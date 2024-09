Netflix a další na víkend: Dungeons & Dragons, příšera ze Soulu, Vlci, V hlavě… Nebo Medvěd na koksu

Dungeons & Dragons: Čest zlodějů

Potulný zpěvák Edgin se živí tím, že s partou zlodějíčků krade vzácné artefakty. Když se mu jednou podaří šlohnout to, co se nikdy nemělo dostat do nesprávných rukou, spustí dominový efekt, který může otřást celým světem. Velezábavná fantasy komedie přichází i na Netflix.

Hodnocení Kinobox.cz: 81 %