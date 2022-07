Netflix a další na víkend: Akční The Gray Man od režisérů Infinity War, drsoň Luther, dekadentní Klan Gucci. A Vymítač Boner

Záhadný agent CIA odhalí tajemství, která by mohla agenturu úplně zničit. Bývalý kolega, co nejspíš zešílel, pak vypíše odměnu na jeho hlavu a nahání ho po celém světě. The Gray Man je špiónská akční jízda od režisérů Avengers: Endgame.

Další zajímavé tipy

Trying

Jason a Nikki se moc snaží o to mít děti, ale nejde jim počít. Převážně veselý pohled na soužití, dospívání a hledání lásky tam, kde je jí nejvíce potřeba. (75 %) • Apple TV+

Zloděj, jeho žena a kánoe (The Thief, His Wife and the Canoe) – Tento neobyčejný příběh vypráví o manželích Anne a Johnu Darwinových, kterým se podařilo oklamat celý svět, rodinu i přátele... John totiž předstíral vlastní smrt, aby získal životní pojistku a vyhnul se bankrotu. (71 %) • HBO

Stalo se v Montaně (Big Sky) – Soukromá vyšetřovatelka Cassie Dewell spojí síly s bývalou policistkou Jenny Hoyt, aby našla dvě sestry, které byly uneseny řidičem náklaďáku v Montaně. Brzy zjišťují, že nešlo o jediný únos. (67 %) • Disney+

Neopouštěj mě (Don't Make Me Go) – Neopouštěj mě je příběh svobodného otce a jeho dospívající dcery, kteří se přes její počáteční zdráhání vydávají na daleký výlet autem. Na nezapomenutelné cestě poznávají nové rozměry své vzájemné lásky a nechávají se překvapovat nečekanými zvraty, které si pro ně život přichystal. (74 %) • Amazon

Vymítač Boner (Bogdan Boner: Egzorcysta) – Bogdan Boner je alkoholik a exorcista samouk v jedné osobě. S ničím si nebere servítky a s démony už vůbec ne. (73 %) • Netflix