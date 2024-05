Netflix a další na víkend: akční Válka policajtů, nebo třetí Clarksonova farma. A také sci-fi série Temná hmota

Jason Dessen je unesen a uvržen do alternativní verze svého života. Podniká děsivou cestu a hledá svou pravou rodinu, aby ji zachránil před nejhrozivějším nepřítelem, jakého si lze představit: před sebou samým. Nová sci-fi novinka od Applu odstartovala s prvními dvěma epizodami.

David proti Goliášovi. Tak by se dal popsat boj, který vede kapitán Miky Miko, samotářský policejní operativec, který se začátkem 90. let v divoké atmosféře východoslovenského podsvětí šikovně pohybuje na hraně zákona. V křehké symbióze zde vedle sebe žijí lokální mafiánské gangy kryté tajnými dohodami se Slovenskou zpravodajskou službou (SIS), podnikatelé a místní policie štědře odměňovaná za přivírání očí před zločiny. Nová akční krimi ze Slovenska je již dostupná na Netflixu.

Nesourodá parta autorů podcastu chce vypátrat, proč v kouzelném irském městečku před desítkami let zmizelo několik lidí. A na povrch přitom vyplují temná tajemství. V hlavní roli nové krimi komedie perlí Will Forte.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Finále: Útok na Wembley (The Final: Attack on Wembley) - Anglie má konečně šanci na velké fotbalové zlato. Šest tisíc fanoušků bez vstupenek ale před finále Eura vtrhne na stadion ve Wembley a nechá za sebou spoušť. (0%) • Netflix

Star Wars: Příběhy z Impéria (Tales of the Empire) - Sestra noci Morgan Elsbeth a bývalá Jedi Barriss Offee propadají temné straně a dávají se do služeb Impéria. Rozhodnutí, která učiní, budou definovat nejen jejich vlastní osudy, ale také osudy řady lidí v předaleké galaxii. (73%) • Disney+

Tajemství neandertálců (Secrets of the Neanderthals) - Dokument o záhadách, které obestírají neandrtálce. Co nám o jejich životě i tajemném zmizení prozradí jejich fosilní pozůstatky? ( 63%) • Netflix

Základka Willarda Abbotta (Abbott Elementary) - Komedie z pracovního prostředí sleduje osudy skupiny oddaných a zapálených učitelů a jednoho lehce nahluchlého ředitele, kteří zápasí s filadelfským veřejným školstvím. Navzdory nepřízni osudu jsou odhodláni pomoci svým žákům uspět v životě, a ačkoli se tito neuvěřitelní kantoři potýkají s podstavem a nedostatkem financí, svou práci milují. (80%) • Disney+

Good Old Czechs - Příběh českých letců RAF a jejich cesta z okupovaného Československa, přes Francii, bitvu o Británii a východní frontu zpět do osvobozené Prahy. Příběh jedinečným způsobem vystavěný pouze na dobových archivních záběrech skrze osobní zkušenost a vyprávění obou letců umožňuje divákům prožít dějinné události i chvíle válečného života a vidět je očima obou hrdinů, jako by se odehrávaly tady a teď. (82%) • HBO