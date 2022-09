Netflix a další na víkend: Blondýnka Marilyn, císařovna Sissi, dobrý doktor. A taky starej chlap Jeff Bridges

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Císařovna (The Empress) – V 19. století si na vídeňském dvoře musí rebelka Sissi a císař František Josef vybojovat svůj vztah navzdory velkému tlaku, různým intrikám i tahanicím o moc. (76 %) • Netflix

Exorcismus mé nejlepší kamarádky (My Best Friend's Exorcism) – V roce 1988 se kamarádky Abby a Gretchen potýkají s nadpřirozeným démonem, který se zabydlí v Gretchenině těle. (60 %) • Amazon

Entergalactic – Ctižádostivý umělec Jabari lavíruje mezi úspěchem a láskou. Přestěhoval se totiž do vysněného bytu na Manhattanu, kde mu do oka padla holka odvedle. • Netflix

Hokus pokus 2 (Hocus Pocus 2) – Je to už 29 let, co někdo zapálil svíci s černým plamenem a přivedl tak zpět k životu sestry ze 17. století, které prahnou po pomstě. Nyní to jsou tři středoškolské studentky, které musí před svítáním v předvečer svátku Všech svatých zabránit nenasytným čarodějnicím v tom, aby způsobily v Salemu novou spoušť. (83 %) • Disney+

Rukojmí (Hostages) – 4. listopadu 1979 íránští aktivisté vzali útokem americkou ambasádu v Teheránu a zajali 60 rukojmí. Co mělo být dvoudenním protestem vůči americkému imperialismu se nakonec protáhlo na 444 dní dlouhou krizi. (78 %) • HBO