Netflix a další na víkend: Druhá Duna, Concordia nebo Malý Sheldon. A akční Jennifer Lopez v Atlasu

Paul Atreides se jako uprchlík skrývá mezi Fremeny a připravuje pomstu proti Harkonnenům. Zatímco ho děsí jeho vize budoucnosti, pomalu přichází na to, že k porážce nepřítele bude muset přijmout svůj osud a úděl proroka. Druhá polovina adaptace sci-fi klasiky Franka Herberta je nyní dostupná na Maxu.

Jak vyrůstal malý génius Sheldon Cooper a co bylo v jeho životě předtím, než jsme ho jako dospělého poznali v seriálu Teorie velkého třesku? Streamovací služba Max nabízí všechny řady. Nechybí ani finále s návratem Jima Parsonse.

Utopické švédské město Concordia řízené umělou inteligencí se má ke svému 20. výročí rozšířit do Německa. Když plány ohrozí smrt technologického analytika, pustí se krizová expertka a zastánkyně AI do pátrání s cílem projekt zachránit. Nová šestidílná minisérie odstartovala na SkyShowtime dvěma epizodami.

Brilantní datová analytička se pouští do boje s uprchlým robotem, který se postavil na odpor proti lidstvu. Jenže aby ho dokázala zastavit, musí se spojit s umělou inteligencí, které kvůli temné minulosti nedůvěřuje. V nové akční sci-fi Netflixu ztvárnila hlavní roli Jennifer Lopez.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Nejdrsnější speciální jednotky světa (Toughest Forces on Earth) – Tři dobrodružní veteráni se připojí k výcviku elitních vojenských jednotek po celém světě. Pěkně zblízka se přitom seznámí s jejich taktikou i zbraněmi. (59 %) • Netflix

Shazam! Hněv bohů (Shazam! Fury of the Gods) – Billy Batson a jeho nevlastní sourozenci se stále učí skloubit životy teenagerů s kariérou superhrdinů. Když však na Zemi dorazí trojice prastarých pomstychtivých bohyň, Billy a jeho rodina jsou vrženi do boje nejen o superschopnosti, ale osud celého světa. (65 %) • Max • Netflix

Ashley Madison: Sex, lži a ostuda (Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal) – Online seznamka pro zadané se stane terčem útoku hackerů. Intimní údaje o milionech uživatelů, které se tak dostanou na veřejnost, zničí spoustě lidí manželství i život. (64 %) • Netflix

The Beach Boys – Dokumentární oslava legendární kapely The Beach Boys, která přinesla revoluci do pop music svým ikonickým zvukem, ztělesnila kalifornský sen a uchvátila generace posluchačů po celém světě. • Disney+

Robin Hood – Kdo by neznal klasický příběh o zbojníkovi Robinu Hoodovi. Tentokrát v syrovějším aranžmá, kdy nejdříve poznáme jeho pravou identitu a celý jeho příběh bude nejen o bojích v Sherwoodu, ale za celou Anglii. (65 %) • Netflix