Netflix a další na víkend: Euforie, Jidáš a černý mesiáš nebo thriller Archive 81. A taky polský gangster

Další zajímavé tipy tituly na streamovacích službách

Jak jsem se zamilovala do gangstera (How I Fell in Love with a Gangster) – Tajemná žena vypráví o vzestupu a pádu Nikodema „Nikośe“ Skotarczaka, jednoho z nejproslulejších polských gangsterů. (60 %) • Netflix

Podvodník z Tinderu (The Tinder Swindler) – Na internetu ze sebe dělal magnáta, který obchoduje s diamanty a je pořád na cestách, a různé ženy pak obral o miliony dolarů. Některé z nich ale teď plánují odvetu. • Netflix

The Tragedy of Macbeth – Macbeth obdrží proroctví, že se jednoho dne stane králem Skotska. Pohlcen ambicemi a poháněn svou ženou se vydává zavraždit krále a získat trůn do svých rukou. (76 %) • Apple TV+

Mission: Impossible, Fallout – Vaší misí, pane Hunte, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude zabránit globální katastrofě, ze které vás chce navíc CIA obvinit. (80 %) • Netflix

Něžný bar (The Tender Bar) – Snímek George Clooneyho sleduje úsilí ambiciózního spisovatele o naplnění jeho romantických a profesních ideálů. Na stoličce v baru svého strýce poznává taje růstu a dospívání od pestré plejády místních postaviček. (65 %) • Amazon