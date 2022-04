Netflix a další na víkend: Batman, Ruská panenka, Yakamoz. A taky nová sezóna s letuškou

Nová podoba Temného rytíře nás zavádí do prvních let kariéry Batmana ve městě Gotham. Bruce Wayne se bude musí popasovat s Hádankářem a všudypřítomnou korupcí místní policie. Existuje v jeho očích něco jiného než pomsta? Robert Pattinson září jako ikonický hrdina v megahitu ovlivněném filmy jako Sedm či Zodiac.

Letuška

Letuška Cassandra Bowden se probudí v hotelu s bolehlavem a mrtvolou vedle sebe. Ze strachu před policií pokračuje ve svém dni, jako by se nic nestalo. Po návratu domů do New Yorku je vyslýchána FBI a zjišťuje, že by mohla být vrah. Pulpový hit HBO pro všechny fanoušky záhad a vychytralých krimi se vrací s již druhou řadou.

Hodnocení IMDB: 71%