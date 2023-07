Netflix a další na víkend: Futurama po deseti letech, Zaklínač, akční Jackie Chan. A Jak se stát vůdcem sekty

Co se stane, když se do budoucnosti dostane člověk, jehož první, druhé a třetí jméno je Zkrachovalec, Nicka a Smolař? Na to odpoví jeden z nejkultovnějších seriálů všech dob. Na Disney Plus nyní najdete nové epizody, na které se čekalo deset let.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Jak se stát vůdcem sekty (How to Become a Cult Leader) – Nahlédněte do příručky pro vůdce sekty. Dozvíte se, jak získat bezpodmínečnou lásku a bezbřehou oddanost ostatních lidí a taky moc ovládat jejich mysl, tělo i duši. • Netflix

Kocour v botách: Poslední přání (Puss in Boots: The Last Wish) – Kocour se rozhodne pověsit boty na hřebík a žít po poslední misi jako obyčejný chlupatý mazlíček. To by ovšem nesměl mít v patách drsnou Zlatovlásku a její tři medvědí parťáky. (79 %) • SkyShowtime

Jak jsem poznala tvého otce (How I Met Your Father) – Sophie vypráví svému synovi, jak poznala jeho otce. Vrací se o pár desítek let zpět, kdy s kamarády vedla v New Yorku bezstarostný život. (56 %) • Disney+

Invalida (Invalid) – Příběh hrdého údržbáře, který po setkání s drsnými podvodníky skončí na vozíku. Když pak zjistí, že spravedlnost je nedosažitelnou utopií, rozhodne se vzít věci do vlastních údržbářských rukou. (86 %) • Netflix

Žraločí teror (After the Bite) – Příběh o tom, jak se klidné vody jižního Massachusetts staly jedním z nejoblíbenějších míst výskytu žraloků bílých na světě. Rostoucí populace tuleňů a měnící se klima začaly do této části Atlantiku přitahovat žraloky. (66 %) • HBO