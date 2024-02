Netflix a další na víkend: Bratři Mašínové, třetí Equalizer a třeba také Alexandr Veliký

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Alexandr Veliký: Zrození boha (Alexander: The Making of a God) – V rozhovorech s odborníky a ve strhujících rekonstrukcích ožívá výjimečný příběh Alexandra Velikého, který si chtěl za každou cenu podmanit celý svět. (53 %) • Netflix

Vyslanci (The Envoys) – Dva zástupci Vatikánu jsou vysláni do různých částí světa, aby tam prozkoumali údajné zázraky a případy uzdravení prováděné členy církve. Jejich úkolem je dokázat, co se skutečně stalo. (76 %) • SkyShowtime

Nepřemožitelná Tatiana Suarez (The Unbreakable Tatiana Suarez) – Sledujte ducha a zápal MMA zápasnice Tatiany Suarez, která se připravuje na návrat do klece po dlouhých čtyřech letech. Suarez se zde ohlíží za svým předchozím životem a odkazem pro mladé ženy. • HBO

Anděl smrti (Angel of Death) – Polská krimi, v níž není totožnost vraha záhadou. Je však obtížné odhalit motivy jeho jednání. Jaké je spojení mezi pachatelem a policistkou? (65 %) • HBO

Hrubý střih (The Outfit) – Mistr krejčí se po rodinné tragédii přestěhoval do Chicaga, kde šije obleky na míru těm jediným, kdo si je mohou dovolit –gangsterům. Když mu ale na dveře zaklepou dva zabijáci s prosbou, i on se zaplete do podsvětí hlouběji, než měl v plánu. (74 %) • Netflix • SkyShowtime