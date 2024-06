Netflix a další na víkend: Čtvrtá Banda, závěreční Bridgertonovi, Premiantka. A Tour de France

Co kdyby nejznámější superhrdinové byli jen bandou zkorumpovaných násilníků? Kdo by je zastavil? Jedině parta všehoschopných chlápků, kteří hledají osobní mstu. Čtvrtá řada megahitu od Amazonu je tady a navazuje přímo na události ze spin-offu Gen V.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Premiantka (Miller's Girl) – Talentovaná spisovatelka dostává od svého charismatického profesora úkol, který je náhle oba zaplete do složité sítě vášní a intrik. Zatímco veškeré hranice postupně mizí, profesor a jeho žákyně se musí postavit svým nejtemnějším stránkám. (60 %) • Max

Tour de France: Bez příkras (Tour de France: Unchained) – Dramatický seriál ve dvou řadách sleduje několik závodních týmů, jak bojují o vítězství v nejdrsnějším cyklistickém závodě na světě a zažívají slzy a pády i triumfy. (85%) • Netflix

Joko Anwar: Noční můry a denní snění (Joko Anwar's Nightmares and Daydreams) – Sbírka sedmi psychologických a vzájemně propojených sci-fi příběhů, ve kterých scenárista a režisér Joko Anwar zkoumá nadpřirozené jevy. • Netflix

Falcon Lake – Stydlivý třináctiletý Bastien přijíždí s rodiči na letní dovolenou k jezeru. V krajině, která je občas idylická a občas přízračná, potkává o tři roky starší dívku Chloé. Vzniká mezi nimi nerovnocenný vztah, který nejasně balancuje mezi romantikou a manipulací. (76 %) • Max

Co když válka zítra skončí? (What If The War Ends Tomorrow?) – Film vypráví příběh žen, které přežily ruskou invazi na Ukrajinu a jejichž příběhy jsou svědectvím o krutosti války. • Max