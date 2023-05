Netflix a další na víkend: Arnold a jeho první seriál FUBAR. Náckové jako od Tarantina, rumunský špion nebo Shazam!

Agent CIA se po dlouhých letech chystá do penze. Pak ale odhalí rodinné tajemství: není sám, kdo v rodině pracuje pro tajnou službu. Musí proto ještě jednou do akce. První seriál v kariéře Arnolda Schwarzeneggera je teď dostupný na Netflixu.

Seriál popisuje zkoušky a strasti obyčejného amerického teenagera čínského původu. Jeho život se navždy změní, když se spřátelí se synem mytologického boha. Seriálová novinka Disney Plus připomíná kombinaci hitů Shang-Chi a Všechno, všude, najednou.

Když zmizí místní dívka, vyvolá to v jedné ženě vzpomínky z dětství. Tenkrát byla členkou Spřízněné duše – jednoho z mála kultů v historii, které vedly ženy. Hrdinka je nucena čelit démonům své minulosti, aby v budoucnu zastavila únosy a psychický i fyzický teror na nevinných dětech. Jedna z největších květnových novinek Disney Plus je již dostupná online.

Billy Batson a jeho nevlastní sourozenci se stále učí skloubit životy teenagerů s kariérou superhrdinů. Když však na Zemi dorazí trojice prastarých pomstychtivých bohyň, Billy a jeho rodina jsou vrženi do boje nejen o superschopnosti, ale osud celého světa. Nová komiksová komedie od DC je dostupná na HBO Max.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Spy/Master – Victor Godeanu, pravá ruka prezidenta Nicolae Ceausesca, vede dvojí život jako tajný agent Sovětů... a má jen jednu šanci uniknout z Rumunska, než bude jeho krytí prozrazeno. (78 %) • HBO Max

Stále naživu (Not Dead Yet) – Nell Stevensová je na mizině a čerstvě svobodná, jak sama říká, katastrofální žena. Snaží se znovu nastartovat život a kariéru, které před deseti lety opustila. Když je psaní nekrologů jedinou prací, kterou najde, začne Nell dostávat rady do života od nepravděpodobného (a mrtvého) zdroje. (68 %) • Disney+

Vítr do plachet (Rabo de Peixe) – Ztroskotání lodi plné kokainu u Azorských ostrovů vezme Eduardo jako riskantní, ale vzrušující příležitost, jak vydělat balík a splnit si všechny sny. • Netflix

Osudová přitažlivost (Fatal Attraction) – Život Daniela Gallaghera je po krátké, ale intenzivní aférce s Alexandrou Forrestovou v ohrožení. Po 15 letech ve vězení za její údajnou vraždu je Dan podmínečně propuštěn. Chce se znovu spojit se svou rodinou a prokázat nevinu. (59 %) • SkyShowtime

Čistě platonicky (Platonic) – Seth Rogen a Rose Byrne hrají někdejší nejlepší přátele, kteří se kdysi pohádali a nyní, na prahu středního věku, svůj čistě platonický vztah obnoví. Tráví spolu čím dál víc času, až jim jejich vtipné příhody začnou zasahovat do každodenního života. (66 %) • Apple TV+