Netflix a další na víkend: Enola Holmesová, finále Manifestu, Lovci duchů nebo příběh o jednotce SAS

Při zaoceánském letu dojde k nevysvětlitelnému zmizení letadla, které se znovu objeví o pět let později, kdy už se všichni dávno smířili s jeho ztrátou. Zatímco cestující v letadle strávili jen pár hodin, na světě mezitím uběhlo několik let. Netflix od 4. listopadu přináší první polovinu závěrečných epizod oblíbeného sci-fi seriálu.

Do luxusního letoviska přijíždí pestrá škála hotelových hostů. Vše je pro ně zdánlivě připraveno včetně usměvavých zaměstnanců. Jenže brzy začnou vyplouvat na povrch spory a temná zákoutí mezilidských vztahů. Kritiky i diváky chválená seriálová satira přichází na HBO Max s druhou řadou a novým obsazením.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Pobřeží moskytů (The Mosquito Coast) – Brilantní vynálezce a tvrdohlavý idealista se se svou rodinou vypraví na nebezpečnou cestu Mexikem, aby utekli vládě Spojených států a našli bezpečí. (71 %) • Apple TV+

Kyberúnos (The Takeover) – Hackerka odhalí skandální únik osobních údajů a vyslouží si tím křivé obvinění z vraždy. Zločince, kteří ji vydírají, ale bude muset dostat sama, policie totiž půjde po ní. (52 %) • Netflix

Cesta ven (From) – Městečko jako z noční můry uvězní každého, kdo se do něj dostane. Místní se snaží za každou cenu přežít a najít cestu ven, jenže to znamená odolávat nájezdům příšer z místního lesa. (76 %) • HBO

Atlanta – Earn sice nedostudoval vysokou školu, k úspěšné kariéře ji však nepotřebuje, když začne dělat agenta svému odcizenému bratranci, který se stal přes noc rapovou hvězdou. (86 %) • Disney+

Ježek Sonic 2 (Sonic the Hedgehog 2) – Dr. Robotnik a jeho partner Knuckles chtějí získat vzácný a všemocný drahokam. Jediní, kdo je mohou zastavit, jsou Sonic a jeho nový kamarád Chvostík. (71 %) • HBO