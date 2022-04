Netflix a další na víkend: Apollo 10½, V bublině a několik čerstvě oceněných, oscarových filmů

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Mimo systém (Slow Horses) – Skupina agentů britské MI5 se dostane do oddělení, kde končí jen ti, kteří jsou považováni za největší zklamání. Je na nich a jejich sarkastickém šéfovi, aby se pokusili vykoupit a zabránili spiknutí. (79 %) • Apple TV+

Důvěra se nevyplácí: Hon na krále kryptoměn (Trust No One: The Hunt for the Crypto King) – Mladý zakladatel krachující burzy kryptoměn je zničehonic po smrti a rozzuření investoři se nemůžou zbavit dojmu, že na tom všem něco nehraje. (65 %) • Netflix

800 metrů (800 metros) – 17. srpna 2017 šokovaly Španělsko dva teroristické útoky spáchané mladými lidmi integrovanými do místní společnosti. Jak se něco takového mohlo stát? (68 %) • Netflix

Julia – Nahlédněte pod pokličku života slavné kuchařky Julie Child, která se musela na televizní obrazovky prosadit v době, kdy jim vládli takřka výhradně muži. (84 %) • HBO

Za sny až na Mars (Moonshot) – Romantická sci-fi komedie z budoucnosti, kdy je Mars osídlen a kolonizován elitou lidstva. Dva nesourodí vysokoškolští studenti se spojí a nastoupí do kosmického raketoplánu, aby se vydali na Rudou planetu za svými blízkými. (55 %) • HBO