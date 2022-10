Netflix a další na víkend: Dnes to bude docela hororové. Ale také jedna oskarovka a Medvěd

Mladý šéfkuchař Carmy se vrací do Chicaga, kde má vést rodinnou prodejnu sendvičů. Snaží se změnit k lepšímu prodejnu i sebe samotného. Musí při tom pracovat s neotesaným kuchyňským personálem, který se nakonec stane jeho druhou rodinou. Pokud milujete ostré nože, dialogy a traumata, tahle dramatická pecka z kuchyně vás jistojistě nadchne.

Malý kluk a boháč v letech se sblíží díky knihám i svým prvním iPhonům. Jejich záhadné přátelství pak přetrvá i po starcově smrti. V nové mysteriózní novince Netflixu zaujme Jaeden Martell z hororového hitu To.

Za temné a ponuré noci se ze stínů vynoří tajná skupina lovců monster. Po smrti svého vůdce se shromáždí ve strašidelném domě prastarého rodu. Čeká je noční lov, který je nakonec přivede tváří v tvář nebezpečnému monstru. Nový filmový speciál od Marvelu je velkou poctou hororům 50. let.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

King of Staten Island (The King of Staten Island) – Scott je od smrti svého otce úplně mimo. Celé dny tráví hulením trávy a flákáním se po domě své matky. Když se ale matka seznámí s novým přítelem, bude se Scott muset začít se svými problémy vypořádávat, aby se konečně postavil na vlastní nohy. (71 %) • Netflix

Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes – Dokumentární seriál odkrývá hrůzostrašné zločiny sériového vraha a kanibala Jeffreyho Dahmera. • Netflix

Tip: Netflix vedle tohoto dokumentu nedávno vydal také seriál Monstrum (82 %) s dramatickým zpracováním života Jeffreyho Dahmera

Městečko Fortitude (Fortitude) – Kriminální seriál se odehrává na arktických Špicberkách, kde prakticky není zločinnost. Dva horníci z místních dolů objeví v tajícím ledovci prehistorickou mršinu a vedoucí vědeckého týmu, který ve Fortitude zkoumá arktickou přírodu, je za záhadných okolností brutálně zavražděn (74 %) • HBO

DC Liga supermazlíčků (DC League of Super-Pets) – Domácí mazlíčci největších světových hrdinů se musí spojit, aby porazili superpadoucha. Dokážou však jejich ega najít společnou řeč? (75 %) • HBO

Nejdrsnější věznice světa (Inside the World's Toughest Prisons) – Novinář Paul Connolly se zaměřuje na problematiku kriminality. Aby ji více prozkoumal, vydává se jako vězeň do nejznámějších a nejdrsnějších věznic, aby se setkal jak s místními trestanci, tak lidmi z druhé strany zákona, kteří se jim snaží pomoci. (64 %) • Netflix