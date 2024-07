Netflix a další na víkend: další řady seriálů Will Trent, Kleo, filmy Zóna zájmu, S tebou nikdy. A hlavně Podvodníci z Tokia

Zvláštní agent Will Trent byl po narození opuštěn a prošel si krutým dospíváním v přehlceném systému pěstounské péče v Atlantě. Je odhodlán zajistit, aby se nikdo necítil jako on. Kriminální drama pokračuje druhou řadou

Pokračování 5 / 6

S tebou nikdy

Bea a Ben vypadají na první pohled jako perfektní pár. Po úžasné první schůzce se však něco stane a to, co vypadalo jako žhavá přitažlivost, spadne na bod mrazu. Pak se ale nečekaně potkají cestou na svatbu do Austrálie. A tak udělají to, co by udělal každý dospělý: předstírají, že jsou pár. V moderní variaci na Mnoho povyku pro nic září Sydney Sweeny a Glen Powell.

Hodnocení Kinobox: 67%

Originální název: Anyone But You

Romantické filmy (2023)

CZ titulky • CZ dabing

