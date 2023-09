Netflix a další na víkend: brutální seriál Gen V, filmy Dungeons & Dragons, Uprostřed ničeho a Mastičkář. Ale taky akčnák Meg 2: Příkop

Potulný zpěvák Edgin se živí tím, že s partou zlodějíčků krade vzácné artefakty. Když se mu jednou podaří šlohnout to, co se nikdy nemělo dostat do nesprávných rukou, spustí dominový efekt, který může otřást celým světem. Velezábavná fantasy komedie je v rámci služeb za předplatné exkluzivně dostupná na SkyShowtime.

Další zajímavé tipy

Castlevania: Nokturno (Castlevania: Nocturne) - Francií zmítá revoluce a Richter Belmont se zuby nehty bije za rodinné dědictví a snaží se zabránit tomu, aby se nemilosrdná a mocichtivá vládkyně upírů dostala k moci. (Kinobox: 69%) • Netflix

Setkání (Encounters) - Dokumentární seriál postavený na očitých svědectvích, rozhovorech s odborníky a nových důkazech o UFO, které za posledních 50 let viděly spousty lidí na celém světě. (Kinobox: 0%) • Netflix

Ještěr (Reptile) - Ostřílený detektiv pátrá po brutálním vrahovi mladé realitní makléřky a odhalí spletitou síť kriminálních aktivit, která může tvrdě zasáhnout i jeho osobní život. (Kinobox: 72%) • Netflix

Hotel Continental (The Continental: From the World of John Wick) - Seriál ze světa Johna Wicka, v němž Winston Scott v New Yorku 70. let skládá tým a hodlá se postavit obrovskému spiknutí, které svým útokem na Continental dal do pohybu jeho bratr. (Kinobox: 73%) • Amazon

Muž jménem Otto (A Man Called Otto) - Příběh mrzouta Otta Andresona, který po ztrátě manželky přijde o smysl života. Noví sousedé mu však ukáží, že rodinu lze najít na nejneočekávanějších místech. (Kinobox: 77%) • HBO