Netflix a další na víkend: Avatar, Sheldon, Star Wars. A nová sezóna Formule 1: Touha po vítězství

Neúnavný stalker se nabourá třem ženám do účtů na sociálních sítích a jednou provždy jim změní život. Podobných obětí je ale mnohem víc. Nová dokumentární krimi Netflixu nabízí ve dvou epizodách pohled do internetového narušování soukromí.

Na Netflixu vyšla šestá řada Drive To Survive: Podrobnosti k jednotlivým epizodám

Neobyčejný pohled do zákulisí kolotoče jménem Formule 1. Řidiči, manažeři, majitelé stájí – to všechno uvidíte v pohledu za kulisy jedné závodní sezóny. Jeden z nejlepších dokumentárních seriálů Netflixu je zpět již s šestou řadou.

Jak vyrůstal malý génius Sheldon Cooper a co bylo v jeho životě předtím, než jsme ho jako dospělého poznali v seriálu Teorie velkého třesku? Sedmá a finální řada odstartovala na HBO Max. Prvních šest řad nabízí s titulky i Netflix.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Star Wars: Vadná várka (Star Wars: The Bad Batch) – Příběhy vadných klonových vojáků, kteří vytvořili elitní komando, aby po pádu Republiky pokračovali v boji proti bezpráví. (72 %) • Disney+

Mea Culpa – Advokátce přistane na stole případ malíře obviněného z vraždy. kvůli kterému ji čeká rozhodování mezi rodinou, povinností a nebezpečnými touhami. (64 %) • Netflix

Entrevías (Wrong Side of the Tracks) – Když se jeho dospívající vnučka stane obětí drogových dealerů, kteří ovládli čtvrť, vezme otrávený válečný veterán věci do svých rukou. (67 %) • Netflix

Nadpřirozená moc (Superpower) – Režisér Sean Penn přichází s novým dokumentem natočeným těsně před a během ruské invaze na Ukrajinu 24. února 2022. Během své cesty na okupované území natočil i rozhovory s prezidentem Volodymyrem Zelenskym. (58 %) • HBO

Ghost Doctor – Cha Young Min je geniální, ale arogantní a sobecký lékař. Jednoho dne se zaplete do nečekané události. Kvůli jednomu případu se jeho duch zmocní těla jiného lékaře. Tito dva lékaři jsou ale naprosté protiklady, mají opačné osobnosti i lékařské schopnosti. (79 %) • Netflix