří se jim vypátrat, kdo za únikovou hrou stojí? (61 %) • HBO