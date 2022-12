Netflix a další na víkend: Drsný a akční Černý Adam, špionážní Rekrut a adept Netflixu na Oscara

Začínající právník ze CIA vstoupí do nebezpečného světa mezinárodní špionáže, když přijme případ bývalé agentky, která vyhrožuje, že zveřejní kompromitující informace. Nový špionážní thriller Netflixu již nabízí všech osm epizod, z nichž část režíroval tvůrce Agenta bez minulosti.

Slavný mexický novinář a dokumentarista Silverio se vrací domů do rodné země. Netuší však, že ho tahle cesta zavede na hranu jeho existenciálních limitů. Režisér Alejandro González Inárritu se vrací s novým kandidátem na Oscara, v němž řeší otázku emigrace i sebe sama.

V londýnském West Endu 50. let se náhle zastaví plány na filmovou verzi divadelního hitu poté, co je zavražděn jeden z klíčových členů štábu. Když se případu ujmou světem unavený inspektor Stoppard a snaživá začátečnice strážnice Stalkerová, ocitnou se oba v zapeklité záhadě. Jestli hledáte detektivku jako ze staré školy, tady jste na správné adrese.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Moonfall – Záhadná síla vyhodí Měsíc z jeho orbity a pošle ho přímo do střetu s životem na Zemi. (53 %) • HBO

4 gauneři (The Big 4) – Čtyři bývalí nájemní zabijáci musí zpátky do akce. Čestná policajtka, která se jim připlete do cesty, totiž potřebuje pomoct s pátráním po brutálním vrahovi. (59 %) • Netflix

Nevyzpytatelné cesty Boží (God's Crooked Lines) – Soukromá vyšetřovatelka předstírá, že je silně paranoidní. Nastoupí proto do psychiatrické léčebny, aby tam přišla na kloub záhadné smrti jednoho pacienta. (71 %) • Netflix

Lovci pokladů: Na hraně historie (National Treasure: Edge of History) – Život Jess Valenzuelové převrátí naruby tajemný cizinec, který jí poskytne stopu ke staletému pokladu, který by mohl souviset s jejím dlouho mrtvým otcem. Jess se vydává se svými přáteli po stopách ukrytých amerických artefaktů a musí vyhrát závod o to, kdo dřív objeví největší poklad v historii. (46 %) • Disney+

Murderville: Kdo zabil Santu? (Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery) – Vánoční speciál o detektivovi nenávidějícím svátky. Známé herecké osobnosti mu pomáhají skrze improvizaci řešit zapeklitý případ. (67 %) • Netflix