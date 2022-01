Netflix a další na víkend: Fauda z Norska, Drž se blízko, Skandál po anglicku. A útok příznivců Trumpa na Kapitol

Drž se blízko

Carlton Flynn zmizí přesně sedmnáct let poté, co se ztratil Stewart Green. Mezi lidmi, kteří jsou s oběma muži nějak spojení, to spustí řetězovou reakci. Nečekejte nic převratného, Drž se blízko je ale solidní krimi na chladný víkend.

Hodnocení IMDB: 70 %