Netflix a další na víkend: D'Artagnan a tři mušketýři, korejské katastrofické sci-fi nebo komiksoví detektivové

Pokračování 6 / 6

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Antares de la Luz: Kult soudného dne (The Doomsday Cult of Antares de la Luz) – Bývalí členové chilské sekty, kteří před deseti lety čelili obvinění z děsivého zločinu, promluví o tom, co všechno tehdy prožívali. A půjde z toho mráz po zádech. (60 %) • Netflix

Případ Asunta (Ramón Campos) – Když rodiče nahlásí, že jejich dcera Asunta zmizela, brzy se v tomto zpracování skutečných událostí stanou hlavními podezřelými. (61) • Netflix

Nevyjasněné zločiny Roberta Dursta (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst) – V dokumentární sérii sledujeme řadu nevyjasněných zločinů, ze kterých je podezřelý Robert Durst, milionářský potomek. Ten na dokumentu plně spolupracoval. (86 %) • HBO

Conan O'Brien musí vypadnout (Conan O'Brien Must Go) – V nesmírně vtipném cestovatelském seriálu se Conan O'Brien setkává se svými fanoušky, s nimiž se seznámil díky svému podcastu. (87 %) • HBO

Němá tajemství – Životy veterináře Martina a jeho ženy Eriky obrátí naruby jediný okamžik. Okamžik, který odhalí škraloupy na zdánlivé rodinné idyle a vykreslí nejednoznačnou hranici mezi dobrými a sobeckými úmysly. Martinův úraz je navíc nejen vážný, ale i podezřelý, a tak se k rodinným trablům přidá ještě podezřívavost policie. (76 %) • HBO