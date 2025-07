Netflix a další na víkend: druhý Sandman, Babygirl a Rivalové 2. Ale taky horor Nezvratný osud nebo sci-fi Propast

Smrt je někde nablízku a Alex Browning má to štěstí (nebo smůlu?), že ví, kdy a kde se zubatá objeví. Jenže i když se jednou dokážete vyhnout smrti, neznamená to, že si pro vás nezkusí přijít znovu a v hodně brutální podobě. Slavná hororová série má na HBO Max dostupných 5 filmů série a v srpnu dorazí i ten šestý.

Hluboko pod hladinou oceánu je něco, co nepochází z této planety a pokouší se o kontakt s námi. Slavná sci-fi Jamese Camerona je v remasterované podobě ve 4K dostupná na Disney Plus.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Spoušť (Trigger) – Mírumilovnou Jižní Koreu zaplaví nelegální zbraně. Rázného policajta a mazaného překupníka zbraní, kteří stojí na opačných stranách barikády, proto čeká drsný souboj. (0 %) • Netflix

Washington Black – Příběh o dobrodružství epických rozměrů, jenž sleduje osudy umělce a vědce George „Washe“ Blacka, když se vydává na světové dobrodružství, a to s pomocí podivného létajícího stroje. (0 %) • Disney+

Godfather of Harlem – Kriminální drama volně inspirované životem notorického zločince Bumpyho Johnsona, který se na počátku 60. let vrátil z vězení do své rozvrácené čtvrti Harlem. (80 %) • Disney+

Kritické minuty: Otázka života a smrti (Critical: Between Life and Death) – Od výjezdů k nejtěžším případům až na operační sál. Tenhle dokumentární seriál mapuje práci londýnských traumatologických jednotek při záchraně životů. (0 %) • Netflix

Acapulco – Sny mladého Mexičana se stanou skutečností, když dostane práci snů v nejžhavějším resortu v Acapulcu. Brzy si však uvědomí, že tato práce je komplikovanější, než se mohlo zdát. (74 %) • Apple TV+