Netflix a další na víkend: Cyberpunk, kouzelné víly, další Příběh služebnice. Korejská detektivka a Lékořicová pizza

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Lékořicová Pizza (Licorice Pizza) – Příběh Alany Kane a Garyho Valentina, kteří se snaží žít své životy a prožívat v roce 1973 v San Fernando Valley první lásku. (84 %) • HBO

Pomsta na druhou (Do Revenge) – Svržená královna luxusní soukromé školy se spojí s novou studentkou a rozhodnou se, že společně vykonají mstu na svých nepřátelích. (83 %) • Netflix

Bejval sem slavnej (I Used to Be Famous) – Dvacet let po vrcholu kariéry se bývalá hvězda chlapecké kapely seznámí s mladým nadaným bubeníkem a nečekaně dostane druhou šanci se proslavit. • Netflix

Máma (Mom) – Christy chtěla být v mládí psycholožkou, jenže teď si jako matka samoživitelka vydělává na živobytí jako číšnice v restauraci. Především se ale potýká se závislostí na alkoholu. Navíc není jedinou problémovou osobou v rodině (73 %) • HBO

Broad Peak – Když se Maciej Berbeka vrátí z výpravy na Broad Peak, ukáže se, že vlastně nevystoupil na vrchol. Po pětadvaceti letech se nakonec rozhodne zkusit to znovu. (57 %) • Netflix