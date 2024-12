Netflix a další na víkend: Černá holubice, Kaskadér, dvojitý Beetlejuice… Nebo Vezmi mě na Měsíc

Helen se pustí do vášnivého románku s mužem, jenž netuší, jaká je její tajná identita. Když se její milenec stane obětí nebezpečného londýnského podsvětí, Helenin zaměstnavatel povolá Sama, aby ji ochránil. Keira Knightley září jako drsná agentka v novém drsném špionážním seriálu Netflixu.

Zázračné početí, nemilosrdný král a útěk před hrozbou. Biblický příběh o dospívání přibližuje Mariinu odvážnou cestu a ukazuje, co následovalo po narození malého Ježíška. Historická podívaná s biblickým přesahem je ideální zábavou do předvánočního času.

Kaskadér Colt Seavers se musí ze světa filmových honiček vydat do světa skutečných nebezpečí. Dostane za úkol najít a zachránit hereckou hvězdu, kterou dubluje. Bláznivá akční komedie je dostupná za předplatné na SkyShowtime a Apple TV+.

Pokračování legendární komedie vypráví příběh tří generací rodiny Deetzových, jež se vracejí domů do Winter River. Život Lydie, kterou stále pronásleduje Beetlejuice, se obrátí vzhůru nohama, když její vzpurná dospívající dcera Astrid objeví na půdě tajemný model města a omylem otevře portál do posmrtného života. Komediální novinka Tima Burtona je konečně dostupná na Maxu.

Pokračování 6 / 6

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Vezmi mě na Měsíc (Fly Me to the Moon) – NASA je v období příprav historického přistání na Měsíci. Zajistit úspěch celé mise je už tak dost náročné a vedoucí pozemního řízení mise Cole Davis má proto plné ruce práce. Na scéně se nicméně objevuje marketingová kouzelnice Kelly Jonesová, která má za úkol vymyslet alternativní řešení v případě neúspěchu. I kdyby mělo být přistání lží. (69 %) • Apple TV+

Churchill a válka (Churchill at War) – Strhující dokumentární seriál o zásadní roli Winstona Churchilla ve druhé světové válce i událostech, díky kterým jako politik dokázal strhnout lidi na svoji stranu. (67 %) • Netflix

Moje zítřejší já (Tomorrow and I) – Seriálová vize Thajska v dystopické budoucnosti, kde technologie poruší staré zvyklosti a naplno odhalí trhliny v tamní kultuře. (73 %) • Netflix

Ukradené krypto: Největší loupež v dějinách (Biggest Heist Ever) – Dokument o neuvěřitelném příběhu dvojice známé jako Bitcoinoví Bonnie a Clyde, která má na svědomí nejvýnosnější loupež všech dob. • Netflix

Každá minuta drahá (Every Minute Counts) – Mexiko 19. září 1985 zasáhne zemětřesení o síle 8,1 stupně Richterovy škály a způsobí jednu z největších tragédií v zemi. V prvních hodinách se nečekanými hrdiny stanou lékař a zdravotní sestry, kteří neúnavně pracují na záchraně lidí uvězněných pod Všeobecnou nemocnicí. Novinářka projíždí městem a natáčí o katastrofě reportáž a rodina mezi troskami usiluje o znovushledání. (73 %) • Amazon