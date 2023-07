Netflix a další na víkend: Asimovova Nadace, Rozehrávači, Nebe nebo Uzavřený kruh

Přísaha pomsty se stane impulsem k nezdařenému únosu. Jeho vyšetřování odhalí dávno pohřbená tajemství současného New Yorku. Hvězdně obsazená novinka režiséra Stevena Soderbergha odstartovala na HBO prvními dvěma epizodami.

Dokumentární seriál, ve kterém vám do sezóny 2022–23 i svého života dají otevřeně nahlédnout hvězdy americké NFL Patrick Mahomes, Kirk Cousins a Marcus Mariota. Pro fanoušky amerického fotbalu jde o naprostou povinnost.

Bůh plánuje zničit Zemi a dva andělé musí svého šéfa přesvědčit, aby zachránil lidstvo. Vsadí se s ním, že dosáhnou toho největšího zázraku – pomohou dvěma lidem se do sebe zamilovat. HBO uvádí již čtvrtou řadu komediálního seriálu s Danielem Radcliffem.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Upgrade – V blízké budoucnosti je obyčejnému chlápkovi voperován čip, díky kterému začne opět chodit. Co vypadá jako zázrak, se stane noční můrou, když se ukáže, že čip chce ovládnout celé jeho tělo. • Netflix

Léto, kdy jsem zkrásněla (The Summer I Turned Pretty) – Belly s rodinou jezdí každý rok na letní byt na ostrově Cousins. Každé léto je stejné, o jejích šestnáctinách se ale všechno změní. Vztahy projdou zkouškou a najevo vyjdou nepříjemné pravdy. (74 %) • Amazon

Too Hot to Handle – Na rajském pobřeží si dali dostaveníčko krásní nezadaní. Ale má to jeden háček. Aby vyhráli 100 000 dolarů, musí se vzdát sexu. (47 %) • Netflix

Šílená noc (Violent Night) – Přiopilý Santa Claus má před sebou jasný cíl, musí rozdat dětem během Vánoc všechny dárky. Když se ale přimotá do útoku teroristů na nechutně bohatou rodinu, je donucen v sobě probudit temnou minulost válečníka. (67 %) • SkyShowtime

Superman a Lois (Superman & Lois) – Nejslavnější superhrdina všech dob, Superman, musí čelit novým výzvám. Spolu s Lois se přestěhují zpět do Smallville, kde se rozhodnou vychovávat své dva syny. Jenže puberta je někdy mocnější než kdejaký padouch. (78 %) • HBO